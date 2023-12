賽事心得／台北馬拉松 用盡洪荒之力也守不住的3:15

12C-斗大的電子鐘顯示著今天的溫度,陰冷的冬天,是跑者夢寐以求的天氣,各路好手在市府內,捷運旁,人行道上進行著裝,熱身,緩跑以及拍照,用各種不同的儀式,帶著信仰,在相同的賽道上,努力實現彼此的夢想...

尋找體感

或許是起跑區擠的比較前面,仁愛路上身旁的跑者實力都用自己相仿,大家有默契的抓著一定的"社交距離",擁擠而有序. 帶著四分半的配速下進入水站,每個跑者像是飛機般頻繁起降在補給桌上,「學長,要破三嗎?」小豆踏著堅定的步伐從我身旁刷過,「這次先pass了」有點不甘心,但現在確實無法駕馭,而賽前說先配4:20的馥菁,長毛,以及一開始就說要開跑到爆掉的Penny 也逐漸遠離,抓穩放緩,掃視一下自己的狀態,第一個5K 4:28 體感完美。

In the "ZONE"體感,步伐,呼吸像是進入軌道的衛星,把手錶切換到心率模式,在熟悉的賽道上,安穩的進入巡航. 細微的地形變化,身體狀態,似乎都能牢牢掌握,感知來到極大化. 然而下了中山橋後進入到全馬/半馬交匯處時,半馬前導車突然在面前停下,一時煞不住我就撞上了... 還好雙方都沒大礙. 利用約莫七公里的內湖路段,好好調整,準備迎戰台北馬最大挑戰---環東高架橋。

淒風苦雨的環東高架橋半馬計時器上顯示 1小時35分,除了上橋時心率被拉高,其他感覺依舊保持著,過完橋後是寬廣的柏油路上坡,灰色的路面接著陰暗的天空看上去就像是面水泥牆,上面點綴著繽紛的跑者,逆風上行! 橋上找不到列車跟跑,大家各自努力著,暗自告訴自己: 只有5k,間歇累多了! 如果要體會這樣的感覺,建議可以在冬天北部的河濱散步搭配這首Bolero by Ra,el,非常貼切。

突破心流上限

橋上的速度維持理想,儘管心率高個2~3下也不以為意,26km 牌子映入眼簾,終於結束苦澀的逆風上坡! 比起去年同地點的感覺好上許多. 「It's about the time!」 河濱段就是我的主場,在29k附近與台積補給站的阿姊擊拳後,意志堅定的往終點奔去! 「太順了」 手錶的心率有點失真,體感稍嫌吃力,狀況大好也沒多想,像是Egmont O,erture by Beetho,en 的最後的激昂段落,充滿鬥志。

最後7公里的反噬

一切來的太快,在35公里處強烈的疲勞感鋪天蓋地襲來,臀肌也頻臨抽筋,生理崩盤把原本的自信拖進絕望的深淵. 連水站的水杯也抓不穩,兩公里的南京東路,跑起來比前面30公里更累! 進田徑場的最後一個彎道聽到陳敏萱跟彭小姐喊加油,精神撐住但雙腳已不聽使喚,榨盡最後一滴油卻守不住跑道終點計時器上的3:15. 拖著疲累的身軀,轉身向賽道敬禮. 謝謝台北馬的一切,謝謝自己的身體帶著我完成一場全馬。 跨過終點那時起,也是2023年的結束: 一月的莫名暈眩一度認為無法跑步,二月試探性的恢復跑,三四月的超鐵測試,六到八月的竹田間歇,九到十二月的南科支援,延長夏天的耐熱訓練犧牲強度,反覆經歷變動,挫敗,質疑,調適,重建,一切都挺過來了,也都過去了。

感謝教練二六的教學以及回答我的疑難雜症; 感謝陽陽,龍神,官哥,豐哥,東立,馥菁,長毛的週二竹田間歇鞭策;感謝竹北天生玩家的朋友週四在竹北輕鬆跑講幹話;感謝敏萱的開導跟心流分享;感謝物理治療師李卓諭醫師的精準分析,抓出跑步動力鏈的缺陷;感謝週六養肌班互相傷害的柏江,介瑋,漢翔,讓我能在假日早上還能心甘情願早起跑步;感謝安平夜跑團,讓我繞著古蹟跑長間歇,以及豐富的補給;感謝工作家庭生活平衡能讓我無後顧之憂的訓練。

2023 台北馬拉松 3:15:39

比前年更努力卻沒有突破,難免失望惋惜但我還是很喜歡跑步!