台北馬蔣介文二連霸 陳逸寧摘下后冠：這是我的幸運賽道

陳逸寧拿下人生第一個臺北馬國內冠軍。攝影/All Sports

2023 臺北馬拉松於17日盛大開跑！雖然下著毛毛細雨，強風吹拂，頂著寒流低溫，28,000 名跑者仍然熱情站上起跑線，迎接年底的期末考！上屆打破全馬女子賽道紀錄的 Alemtsehay Asefa KASEGN 也再次參賽，目標挑戰首位三連霸！國內全馬則有蔣介文、黃華凡、葉日鴻、陳逸寧、黃馨儀、董家琪等人前來征戰。

2023 臺北馬拉松共有 2.8 萬人參賽。攝影/Eulla

這天臺北的街頭氣溫 12 度，灰陰的天空降下雨水，讓跑者最痛苦的大概就是那強勁的風勢！不少選手回到終點都表示：「上環東那段風實在是太大了！」歷經了 42.195 公里的惡劣天氣，全馬女子組最終由來自衣索比亞的 Obse Abdeta DEME 以 02:27:14 打破 PB 奪下后冠；全馬男子組同樣由來自衣索比亞的 Dechasa Alemu MOREDA 首次來台參賽就以 02:11:56 封王。

Obse Abdeta DEME 拿下 2023 臺北馬女子冠軍。攝影/Eulla

衝過終點後 Obse Abdeta DEME 激動的抱頭跪地、張開雙手仰望天空！她分享：「因為溫度對我來說實在太冷了，所以起床的時候身體就不太舒服，所以我盡量讓自己的身體暖起來！雖然這樣濕冷的天氣讓我不適，可是很開心可以跑在臺北這座漂亮的城市，並且在這美麗的地方打破個人最佳！希望明年還有機會可以來參賽。」

衝線後 Obse Abdeta DEME 激動抱頭跪地。攝影/Eulla

前一天還穿著無袖訓練，Dechasa Alemu MOREDA 比賽日卻套上了短袖站上賽道來因應寒流的低溫，儘管沒有突破個人最佳，不過他還是很開心可以拿下冠軍，他說：「在途中有點飄雨，是有點不適應，不過能跟大家一起堅持跑到最後很高興，也很喜歡臺北這座城市！」

Dechasa Alemu MOREDA 首次來台參賽就以 02:11:56 封王。攝影/Eulla

去年的全馬男女冠軍今年同樣再次來臺參賽，肯亞的 Lani Kiplagat RUTTO 去年僅差 24 秒就可以刷新賽道紀錄，原本目標再把自己的臺北馬往前推進，來衝擊賽道紀錄，不過最終僅以 02:18:13 的成績拿下第七名。前來挑戰三連霸，來自肯亞的 Alemtsehay Asefa KASEGN 最終則以 02:31:19 拿下女子第五名。

2022 年臺北馬全馬男/女冠軍：Lani Kiplagat RUTTO（左二）， Alemtsehay Asefa KASEGN（中）。攝影/Eulla

在國內方面則由黑色閃電蔣介文以 2:22:30 來連霸！從直播中可以看到進入最後的賽道，蔣哥還熱情跟民眾互動，比愛心、送飛吻，看起來狀態非常的好，成功拿下國內男子冠軍。

黑色閃電蔣介文以 2:22:30 連霸臺北馬。攝影/Eulla

其實他原本目標是要來刷新自己 2012 年臺北馬跑出 02:19:14 的成績，然而卻遇上不佳的天氣，賽後他分享：「面對今天這樣強風的天氣，有點心有餘而力不足，所以我覺得今天順利完賽所有的跑者真的都很棒！這次成績雖然比去年好，但是還不夠，雖然不能刷新自己 2012 年的賽道成績，但我希望明年我可以繼續衛冕，把完賽時間再往前推進。」此外蔣哥更大讚 adidas ADIZERO PRO EVO 1 非常的輕彈，推進力強大，重量輕到穿起來幾乎沒有感覺！

蔣介文賽後高舉神鞋 adidas ADIZERO PRO EVO 1。攝影/Eulla

攝影/Sports Taiwan 李守智

在全馬國內女子組方面則是由陳逸寧以 02:56:41 封后，送給自己的 30 歲一份大禮物！其實她今天是想來挑戰自己去年於臺北馬創下的個人最佳，然而在最後十公里左右卻遇上抽筋大魔王，當下她真的痛苦的好想棄賽，但還好身邊有著朋友們的相伴，給予鼓勵，讓她堅持到了終點，拿下人生第一次的臺北馬國內冠軍。

陳逸寧戴上桂冠，開心的說：臺北馬是我的幸運賽道。攝影/Eulla

她說：「今天的環境真的不優，沒有達到目標，在 31 公里時我的腳就大抽筋，靠著毅力堅持了下來，最後 3 公里更是煎熬，那時一起跑的朋友們就跟我說，很痛苦就把他叫出來吧！回到終點後，我真的很感動，除了感謝我的身體，也很感謝一路上陪著我的朋友們，他們的每一個鼓勵都是我前進的動力！」

陳逸寧在朋友們的陪伴下回到終點！攝影/Eulla

陳逸寧與跑友們共跑。攝影/Sports Taiwan 李守智

2020 那年在好友李佳玫的推坑下，逸寧首次參加臺北馬全馬，並且成功破三，接下來的兩屆更是連連破個人最佳，儘管今年遇上了不適的天氣，但卻摘下了后冠，逸寧直呼：「臺北馬真的是我的幸運賽道，一直眷顧著我，好像冥冥之中有力量在幫助我，個人非常喜歡這場賽事！」

黃馨儀以 02:56:42 拿下全馬國內女子第二。攝影/All Sports

董家琪以 02:58:57 拿下全馬國內女子第三。攝影/All Sports

接著將目光轉回全馬男子組，拿下國內男子組第二名的是來自花蓮的黃華凡，成績 02:28:41，雖然有突破個人最佳（於 2021 年臺北馬創下的 02:33:01）並從 79 傑晉升到第 41 傑，不過華凡的目標是希望可以跑進 2:25 內，賽後他分享：「前半程身體很輕鬆，以 2:25 的速度在前進，上環東高架坡後配速掉很多，雖然 27 公里時有設法想把配速拉回來，但後面就沒力了。接下來我會把目標放在 2024 的日本愛媛馬拉松，希望可以跑進 2:25 內！」

黃華凡以 02:28:41 拿下全馬國內男子第二。攝影/Eulla

華凡希望能夠將台灣年輕世代的馬拉松實力再往上推進。攝影/Eulla

華凡接著說：「我個人是好勝心很強的人，看到跟我一起練馬拉松的同學那麼努力，所以我要比他更努力，因為我們算是這個世代在拼馬拉松 2:30 內的選手，想要一起把年輕世代的馬拉松實力再往上推進。雖然練馬拉松是很孤獨的，會很累很想放棄，但我想跟大家說：『堅持下去，不要放棄原本相信馬拉松的自己。」

攝影/Sports Taiwan 李守智

國內第三則由葉日鴻以 02:30:40 摘下，原本想挑戰去年 2:28:06 的成績，但前半程不小心開太快導致身體僵硬、爆掉，甚至一度萌生跳車的念頭，日鴻賽後訪問時表示：「前半馬大概 72 分，上橋沒多久身體就已經硬掉了，腿抬不起來，還遇到蒙古的國際選手，她就跟我說加油！加油！，但我已經很累，爆掉了。我覺得我太急了，可能自己馬拉松的磨練還不夠多，配速不夠穩，還要再多經歷一些！看到前輩蔣介文 2:23 的成績，希望有一天我也有能力可以挑戰他，讓他知道說我們後輩的人來了！」

葉日鴻與蒙古選手共跑。攝影/Sports Taiwan 李守智

葉日鴻以 02:30:40 摘下全馬國內男子第三。攝影/運動筆記 貢丸

未來日鴻預計會到國外來參賽，全馬目標突破 2:20，他想跟所有市民跑者說：「與其擔心，不如放手一博的去發揮自己，因為你擔心只會讓自己焦躁不安，跑出去才知道你可不可以！」

責任編輯：Eulla

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