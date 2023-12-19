快訊

買二手蘋果iPhone要注意什麼？達人曝12點「必檢查項目」避免被誆

甘肅6.2強震「餘震不斷」災民哭訴：全家在零下十幾度戶外度過一夜

中菲南海爆衝突 為何菲艦會被陸海警船打得無力招架？

台北馬蔣介文二連霸 陳逸寧摘下后冠：這是我的幸運賽道

運動筆記／ Eulla

陳逸寧拿下人生第一個臺北馬國內冠軍。攝影/All Sports

2023 臺北馬拉松於17日盛大開跑！雖然下著毛毛細雨，強風吹拂，頂著寒流低溫，28,000 名跑者仍然熱情站上起跑線，迎接年底的期末考！上屆打破全馬女子賽道紀錄的  Alemtsehay Asefa KASEGN 也再次參賽，目標挑戰首位三連霸！國內全馬則有蔣介文、黃華凡、葉日鴻、陳逸寧、黃馨儀、董家琪等人前來征戰。

2023 臺北馬拉松共有 2.8 萬人參賽。攝影/Eulla

這天臺北的街頭氣溫 12 度，灰陰的天空降下雨水，讓跑者最痛苦的大概就是那強勁的風勢！不少選手回到終點都表示：「上環東那段風實在是太大了！」歷經了 42.195 公里的惡劣天氣，全馬女子組最終由來自衣索比亞的 Obse Abdeta DEME 以 02:27:14 打破 PB 奪下后冠；全馬男子組同樣由來自衣索比亞的 Dechasa Alemu MOREDA 首次來台參賽就以 02:11:56 封王。

Obse Abdeta DEME 拿下 2023 臺北馬女子冠軍。攝影/Eulla

衝過終點後  Obse Abdeta DEME 激動的抱頭跪地、張開雙手仰望天空！她分享：「因為溫度對我來說實在太冷了，所以起床的時候身體就不太舒服，所以我盡量讓自己的身體暖起來！雖然這樣濕冷的天氣讓我不適，可是很開心可以跑在臺北這座漂亮的城市，並且在這美麗的地方打破個人最佳！希望明年還有機會可以來參賽。」

衝線後 Obse Abdeta DEME 激動抱頭跪地。攝影/Eulla

前一天還穿著無袖訓練，Dechasa Alemu MOREDA 比賽日卻套上了短袖站上賽道來因應寒流的低溫，儘管沒有突破個人最佳，不過他還是很開心可以拿下冠軍，他說：「在途中有點飄雨，是有點不適應，不過能跟大家一起堅持跑到最後很高興，也很喜歡臺北這座城市！」

Dechasa Alemu MOREDA 首次來台參賽就以 02:11:56 封王。攝影/Eulla

去年的全馬男女冠軍今年同樣再次來臺參賽，肯亞的 Lani Kiplagat RUTTO 去年僅差 24 秒就可以刷新賽道紀錄，原本目標再把自己的臺北馬往前推進，來衝擊賽道紀錄，不過最終僅以 02:18:13 的成績拿下第七名。前來挑戰三連霸，來自肯亞的 Alemtsehay Asefa KASEGN 最終則以 02:31:19 拿下女子第五名。

2022 年臺北馬全馬男/女冠軍：Lani Kiplagat RUTTO（左二）， Alemtsehay Asefa KASEGN（中）。攝影/Eulla

在國內方面則由黑色閃電蔣介文以 2:22:30 來連霸！從直播中可以看到進入最後的賽道，蔣哥還熱情跟民眾互動，比愛心、送飛吻，看起來狀態非常的好，成功拿下國內男子冠軍。

黑色閃電蔣介文以 2:22:30 連霸臺北馬。攝影/Eulla

其實他原本目標是要來刷新自己 2012 年臺北馬跑出 02:19:14 的成績，然而卻遇上不佳的天氣，賽後他分享：「面對今天這樣強風的天氣，有點心有餘而力不足，所以我覺得今天順利完賽所有的跑者真的都很棒！這次成績雖然比去年好，但是還不夠，雖然不能刷新自己 2012 年的賽道成績，但我希望明年我可以繼續衛冕，把完賽時間再往前推進。」此外蔣哥更大讚 adidas ADIZERO PRO EVO 1 非常的輕彈，推進力強大，重量輕到穿起來幾乎沒有感覺！

蔣介文賽後高舉神鞋 adidas ADIZERO PRO EVO 1。攝影/Eulla

攝影/Sports Taiwan 李守智

在全馬國內女子組方面則是由陳逸寧以 02:56:41 封后，送給自己的 30 歲一份大禮物！其實她今天是想來挑戰自己去年於臺北馬創下的個人最佳，然而在最後十公里左右卻遇上抽筋大魔王，當下她真的痛苦的好想棄賽，但還好身邊有著朋友們的相伴，給予鼓勵，讓她堅持到了終點，拿下人生第一次的臺北馬國內冠軍。

陳逸寧戴上桂冠，開心的說：臺北馬是我的幸運賽道。攝影/Eulla

她說：「今天的環境真的不優，沒有達到目標，在 31 公里時我的腳就大抽筋，靠著毅力堅持了下來，最後 3 公里更是煎熬，那時一起跑的朋友們就跟我說，很痛苦就把他叫出來吧！回到終點後，我真的很感動，除了感謝我的身體，也很感謝一路上陪著我的朋友們，他們的每一個鼓勵都是我前進的動力！」

陳逸寧在朋友們的陪伴下回到終點！攝影/Eulla

陳逸寧與跑友們共跑。攝影/Sports Taiwan 李守智

2020 那年在好友李佳玫的推坑下，逸寧首次參加臺北馬全馬，並且成功破三，接下來的兩屆更是連連破個人最佳，儘管今年遇上了不適的天氣，但卻摘下了后冠，逸寧直呼：「臺北馬真的是我的幸運賽道，一直眷顧著我，好像冥冥之中有力量在幫助我，個人非常喜歡這場賽事！」

黃馨儀以 02:56:42 拿下全馬國內女子第二。攝影/All Sports

董家琪以 02:58:57 拿下全馬國內女子第三。攝影/All Sports

接著將目光轉回全馬男子組，拿下國內男子組第二名的是來自花蓮的黃華凡，成績 02:28:41，雖然有突破個人最佳（於 2021 年臺北馬創下的 02:33:01）並從 79 傑晉升到第 41 傑，不過華凡的目標是希望可以跑進 2:25 內，賽後他分享：「前半程身體很輕鬆，以 2:25 的速度在前進，上環東高架坡後配速掉很多，雖然 27 公里時有設法想把配速拉回來，但後面就沒力了。接下來我會把目標放在 2024 的日本愛媛馬拉松，希望可以跑進 2:25 內！」

黃華凡以 02:28:41 拿下全馬國內男子第二。攝影/Eulla

華凡希望能夠將台灣年輕世代的馬拉松實力再往上推進。攝影/Eulla

華凡接著說：「我個人是好勝心很強的人，看到跟我一起練馬拉松的同學那麼努力，所以我要比他更努力，因為我們算是這個世代在拼馬拉松 2:30 內的選手，想要一起把年輕世代的馬拉松實力再往上推進。雖然練馬拉松是很孤獨的，會很累很想放棄，但我想跟大家說：『堅持下去，不要放棄原本相信馬拉松的自己。」

攝影/Sports Taiwan 李守智

國內第三則由葉日鴻以 02:30:40 摘下，原本想挑戰去年 2:28:06 的成績，但前半程不小心開太快導致身體僵硬、爆掉，甚至一度萌生跳車的念頭，日鴻賽後訪問時表示：「前半馬大概 72 分，上橋沒多久身體就已經硬掉了，腿抬不起來，還遇到蒙古的國際選手，她就跟我說加油！加油！，但我已經很累，爆掉了。我覺得我太急了，可能自己馬拉松的磨練還不夠多，配速不夠穩，還要再多經歷一些！看到前輩蔣介文 2:23 的成績，希望有一天我也有能力可以挑戰他，讓他知道說我們後輩的人來了！」

葉日鴻與蒙古選手共跑。攝影/Sports Taiwan 李守智

葉日鴻以 02:30:40 摘下全馬國內男子第三。攝影/運動筆記 貢丸

未來日鴻預計會到國外來參賽，全馬目標突破 2:20，他想跟所有市民跑者說：「與其擔心，不如放手一博的去發揮自己，因為你擔心只會讓自己焦躁不安，跑出去才知道你可不可以！」

責任編輯：Eulla

＊賽事報導，盡在運動筆記

台北馬拉松

相關新聞

跑步小品／跑到千馬是什麼境界？

2022年12月3日的礁溪溫泉馬拉松，人稱「樹哥」的郭明樹在大批跑友簇擁下完成了他的人生千馬，轉眼一年多過去，厲害的樹哥又進帳了六十六馬，達到1066馬，令人嘆為觀止！約樹哥到錄音室當天，他劈頭就說自己已經領到敬老卡，嚇了我一跳，眼前這位腰桿直挺挺、看來十分精神的大哥帶著股運動咖的英氣，哪裡是什麼「老人」？

賽事心得／台北馬拉松 第二次擔任全馬300配速員

2023年臺北馬拉松不意外的成為全馬300列車的配速員，這一次比較不一樣的是上一次可能更動的太臨時，我只有知道當天要穿什麼，然後就跟著配速車長跑就結束了(欸？這次是在確定成員後全程參與討論，車長就說無論我們資深資淺就互相配合，一定可以完成任務。

賽事心得／台北馬拉松 連續六周全馬賽事完美結束

今年下半年突然不小心安排了連續六周的全馬賽事，有渣打馬、阿公店盃、高雄馬、烤雞馬、曾文馬、臺北馬，然後渣打馬跑了跟去年PB高雄馬差不多的成績，想說後續還有連環賽事，大概也頂多成績不會有太大的變化，結果高雄馬就跑了3:48:07的個人PB，所以就預估臺北馬那時候有機會拚一下，雖然沒有達成345的目標，不過還是讓PB往前了3:47:37，不過臺北馬最快樂的不是自己的PB，而是有機會跟各地跑友難得在臺北馬如此盛大的賽事相見歡，賽前賽後都有約聚餐，連起跑前在市府內也有賽前團拍，真是快樂又開心的一場完美的跑旅。

台北馬蔣介文二連霸 陳逸寧摘下后冠：這是我的幸運賽道

2023 臺北馬拉松於17日盛大開跑！雖然下著毛毛細雨，強風吹拂，頂著寒流低溫，28,000 名跑者仍然熱情站上起跑線，迎接年底的期末考！上屆打破全馬女子賽道紀錄的 Alemtsehay Asefa KASEGN 也再次參賽，目標挑戰首位三連霸！國內全馬則有蔣介文、黃華凡、葉日鴻、陳逸寧、黃馨儀、董家琪等人前來征戰。

賽事心得／台北馬拉松 或許維持也是一種天賦

每年跑台北馬拉松已被視為一年結束的例行性活動，從2018年第一次跑進sub250(2:48:36)之後一直嚮往可以跑進sub240，不過過了5年依舊是無法突破，或許是練的方式不對、狀況未到位…諸多原因，不管是什麼，有一點可以確認的是：我很會跑2:48:XX呀；不管是熱天氣的2019台北、有點濕冷的2023台北、普通冷的2018/2020台北，這四場都是248。或許維持就是我的天賦吧!

訓練心得／UA_X運筆_疾速菁英訓練營 腳傷的心路歷程...

UA 臺北馬訓練營結訓了！回想這 10 週真的是過得超快的，才剛要跟大家熟起來馬上就要結訓了！還記得在開訓前一週，比完前一場賽事才剛破了半馬的 PB 1 : 46 後沒多久，不小心在訓練時過於高估自己的能力，跟了一台其他團的 5 分速超速列車；跑的時候還沒什麼感覺，一停下來便感到小腿附近一陣劇痛。心想慘了！出師不利！才剛要加入訓練營跟著更進階的課表破 PB ，瞬間直接幻滅 QQ ...一開始照 X 光其實沒看到什麼骨裂的情況，從發炎的位置還以為是單純脛後肌發炎，休息一段時間就會好。原想說怕加入訓練營後無法跟上大家的課表，反而成為拖油瓶，帶著愧疚的心情，與 UA 及運筆團隊告知後，幸好他們也願意讓我加入，沒有放棄我！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。