停吧！雷理莎臺北馬因傷於15K棄賽 心想：我終於肯保護自己了
圖/翻攝自雷理莎社群｜攝影：Fatty
「哇！我終於肯保護自己了」停下來當下雷理莎這麼想著。12/17 這天堪稱是跑者們的期末考，目前正為了巴黎奧運積分來努力的雷理莎也站上半馬賽道來「以賽代訓」。因為身體受傷的因素，原先目標以身體最舒服的配速下去玩耍，配速預計不會快於 4 分速，然而到 15 公里時，傷勢的症狀逐漸出現，這次雷理莎果斷的停下腳步，套上衣服棄賽。
站在 2023 臺北馬半馬起跑線前，田徑選手雷理莎雙手合十，帶著微笑望向天空。攝影/Eulla
這天早上 07:00 臺北街頭的天色才剛亮，氣溫約 12 度，約有 1.9 萬人站上半馬的起跑線，雷理莎站在起跑線前，雙手合十，帶著微笑雙眼望向天空，當槍聲一響，她邁開步伐迎接這場跑者的期末考。
圖/翻攝自雷理莎社群｜攝影：Fatty
在前 10 公里雷理莎體感輕鬆的穩定以 3:59 前進，心想：「比想像的還輕鬆，可以順順的跑完吧」，那時的她呼吸順暢，身體舒服，享受賽道及涼爽的天氣，可是到了 15 公里左右，她的傷勢症狀開始微微出現，雖然一點點不適而已，且只剩下 6 公里，但這回她不再硬撐，反而選擇了停下來保護自己。她於社群分享：「沒有不捨，沒有可惜有種『哇～我終於肯保護自己了』的感覺，當跑者們經過我跟我說：『雷理莎加油』，謝謝你們！但我沒有要跑囉，你們加油，繼續奮鬥 go！」
停下來後，雷理莎在路邊套上衣服保暖，隨後回家復健，雷理莎想跟跑者們說：「完賽的你們辛苦了，恭喜你們！現在好好的休息恢復吧。」面對明年 2024 奧運年，理莎則喊話：「明年還有更多挑戰，衝刺前先深呼吸，感謝自己，再多多指教了！」
新聞來源：雷理莎
責任編輯：Eulla
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