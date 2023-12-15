訓練心得／MIZUNO REBELLION 馬拉松訓練營 開訓的感覺真好

10年了，原來邁入長跑已經那麼久囉！回顧這10年中，能跑的日子有5年，COVID 19疫情年2年養傷3年，應該也是坎坷的業餘跑者。在這10年中接觸最多的運動品牌就是MIZUNO，加入熱血凸台MRC(MIZUNO Running Club雖然現在已經沒有了)，在熱血凸台MRC和大家一起熱血一起歡笑，一起咬牙練間歇核心，練完一起吃消夜，往事歷歷在目。

今年是腿傷復原後開始恢復訓練的一年，自己的計畫是先以堆跑量來回復基本體能累積能量，就像潘瑞根教練說的:「跑量就像是存款，在比賽時就可以拿出來花」，10月時月跑量就達到200km/月，能恢復跑步的體能，身體的感覺真的非常好。10月在運動筆記看到”我型我速萬金石 - 2023 MIZUNO REBELLION 馬拉松訓練營”徵選，這或許是一個重回賽道的契機和機緣。這週六開訓了，在開訓前主辦很貼心地先寄鞋子與衣服給我們，讓我們可以先熟悉裝備，且在開訓前先開立群組，給課表讓我們有訓前訓練可以執行。

正式開訓時，訓練程序對我來說並不陌生，連陳盛崎教練也是原來在10年前在接受潘瑞根教練的指導下就有一面之緣。團體訓練的課程主要是以間歇為主，熱身2km +馬克操，主課表600m八趟，速度目標速度減20”趟休90”/200m，緩和3km，我的目標速度是5’00”，所以是4’40”，不要說太慢因為我才又回來而已。

這辛苦的訓練一定要一起來，就像之前潘瑞根教練說的雁行理論，一群人才走得遠。最後課程結束後，教練還分享跑步知識給一些剛進入路跑世界的人，真是佛心來的。