賽事心得／台北馬拉松 用盡洪荒之力也守不住的3:15

12C-斗大的電子鐘顯示著今天的溫度，陰冷的冬天，是跑者夢寐以求的天氣，各路好手在市府內，捷運旁，人行道上進行著裝，熱身，緩跑以及拍照，用各種不同的儀式，帶著信仰，在相同的賽道上，努力實現彼此的夢想...

尋找體感

或許是起跑區擠的比較前面，仁愛路上身旁的跑者實力都用自己相仿，大家有默契的抓著一定的"社交距離"，擁擠而有序. 帶著四分半的配速下進入水站，每個跑者像是飛機般頻繁起降在補給桌上，「學長，要破三嗎？」小豆踏著堅定的步伐從我身旁刷過，「這次先pass了」有點不甘心，但現在確實無法駕馭，而賽前說先配4:20的馥菁，長毛，以及一開始就說要開跑到爆掉的Penny 也逐漸遠離，抓穩放緩，掃視一下自己的狀態，第一個5K 4:28 體感完美。

In the "ZONE"體感，步伐，呼吸像是進入軌道的衛星，把手錶切換到心率模式，在熟悉的賽道上，安穩的進入巡航. 細微的地形變化，身體狀態，似乎都能牢牢掌握，感知來到極大化. 然而下了中山橋後進入到全馬/半馬交匯處時，半馬前導車突然在面前停下，一時煞不住我就撞上了... 還好雙方都沒大礙. 利用約莫七公里的內湖路段，好好調整，準備迎戰台北馬最大挑戰---環東高架橋。

淒風苦雨的環東高架橋半馬計時器上顯示 1小時35分，除了上橋時心率被拉高，其他感覺依舊保持著，過完橋後是寬廣的柏油路上坡，灰色的路面接著陰暗的天空看上去就像是面水泥牆，上面點綴著繽紛的跑者，逆風上行! 橋上找不到列車跟跑，大家各自努力著，暗自告訴自己: 只有5k，間歇累多了! 如果要體會這樣的感覺，建議可以在冬天北部的河濱散步搭配這首Bolero by Ra，el，非常貼切。

突破心流上限

橋上的速度維持理想，儘管心率高個2~3下也不以為意，26km 牌子映入眼簾，終於結束苦澀的逆風上坡! 比起去年同地點的感覺好上許多. 「It's about the time!」 河濱段就是我的主場，在29k附近與台積補給站的阿姊擊拳後，意志堅定的往終點奔去! 「太順了」 手錶的心率有點失真，體感稍嫌吃力，狀況大好也沒多想，像是Egmont O，erture by Beetho，en 的最後的激昂段落，充滿鬥志。

最後7公里的反噬

一切來的太快，在35公里處強烈的疲勞感鋪天蓋地襲來，臀肌也頻臨抽筋，生理崩盤把原本的自信拖進絕望的深淵. 連水站的水杯也抓不穩，兩公里的南京東路，跑起來比前面30公里更累! 進田徑場的最後一個彎道聽到陳敏萱跟彭小姐喊加油，精神撐住但雙腳已不聽使喚，榨盡最後一滴油卻守不住跑道終點計時器上的3:15. 拖著疲累的身軀，轉身向賽道敬禮. 謝謝台北馬的一切，謝謝自己的身體帶著我完成一場全馬。 跨過終點那時起，也是2023年的結束: 一月的莫名暈眩一度認為無法跑步，二月試探性的恢復跑，三四月的超鐵測試，六到八月的竹田間歇，九到十二月的南科支援，延長夏天的耐熱訓練犧牲強度，反覆經歷變動，挫敗，質疑，調適，重建，一切都挺過來了，也都過去了。

感謝教練二六的教學以及回答我的疑難雜症; 感謝陽陽，龍神，官哥，豐哥，東立，馥菁，長毛的週二竹田間歇鞭策；感謝竹北天生玩家的朋友週四在竹北輕鬆跑講幹話；感謝敏萱的開導跟心流分享；感謝物理治療師李卓諭醫師的精準分析，抓出跑步動力鏈的缺陷；感謝週六養肌班互相傷害的柏江，介瑋，漢翔，讓我能在假日早上還能心甘情願早起跑步；感謝安平夜跑團，讓我繞著古蹟跑長間歇，以及豐富的補給；感謝工作家庭生活平衡能讓我無後顧之憂的訓練。

2023 台北馬拉松 3:15:39

比前年更努力卻沒有突破，難免失望惋惜但我還是很喜歡跑步！