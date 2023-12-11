賽事心得／ Formosa Trail 75km組 半路烙賽又遇虎頭蜂之艱苦完賽

經過縝密得推敲、如柯南般的偵查，終於在家中二樓的置物櫃裡找到真兇，一瓶過期一年多的BCAA膠囊，記得比賽時帶了七、八顆在身上，沿路陸續把它吃完，結果就是害我在賽道上十五個小時內拉了三次。賽後跟老婆一起吃晚餐時，還跟老婆抱怨說：不知道是不是跟埔里犯太歲，今年來埔里比了兩次賽，兩次都拉得唏哩嘩啦。埔里馬拉了兩次，這次FT75也拉了三次。看來現在真相大白，不是人家水站食物不清潔，也不是自己身體欠安，根本是自作孽、自己吞下瀉藥導致。

怕下班塞車，禮拜五提早一個小時多下班，跟老婆從桃園開車南下，晚上七點多抵達埔里的會場報到、檢錄，領物資。2019也有跑過FT，那時候是報40k組，今年不知哪來的勇氣，居然升級挑戰75k、總爬升四千多公尺的組別。六天前才跑完TUR的制霸風城超馬52.3k，只休息五天，也不知道身體完全恢復了沒？已經好幾年沒有在連續兩周安排賽事，有一點點擔心明天跑步的狀況會如何。晚上入住在埔里酒廠附近圓環旁的小飯店，check in後，老婆問櫃台人員，這附近有什麼好吃的餐館？櫃台先生介紹了間拉麵店。我們散步走過去嘗嘗，湯頭濃郁，跟道地的日本拉麵口感超像，難得在這台灣地理中心、埔里小鎮上還可以吃到這麼美味的拉麵，實在是讓人驚艷！

隔天禮拜六凌晨四點就要開賽，走回飯店、看個電視便早點入眠。凌晨三點半左右又來到起終點會場緣溪行森林營地，等一下就要從小橋的另一端出發。起跑前遇到幾位捷兔的兔友，大家邊整理裝備、邊嘻嘻哈哈、拉低賽一下，然後不知不覺就跟著大家開賽起跑了。天色未亮，4k左右開始進入陡上山徑，回頭看一下，選手們開啟頭燈、一個接一個、發出喘息聲、魚貫而上，遠看下方像是一長列的白色燈籠，很奇特的一幅畫面。六公里多的路程，要從海拔約600m的埔里，一路爬升到1668m舊武界山，一開始就是硬梆梆的山徑，記得2019 FT40k也爬過這一段路。

還沒到CPA第一個水站天色已亮，四周美麗的蒼翠山林已無暇欣賞，原因是肚子一陣絞痛，快要憋不住了，好不容易忍到了CPA，第一件事不是吃點食物、也不是裝水，先問志工哪裡有廁所，結果這站只有臨時用更衣帳搭建的簡易廁所，而且是女性專用，男生請自行找尋隱密點。反正也不是第一次在野外如廁，走遠一點在茶園旁的草叢裡就地解放。如釋重負後，走回CPA，剛好小賴他們也到了，打個招呼。40k組在這裡作第一次折返，75k則再往下跑去，到關頭山才折返。正準備要上路時，聽到志工大喊說：75k組第一名已經從關頭山折返回來了。靠！我才剛拉完屎，人家已經多跑10k了，而且這還是難跑的山路呢！實在是有夠厲害！

往本部溪林道的產業道路跑去，沒多久又再度右切上山徑、進入樹林中。一路上已經有不少104k跟75k組的快腳、領先選手們紛紛折返回頭，大家迎面而來，互相打油、打氣，氣氛十分熱絡。上上、下下，出山徑，來到了關頭山（1543m），上頭有個小平台，平台前有志工在發折返信物。平台上視野很好，天氣晴朗，對面一整排山頭一覽無遺，好一個無敵山景，之前跑40組沒跑到這，這時不免俗得拿起手機自拍幾張照片，證明到此一遊。

折返後再度回到CPA，里程數來到23k左右。再原路爬上茶園進入山徑，回到三岔口後，往CPB第二水站前進。順順得跑著，山徑越野下坡追上幾位跑者，這段路選手眾多，因為晚出發的40k組也是跑在這相同的賽段。一路上順便撿了幾座山頭，像是武界越山主峰（1524m）、南武界越山（1575m）、獅凸魯山（1587m）等。不過好景不常，爬上一段拉繩陡峭山徑時，靠北！怎麼肚子又有點痛痛起來，手腳並用正在出力，還要想辦法夾緊屁股，真讓人冷汗直流。到了一段陵線上，爬出山徑警戒線，想說這裡沒人，一脫褲子，耳朵旁傳來蜜蜂嗡嗡叫、振翅的聲響，看到一隻黃屁屁大蜜蜂正在身旁飛舞，瞬間嚇死寶寶我了，秒穿上褲子，趕緊衝出草叢回到山徑。虎頭蜂這東西跟拉屎相比，還是保命要緊！

回到山徑上，有位大哥問我剛剛是不是跑錯路了？我說沒有，只是要找地方上廁所而已。在狹窄的山徑上，這位大哥看到我號碼布編號是7開頭的，還很好心的跟我說：你跑75k的，比較趕時間，你先走。我苦笑回答：我不趕時間，我只是趕著要去上廁所。出山徑又看到茶園，下坡接產業道路就到CPB第二水站。下茶園時遇到跑40k組FB靠北越野社團版主折返跑了上來，劈頭就問我：好久不見了，要不要棄賽？當然沒有，只是心裡急著想要去『烙賽』（台語）而已！一路上也陸續見到幾位跑40k組的朋友已經準備往回跑。

到了CPB，里程數來到35k左右。所有40k組以上（包含40k組）都會經過這個水站，40k組在這水站做第二次折返，75跟104k組則繼續往CPC前進。在水站遇到Stella，她說她膝蓋痛準備退賽，我說妳跑步膝蓋痛，下坡還可以衝這麼快。她在CPB之前都跑在我前面，如果不是膝蓋痛，75k組女生她應該也是目前排名前幾位的選手。在水站也遇到跑104k的熊浩跟馬莎。說也奇怪，跟捷兔的兔友打屁、聊天，吃吃東西後，居然比較不會想要拉肚子了。賴在這水站休息、好一陣子，直到被Stella警告說：你也該走了吧！才悻悻然得離開這個綠洲。離去前看到岔路口這邊有間公廁，我看還是先放乾淨比較保險，於是又進去蹲了一下，這次終於不用克難在野地解放了。

沿著茶園巷柏油路一路向上，有像在跑一般超馬的感覺。遇到陡坡就慢慢走上去，欣賞山上的好風光。隨後進入一段山徑再接入長長的產業道路到CPC。跟CPB 之前的賽段相比，這段路算是相當好跑的康莊大道，調整步伐、順順跑著。到了卓社林道這邊左轉，沒多遠CPC水站就到了。卓社林道記得在台灣日月潭越野、制霸奧萬大、制霸水沙連都有跑過其中一段，並不陌生。不過我們75k組到這裡就準備折返回頭往武界跑去，104k組則會下坡到加德宮再爬上大尖山，多繞一大圈第二次回到CPC，再接我們75k組的路程。所以遇到跑104k組的選手，我都由衷的敬佩，一些都是神人般的越野跑者。休息過後，離開CPC水站折返，見到也是跑75k組的小賴、中原他們，大家互相加油。之後長達快10k左右往武界的下坡，大多是產業道路、快到武界時換成跑柏油路，輕鬆好跑的路段。

到了武界小村落，都已經到了下午三點半左右。在傳說中的武界小雜貨店進行個人掏錢私捕，順便把跑在後頭一名跑者也叫進來買補給品吃。聊聊天才知道，原來這名跑者是來自香港的朋友，特地飛來台灣比FT75，吃個東西後，他先走，我繼續跟雜貨店老闆打屁、閒聊，順便偷懶、休息一下。他說有主辦單位的人請他今天晚點關店，我說對啊！後面還有跑104k的選手，跑到武界這邊可能都晚上了，老闆您可不要太早收工下班。離開雜貨店繞進小巷子，從一間民宅旁小路接上山徑，又是一路陡上的爬坡，準備再爬回CPB。這段山徑雖然不長，可是已經跑超過十二小時，要繼續爬陡山徑，說不累人、腿不酸是騙人的。走好一段路，前後都沒人。好不容易再度回到CPB，時間都快下午五點。看樣子等一下回程肯定是摸黑下山了，吃點東西、補充體力再上路。

出茶園、進山徑沒多久，天色漸暗，趕緊把頭燈拿出來點亮照路。記得早上的時候這條山徑上還有一堆選手在其中穿梭奔跑著，現在是前無來者、後無追兵，孤單一個人走在烏漆墨黑的森林中，不過也不怎麼害怕就是，除了已經不是第一次摸黑越野跑，一路上也都有清楚的反光布條標示，除非你都不看路標記號，加上自己手錶也有GPS導航，一偏離路線就會逼逼叫提醒你，便慢慢享受一個人的孤獨夜間森林漫步。不過噩夢又來了，本次賽事第三次『烙賽』降臨，不知怎麼搞得肚子又痛了起來，好處是這次真的是四下無人，走出路徑，蹲草叢馬上解決。無屎一身輕，出山徑後8k左右的橫屏山林道、長距離產業道路下坡，開始給它認真跑起來。居然還追到前面幾位跑者跟來自香港的那位朋友。

回到山下的柏油路，見到久違的路燈，突然覺得路燈真是個偉大的發明。剩最後3、4k，和香港這位朋友跑在一起，本來想說我們可以一起跑回會場，結果在鯉魚一巷要上小橋前，他好像爆掉不行了，突然放慢跑速，只好自行先跑，右轉鯉魚路，剩下幾百公尺再右轉過橋就是終點拱門，心裡愉悅感是不可言語的，最後跑進拱門，下台一鞠躬，完成這場創下自己在賽道上拉最多次的紀錄。會場淋浴間盥洗完畢後，在會場等老婆開車來接我，又遇到剛剛跑在一起的香港朋友，我們相談甚歡、便互相加個LINE。這位香港朋友名叫Billy，很高興在這場賽事中認識他。他一直感謝我，把他拉進武界雜貨店裡補給、吃東西，他說他跑到那時，剛好也有點餓了。我說一切都是有緣吧！

香港跑友Billy在水站開玩笑說：我們幹嘛花錢來這買罪受？跑104k組、捷兔的兔友熊浩說：怎麼每次放假都搞得比上班還累！其實他們講得都沒錯，宅在家裡舒舒服服的躺平不好嗎？我在胡亂猜想某些人的基因裡是不是有著天生的缺陷，就是喜歡在歷經艱困的過程後，享受完成的果實，正如同吸毒上癮般，深陷其中而不法自拔呢？

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