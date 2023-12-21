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賽事心得／台北馬拉松 初次跑完全馬

運動筆記／ 林小志

2022/3萬金石跑不完跑步的開端，打開心中的眼睛，重新整理那些在乎與不在乎的人/事/物，包含被整理。

2022/12台北半程馬拉松SUB2

這期間參加了無數賽事，對於一個跑步初入門的我，每場都是如此新鮮有趣，也快速的累積跑量雖然跟很多前輩相比，那跑量似乎微不足道，但對我來說更重要的是跑友的陪伴跑友有前同事/同事/國中同學/高中同學/大學同學/跑團新朋友/教會朋友，一下子生活又熱鬧起來，也填滿了下班後的日常生活訓練時到處跑，到處吃喝賽事時到處跑，到處吃喝身體健康了，心胸開闊了。

2023/10日月潭環湖超半馬

這是今年最重要的一場賽事首次要跑到29公里，期許能在跑步的路上開同學會，一群許久沒聯繫的同學一起為著一場賽事努力雖然各自都有工作/家庭，大家仍在賽事前練習，聊著各自的近況，聊著跑步哲學，聊著曾經胡鬧的歲月只因在心中大家都存在著那麼一個小角落當然也聊著腳痠怎麼辦?!跑步腳痠心不酸啊~哈哈哈記得念書時只有騎機車玩日月潭，今天重新用雙腳征服環潭一圈，起跑時的湖景已經感動萬分，好美好美優雅平靜湖光山色對比萬腳奔騰的路跑，只是很抱歉病毒肆虐，我流鼻涕吐痰整路，真的對大家很抱歉沿途的選手心中應該不停咒罵~哈哈哈伙伴們，我們超棒的!

2023/12台北馬拉松初馬4小時11分完賽

這是2023年初對自己的期許，2023完成一場全程馬拉松跑步的第2年2023追火車，2023父親節路跑，2023 Garmin run，飆5k，萬金石挑戰馬，美津濃接力，桃園永安漁港，新竹南寮，黑馬，日月潭環湖，2023歡樂田中馬，看見台灣迎來了台北馬拉松初馬。無所畏懼的挑戰初馬sub4，果然30km以後的風景耐人尋味啊，半馬之後的腳緊緊的，不確定是否會抽筋，趕緊補鹽錠，到30km以後腳重到抬不起來，只有一個感想~練不夠開始的所謂的練心吧！

最後3各水站都走走喘口氣，這時神奇的跑衣發揮了~全村的希望~加油水站的志工們一喊，我的腳又跑了起來，跑著跑著就進了終點雖然沒有達成sub4，還是很開心的完成人生初馬，YA!更開心好多跑友都完成SUB4，你們好棒!喵，謝謝妳在終點等我，跑步的路上一直有妳的陪伴，好感動，拿到衣保袋打開手機，集合後開心合照，原以為只是很貼心的替我開心，後面的衝線影片我潰堤了，好感動，好感動，也恭喜妳平安完賽團長的貼紮，那膝蓋上的兩個叉叉，讓我們繼續玩下去Aiko的補給全馬包，2022/12就買好了，再不吃掉真的不好啊。

接下來的故事會很快的上演，未完待續的西門町小王子會在3月有下一篇網誌第2場全馬，第3場全馬........直到2024/3月的人生無所畏懼

台北馬拉松 田中馬

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為什麼會想要參與這場呢，主要是因為自己在7月份規劃要參加防府馬拉松賽事，可惜實力不夠不能報免抽資格，所以只能跟一般人抽籤，就這麼不巧的沒中籤，於是就看到12月3日還有這場福岡国際マラソン2023 可以報名，就趕快來處理了。

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