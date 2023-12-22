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賽事心得／台北馬拉松 再破PB及挑戰BQ資格

運動筆記／ 周堯翔

2023台北馬拉松全馬，終於再破PB，去年台北馬跑到3:24，今年有機會參加由 賴孟昕 總教練帶領的UA及運筆～疾速菁英突破PB訓練營，在B組 黃羿熹 教練每週六訓練下，才能突破PB，同時也有機會在2025年挑戰波馬！

2023台北馬拉松（12月17日）前一天晚上21:00上床睡覺，但可能心情上還是有些起伏，所以沒有馬上睡著，就在不知不覺中睡著，在02:40起床開始早餐及準備，04:00前往UA八德店集合，這次UA及運筆非常貼心在終點台北田徑場旁給我們寄物跟溫暖集合空間，之後待大家到齊後由教練帶大家做關節操熱身，在05:50慢跑出發到台北市政府起跑點，距離大約只有2k，所以6點5分左右就到會場，之後就和團友一起到B組起跑區準備，在倒數20秒數後開始起跑！

在UA八德店熱身

熱身完後集體合影

出發前一起集氣！加油！

在溫度只有12度下集合準備出發

起跑前往台北市政府前廣場

一開始本來想追315列車，前2k跑到4:20，但追了3K後發現追不到就直接放棄，就一路跟著其他跑者用4:35～4:40速度推進到20K，在進入環東高架段因為上坡及大風，整個速度掉到4:50，真的非常辛苦，一度想著沒辦法達到教練給我的配速了，我是不是該放棄了，随便跑!但想起這10週辛苦的訓練（這是我參加跑班、訓練營最認真的一次，團練沒有缺席過，每週二、四都乖乖的去跑田徑場配速），所以下環東後我決定要咬住速度，30K以後即便跑不到4:40，也要在4:50以內，還好有撑住，才能順利達標！

在河濱辛苦的前進中

終點前準備進入台北田徑場

終點～台北田徑場

非常感謝#UNDER_ARMOUR_X#運筆_疾速菁英突破PB訓練營教練群10週訓練，及UA給我這麼好的裝備，與運動筆記讓我入選訓練營機會，再加上今年前9個月 李翰暄 教練的訓練，打下的基礎，才能完成今天的賽事!破PB及達到BQ門檻！下一場2024萬金石馬拉松全馬繼續加油！

慶功宴後合影

與教練群合影

2023台北馬拉松成績記錄#UNDER_ARMOUR_X#運筆_疾速菁英突破PB訓練營#疾速菁英突破PB訓練營#UNDER_ARMOUR#跑步筆記#運動筆記#UA

台北馬拉松 萬金石馬拉松

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