訓練心得／征服萬金石馬拉松訓練營 醍醐灌頂的感覺

今年運氣很好抽中台灣唯一金標認證的馬拉松賽事-2024萬金石馬拉松（聽說今年非常難抽中），也很開心有機會獲選加入Mizuno和運動筆記主辦的「2024征服萬金石馬拉松訓練營」，師資是經驗豐富的陳盛琦教練（教練分享曾跟大迫傑的教練學習2年，還有到對岸執教的經驗）。

開訓前1週收到了全套Mizuno的裝備，有Flash 2、襪子、頭帶、T-Shirt和跑褲，第一次收到還未上市的跑鞋，細部資訊連Mizuno官網都還查不到，Flash 2這次改款後外觀跟Pro有點像，重量很輕，鞋子表面有防撥水處理，側面可以看到玻璃纖維片，拿到鞋子後實際上路跑了2次，腳感非常Q彈，回饋很好，跑在柏油路上感覺像在PU上跑。

在執行2週教練課表的自主訓練後，終於迎來了12月9日第一次團練，當天天氣很好氣溫有點高，暖身後教練帶著大家一起喊聲後，開始執行本日的課表間歇600m*8趟，收操稍作休息後移動到室內，接著教練開始解說訓練週期劃分（基礎期、強化期及比賽期）、各項課表內容的功效、間歇訓練該怎麼跑（專注於配速穩定）、何時進行重量訓練……等等，因為先前都是自己摸索依漢森馬拉松課表訓練，有些書中內容並不是非常瞭解其中的意涵，這次聽完教練說明有種醍醐灌頂的感覺。

最後，期許自己放下所有成見像塊海綿，努力吸收教練灌輸的知識並確實執行每週課表，相信教練也要相信自己，14週後做好完全準備站上萬金石賽道。