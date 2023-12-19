跑步小品／跑到千馬是什麼境界？

（家裡數量驚人的獎牌和獎座_郭明樹提供）

2022年12月3日的礁溪溫泉馬拉松，人稱「樹哥」的郭明樹在大批跑友簇擁下完成了他的人生千馬，轉眼一年多過去，厲害的樹哥又進帳了六十六馬，達到1066馬，令人嘆為觀止！約樹哥到錄音室當天，他劈頭就說自己已經領到敬老卡，嚇了我一跳，眼前這位腰桿直挺挺、看來十分精神的大哥帶著股運動咖的英氣，哪裡是什麼「老人」？

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先報幾個數字讓你看看樹哥的輝煌紀錄：

*24年4個月又7天完成1000馬，總距離44,418.85K

*至今累計1066馬

*一年最高紀錄88馬

*初馬後以8年完成人生第一個百馬，接著以3年8個月完成第二個百馬；當達成第300馬，只花13個月，進度越來越快！

*至今1066馬中包括好幾場百公里超馬和7趟226超級鐵人賽。

我問，超過42.195的超馬也只算一馬，這樣豈不太不划算？而且，居然還有精力玩226？

樹哥很輕鬆地說：「這一切都是為了挑戰自己…」（笑～😁

（照片提供：郭明樹）

有認識馬數超過他的跑者嗎？樹哥說，有！人稱「生化人」的田馥綱，「月曆上只要是紅字的假日都在跑，他真的很瘋狂…」。（經查網路資訊：田馥綱早在2019年就完成千馬）👏👏👏

老煙槍變馬場老將 太太愛犬也相隨

最初是怎麼策畫自己的千馬計畫呢？樹哥回答，從來沒有制定什麼計畫，本來是一天兩包菸老菸槍的他，38歲時決定戒菸而開始跑步，跑了兩年後才完成初馬，「我腦袋裡完全沒有千馬這個數字，當時台灣一年只有三場馬拉松賽事，如果要完成百馬得要33.3年，怎麼可能會想到千馬？」為了健康而跑，連家裡的狗狗Hero也跟著跑，Hero 在2014-2015年陪主人完成33馬，並於2014年3月的基隆海科館濱海馬拉松創下本狗5小時22分16秒（晶片時間）創下狗界紀錄！

（樹哥伉儷和Hero一同跑馬，人狗都跑得很快樂！_郭明樹提供）

（Hero也有號碼布喔_郭明樹提供）

記得剛開始跑步時，太太覺得很奇怪，怎麼老公週六日都不見人影，後來發現先生是真的去跑步，也開始跟著跑，至今跑過許多半馬，自2020年起到現在更完成了8場全馬。

（樹哥嬌妻古嘉雯是公認的美女_圖片取自郭明樹臉書）

聽到我說他太太年輕漂亮，樹哥居然爆料，其實太太只小他三歲，是民國五十年次，這樣公布太太年齡難道不怕被罰跪算盤？樹哥笑得很開心：「講到年齡她才高興，因為大家都說看不出來，覺得她才四十多歲！」

（樹哥夫妻於今年礁溪馬拉松儷影雙雙_圖片取自郭明樹臉書）

樹哥自認沒有跑快的DNA，千馬中有三場破4，分別是3:59和3:57，PB是3:54；他對於PB這件事看得很開，因為需要天時、地利、人和，很難掌握何時能破記錄，所以從不ㄍㄧㄥ著一定要破PB，每一場都順其自然。「跑起來舒服就好！」很多賽事雖然重複報名，熟悉賽道，但因為遇見的跑者不同，自己速度也不同，跑起來仍然感覺新鮮。作家/台北市文化局長蔡詩萍就曾在FB形容樹哥：「哥在馬場上的姿態，安安靜靜，不快但毅力渾厚，你一不留神，他就穿過你，往前移動了。樹哥絕對是偶像啊，雖不能之，心嚮往之…樹哥卻那麼淡定，宛如智者，看盡紅塵滾滾。」樹哥一派輕鬆地說：「反正有（賽事）就去報，要不然也是在家睡覺…」今年初席開十多桌的千馬宴，座上賓每個人都動輒好幾百馬，當我問到這些馬場老將都具有什麼特質時，樹哥笑說大夥兒酒量都很好，「蔡詩萍那一桌喔，有四、五種酒，多會喝啊！大家身體都很健康！」（大笑～😁

（蔡詩萍與樹哥在千馬宴合影_郭明樹提供）

（熱鬧的樹哥千馬宴，每一桌的馬數恐怕都破千_郭明樹提供）

跑過千馬，賽道上心裡都在想些什麼呢？沒想到得到的答案又讓我跌破眼鏡：「前半馬都在退酒中～」🤨 樹哥每晚喝酒放鬆，但仍然可以早起參加賽事，他說：「後半場醒過來才知道自己在幹什麼…」（笑～😁

鑽研自療法 足底筋膜炎、脊椎退化不藥而癒！

跑馬奇才樹哥還有另一項令人咋舌的功夫–會自己治療足底筋膜炎！他先在地板鋪上毛巾，把鵝卵石以瓦斯爐加熱後，將加熱的鵝卵石放在毛巾上，再鋪幾層毛巾避免燙傷，腳踏於其上，取鵝卵石吸熱快、散熱慢的特性，每天邊看電視邊這樣熱敷，足底筋膜炎不藥而癒！另外，樹哥原本感到脊椎不舒服，被醫師診斷為退化，經過幾次復健拉腰不見效，他決定回歸「大自然的力量」–每天吊單槓、身體如鐘擺一樣的擺盪，以自身的體重和地心引力將脊椎拉開，不但治好了脊椎的毛病，還長高0.3公分！習慣穿夾腳拖跑步的樹哥，從四百馬當天第一次試穿夾腳拖跑，覺得很舒服，一試成主顧，從此每一場都穿夾腳拖，至今超過六百馬；夾腳拖的CP值超高，最高紀錄一雙跑了63.5馬，至今還保存在家裡，他開玩笑地說，以後要帶進棺材裡。為了一雙ㄚ拖能跑得長久，樹哥還練就一身補鞋功夫，只要鞋底磨損就加以修補。「補鞋也是種樂趣，會有成就感，如果鞋底又脫落，我會立刻撿回來再補回去，就不需要再重新剪料…」，令人嘆服啊！😅 👏👏👏

（這雙跑了63.5馬，里程數累積到2679.383K的ㄚ拖，樹哥至今還捨不得丟，鞋底可見補過的痕跡_作者攝）

原有糖尿病、高血壓家族史的樹哥，這些年來都不吃藥，有些人說糖尿病人若受傷，傷口很難癒合，但他跑步時偶爾受傷，傷口能很快癒合，完全沒有糖尿病症狀，健康就是他跑馬的最大收穫！

（時隔千馬紀錄一年，樹哥在這個月初的礁溪馬又輕鬆完賽_圖片取自郭明樹臉書）

經營工廠的樹哥還沒有退休，待退休以後要帶老婆跑全世界，太太也已經在關注好幾場海外馬賽事，「接下來隨緣，能跑多少就跑多少…」。跑馬早已是樹哥生活的一部分，慢慢跑、跑得長久又快樂～

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