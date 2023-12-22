賽事心得／台北馬拉松 半馬大破PB3分鐘！

成績向前推至90分關卡，距離女子百傑尚差1分01秒。賽後難免會想：如果沒有在最順的6公里處被救護車擋住(原地罰站10幾秒)……如果出發能排在更前面(第1K只能4:46配速)……如果前面每公里再多加一點點…如果…如果……但這就是跑步和游泳比賽的魅力之處，三鐵某項狀況不好還有其他項可以彌補，馬拉松就是要提早做好萬全的評估和準備，而且今年的氣溫已經幫了大忙，又有智翔和4:15小隊陪伴避免我前面亂衝後面失速，沒什麼好遺憾的了！

半馬要進步3分鐘有多困難？尤其去年天氣狀況極佳，盡全力跑93分鐘，體感已達人體極限，完全不相信自己有能力把時間再往前推進。今年在天時地利人和以及自己的努力下，第一次半馬配速從慢到快，前面沒有亂來，後段深刻感受到身體能量的強大。跑到前年爆掉走路的13公里處，提醒自己還有半桶油的能量，要跟著智翔繼續堅持下去；在麥帥橋上我還能對攝影師微笑，直到用4分速下橋衝回終點才失去表情控管的能力。

謝謝賴孟昕教練帶給我很多很多的信心，讓從小到大只會游泳的我從最基礎的「如何站立」開始，一點一滴累積跑步的實力。謝謝教練總在我沒自信的時候給我許多鼓勵，讓我相信自己有機會做到。雖然課表吃得2266，讓教練很難評估我的配速，但教練還是沒放棄我，派出他的得意門生智翔和士緯帶我跑，90分鐘到現在還像作夢一樣！

謝謝好隊友智翔和4:15小隊在前方穩穩地帶領我出發，約莫5、6公里我差點又克制不住亂衝的慾望，眼角餘光瞄到智翔穩健的步伐像吃了鎮定劑似的，讓我乖乖地躲到他背後去。也謝謝智翔沒有放棄，在終點前我們相互扶持一起衝線，一起進入90分關卡！謝謝UA安排了這次的訓練營，不僅提供兩雙高階跑鞋，還找來優秀的教練群細心指導。UA讓我認識來自四面八方的跑步神人，也讓不敢吃課表的我用2266的方式咀嚼了10週的課表碎屑。但我還是要說，如果省去上班的疲累，我一定會很努力地吃完課表的。謝謝UA夥伴羿達提供的小罐救命水，沒有這灌水的支援，我無法跟上補水手法華麗的智翔，這罐小水瓶陪我跑了16公里。

謝謝最熱血的文琳哥為大家親手裁製跑馬專用雨衣，讓怕冷的我在B區預備時完全不會冷，起跑後雨衣幫助我身體迅速熱開達到流暢狀態，明年可以再預約一件手工雨衣嗎🤣？最後，我要謝謝Dennis的貼心陪伴，今年因為腳傷忍痛放棄全馬，晉身為啦啦隊長！經過中山北尾段聽到Dennis大聲呼喚我的名字，內心驚喜：你怎麼會在這裡出現？雖然依照慣例，我衝線時他依然不在終點，不過我也習慣了！希望你不要因為今年的小小狀況而放棄，比賽一直都在，說不定明年換我變成啦啦隊幫你加油唷！

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