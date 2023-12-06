賽事心得／Girls on the Run 5K路跑賽 跑步的女孩

近來常想：除了單純地跑步和比賽，在這項運動上，我還能多做些什麼呢？上週南下佛州後，發現週六有一場「跑步的女孩」（Girls on the Run）公益路跑賽---主辦單位在全美各地集訓一批義工教練後，分派他們到當地學校或社區去提供小女孩一套課餘的訓練課程，希望透過跑步幫助她們培養運動習慣，課程結束後則以一場5K路跑賽作為「結業式」。當下覺得這項活動很有意義的我，立馬報了名。比賽在「達利美術館」前的海灣公園舉行，距離南方的住家只約1.5英里，我決定騎車前往，省去停車的麻煩。

週六清晨，沿著港灣而騎，一旁的海裡，兩隻嬉戲的海豚吸引了早起散步的居民駐足。十二月初的佛州依然溫熱，早上的濕氣高達96%，濃霧將停泊的船隻與摩天樓頂完全籠罩住，大地一片迷濛。騎車的另一個好處是可以不受交管的限制，沿著港灣步道和特別規劃的單行車道直行，我很快便抵達會場，並順利地在領號碼布的帳篷旁找到可鎖車的欄杆，方便極了。

放眼所及，現場盡是身著鮮豔色彩上衣的小女生和他們的老師及家人跑伴。近千名完成了10週訓練課程的小學和國中女孩，或身穿蓬蓬裙、超人披風或聖誕馴鹿裝扮，盡情地發揮個人的創意與特色。為了帶動氣氛、鼓勵小參賽者，主辦單位還號召了一群活力十足的高中女孩當拉拉隊，以及一些身穿紫色披風的（閃亮隊伍）「Sparklers」成年女子，有的負責陪同沒有伴的孩子、作為她們的「跑伴」（runny buddy），有的則在起終點和沿途為孩子們加油歡呼。

「Girls on the Run」成立於1996年。這個遍及全美主要城市的慈善組織有感於女孩進入青春期後，身材與體能產生急遽變化，如果缺乏健康的運動、飲食觀念和習慣，這個年紀的女孩們（尤其在美國）不但開始發胖，相較於同齡男孩，體能也會弱很多。因此，這個組織希望透過每期十週（一週兩次，一次75-90分鐘，收費極為便宜，低收入家庭可獲得補助）的課後跑步課程，引導女孩們建立運動習慣與生活能力（比如如何解決與同儕的問題、認識和表達自己的情緒等等），希望能藉此幫助小女孩們建立身心健康的觀念，以及同伴之間互助的連繫感。訓練結束後，則以一場路跑賽作為總結，讓女孩們有一份確實的成就感、激發更多的自信心。

由於這是一場親和、不計時的活動，大家都輕鬆地跑。開跑後，我很快便發現，埋頭跑的自己，竟是帶頭的幾名跑者之一，在我前方，除了兩名年輕的男跑者，只有一個小學模樣的小男孩和一個小女孩，拔腿力奔。過了約一英里，在街底折回時，我趕上了黃上衣背上寫著名字「安娜」、綁著兩束長辮子的小女孩。「我可以和妳一起跑一段嗎？」我問她。飛奔的她，把同學遠遠地拋在後頭，一個人跑著。「OK，」安娜說。迎面而來，一波波的參賽者一ㄧ伸出手掌與安娜擊掌，認識她的同學們則高喊她的名字「Go, Anna!!」。

除此，不知是跑得太用力了，還是因為我是陌生人，安娜安靜地跑著。「你隨時要超前就超前歐，」我對她說。「OK，」她說。可惜不久，安娜就停下腳步，改用走的。「你繼續跑，」她對我說。「好，等妳感覺好一點，你再繼續，好嗎？」我說。「Ok，」安娜說。我放慢速度，試著等她，但安娜依然用走的，我心想：「這孩子一定一開始衝太快了，後繼乏力。」

大小賽者陸陸續續地超過我們。我頻頻後顧、等了一會兒後，決定繼續向前跑，來到離終點約半英里，在另一個管制點前二度折回時時，我終於再度看到安娜，還來不及開口鼓舞她，安娜已對著我喊：「You got this!（你可以的！）」我心底不由興起一股讚賞：「多麼正面的孩子啊。」「You got this too，終點見！」我對她大喊，然後轉向終點線前的大馬路，在兩旁熱情群眾的鼓掌呼喊聲中，跨過終線。領過獎牌後，在我前頭完賽的年輕黑人男子轉過身來，和我輕碰拳頭，互道恭喜。不久，我看到安娜也朝著終點跑來了。這時，我想起每次和兒子參賽的經驗，便奔向安娜，在終點前約50公尺處，四周歡聲雷動中，陪著她一起衝過終點。幫她拿了一瓶水，互相擊掌，我恭喜安娜奮戰、不放棄的精神。「謝謝妳。」女孩說，一張漲紅的臉。

陸續地，所有孩子或是在手持相機的爸爸的錄影下，或是在教練和老師的帶領下，一群群向終點衝刺而來。賽前，主辦單位就要求觀眾和參賽者盡量待到比賽的最後，「不管速度如何，不讓任何女孩落單，讓即使是最後一個抵達終點的孩子，都有人為她歡呼。」熱鬧吱喳的終點線外，到處是竭力完賽、難掩自豪的孩子，以及肯定讚賞他們的成人。跟安娜道別時，我不免心想：真希望小時候有這種這麼好玩的活動；也慶幸現在還有機會與孩子們一起飆汗飛奔，獲得滿滿的樂趣。We believe that every girl can embrace who she is,can define who she wants to be,can rise to any challenge,can change the world.我們相信每個女孩都能欣然接受自己，能夠明確地知道自己想成為什麼樣的人，能夠應對任何挑戰，能夠改變這個世界。女孩的力量！!