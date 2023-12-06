快訊

2片魚肉就致命！南投吃河豚中毒1死案 「極毒兇手」品種出爐

為何阿里、滴滴都崩了…美制裁效應？還是家裡出問題

被爆與昔日下屬婚外情 衛福部秘書處長道歉「盼能求得原諒」

賽事心得／Girls on the Run 5K路跑賽 跑步的女孩

運動筆記／ Chiuying Lu

近來常想：除了單純地跑步和比賽，在這項運動上，我還能多做些什麼呢？上週南下佛州後，發現週六有一場「跑步的女孩」（Girls on the Run）公益路跑賽---主辦單位在全美各地集訓一批義工教練後，分派他們到當地學校或社區去提供小女孩一套課餘的訓練課程，希望透過跑步幫助她們培養運動習慣，課程結束後則以一場5K路跑賽作為「結業式」。當下覺得這項活動很有意義的我，立馬報了名。比賽在「達利美術館」前的海灣公園舉行，距離南方的住家只約1.5英里，我決定騎車前往，省去停車的麻煩。

週六清晨，沿著港灣而騎，一旁的海裡，兩隻嬉戲的海豚吸引了早起散步的居民駐足。十二月初的佛州依然溫熱，早上的濕氣高達96%，濃霧將停泊的船隻與摩天樓頂完全籠罩住，大地一片迷濛。騎車的另一個好處是可以不受交管的限制，沿著港灣步道和特別規劃的單行車道直行，我很快便抵達會場，並順利地在領號碼布的帳篷旁找到可鎖車的欄杆，方便極了。

放眼所及，現場盡是身著鮮豔色彩上衣的小女生和他們的老師及家人跑伴。近千名完成了10週訓練課程的小學和國中女孩，或身穿蓬蓬裙、超人披風或聖誕馴鹿裝扮，盡情地發揮個人的創意與特色。為了帶動氣氛、鼓勵小參賽者，主辦單位還號召了一群活力十足的高中女孩當拉拉隊，以及一些身穿紫色披風的（閃亮隊伍）「Sparklers」成年女子，有的負責陪同沒有伴的孩子、作為她們的「跑伴」（runny buddy），有的則在起終點和沿途為孩子們加油歡呼。

「Girls on the Run」成立於1996年。這個遍及全美主要城市的慈善組織有感於女孩進入青春期後，身材與體能產生急遽變化，如果缺乏健康的運動、飲食觀念和習慣，這個年紀的女孩們（尤其在美國）不但開始發胖，相較於同齡男孩，體能也會弱很多。因此，這個組織希望透過每期十週（一週兩次，一次75-90分鐘，收費極為便宜，低收入家庭可獲得補助）的課後跑步課程，引導女孩們建立運動習慣與生活能力（比如如何解決與同儕的問題、認識和表達自己的情緒等等），希望能藉此幫助小女孩們建立身心健康的觀念，以及同伴之間互助的連繫感。訓練結束後，則以一場路跑賽作為總結，讓女孩們有一份確實的成就感、激發更多的自信心。

由於這是一場親和、不計時的活動，大家都輕鬆地跑。開跑後，我很快便發現，埋頭跑的自己，竟是帶頭的幾名跑者之一，在我前方，除了兩名年輕的男跑者，只有一個小學模樣的小男孩和一個小女孩，拔腿力奔。過了約一英里，在街底折回時，我趕上了黃上衣背上寫著名字「安娜」、綁著兩束長辮子的小女孩。「我可以和妳一起跑一段嗎？」我問她。飛奔的她，把同學遠遠地拋在後頭，一個人跑著。「OK，」安娜說。迎面而來，一波波的參賽者一ㄧ伸出手掌與安娜擊掌，認識她的同學們則高喊她的名字「Go, Anna!!」。

除此，不知是跑得太用力了，還是因為我是陌生人，安娜安靜地跑著。「你隨時要超前就超前歐，」我對她說。「OK，」她說。可惜不久，安娜就停下腳步，改用走的。「你繼續跑，」她對我說。「好，等妳感覺好一點，你再繼續，好嗎？」我說。「Ok，」安娜說。我放慢速度，試著等她，但安娜依然用走的，我心想：「這孩子一定一開始衝太快了，後繼乏力。」

大小賽者陸陸續續地超過我們。我頻頻後顧、等了一會兒後，決定繼續向前跑，來到離終點約半英里，在另一個管制點前二度折回時時，我終於再度看到安娜，還來不及開口鼓舞她，安娜已對著我喊：「You got this!（你可以的！）」我心底不由興起一股讚賞：「多麼正面的孩子啊。」「You got this too，終點見！」我對她大喊，然後轉向終點線前的大馬路，在兩旁熱情群眾的鼓掌呼喊聲中，跨過終線。領過獎牌後，在我前頭完賽的年輕黑人男子轉過身來，和我輕碰拳頭，互道恭喜。不久，我看到安娜也朝著終點跑來了。這時，我想起每次和兒子參賽的經驗，便奔向安娜，在終點前約50公尺處，四周歡聲雷動中，陪著她一起衝過終點。幫她拿了一瓶水，互相擊掌，我恭喜安娜奮戰、不放棄的精神。「謝謝妳。」女孩說，一張漲紅的臉。

陸續地，所有孩子或是在手持相機的爸爸的錄影下，或是在教練和老師的帶領下，一群群向終點衝刺而來。賽前，主辦單位就要求觀眾和參賽者盡量待到比賽的最後，「不管速度如何，不讓任何女孩落單，讓即使是最後一個抵達終點的孩子，都有人為她歡呼。」熱鬧吱喳的終點線外，到處是竭力完賽、難掩自豪的孩子，以及肯定讚賞他們的成人。跟安娜道別時，我不免心想：真希望小時候有這種這麼好玩的活動；也慶幸現在還有機會與孩子們一起飆汗飛奔，獲得滿滿的樂趣。We believe that every girl can embrace who she is,can define who she wants to be,can rise to any challenge,can change the world.我們相信每個女孩都能欣然接受自己，能夠明確地知道自己想成為什麼樣的人，能夠應對任何挑戰，能夠改變這個世界。女孩的力量！!

路跑

相關新聞

賽前情報／臺中城市半程馬拉松 半馬200列車配速計劃

台中，人文薈萃/美食雲集/生氣蓬勃的城市，總有著適合跑步的好天氣。本次參與的跑團非常多，獎金也很誘人，肯定有不少高手參賽，如果你半馬最佳成績還遲遲沒有破2，在此氛圍下超適合一舉達標。

賽事心得／Girls on the Run 5K路跑賽 跑步的女孩

近來常想：除了單純地跑步和比賽，在這項運動上，我還能多做些什麼呢？上週南下佛州後，發現週六有一場「跑步的女孩」（Girls on the Run）公益路跑賽---主辦單位在全美各地集訓一批義工教練後，分派他們到當地學校或社區去提供小女孩一套課餘的訓練課程，希望透過跑步幫助她們培養運動習慣，課程結束後則以一場5K路跑賽作為「結業式」。當下覺得這項活動很有意義的我，立馬報了名。比賽在「達利美術館」前的海灣公園舉行，距離南方的住家只約1.5英里，我決定騎車前往，省去停車的麻煩。

賽事心得／莫三比克五日超馬賽 聽海的聲音

在非洲舉行，為期五天，總距離長達220公里的莫三比克超馬賽，正式起跑！每當我跟朋友提起我要前往非洲比賽時，大家的第一個反應往往是：「哇⋯你要去跑大草原？」。我想，事實的真相與眾人想的不盡相同，莫三比克是一個臨海的國家，並且以海洋資源著名，而我們的賽事一開始，就跑在沙灘上！

跑步小品／認真吃 認真練 泡芙人變肌力教練！

幾年前在Hank教練的跑班時，Hank特別邀請了Arsh教練為我們上一堂肌力課，我還記得那一天是在北田300場，一見到Arsh教練，大夥兒忍不住竊竊私語：教練怎麼那麼瘦啊，那纖細的身材真是令人羨慕！接著Arsh透過動作展現了她驚人的肌力，動作之標準令人讚嘆！課程結束後我們都對美力的Arsh教練留下深刻的印象…。瀏覽Arsh教練的FB和IG，很快會成為她的粉絲，因為不論是壺鈴、垂鈴、槓鈴、深蹲…，她專注的眼神和極其精準的肢體動作都讓人看得目不轉睛，嚮往能跟她一樣，但～這位肌力教練不但是自學而成，居然曾經是個泡芙人啊

賽事心得／Formosa Trail 2023 半百人生、在40K落葉林間跨越

跌倒了、心傷了，休息一下、整理一下，我會更專注、更謙卑跑回賽道和終點。然後，跨越再出發。2023.11.25參加跑山獸主辦的Formosa Trail ，賽事於星期六清晨展開，星期五一早南下，吃過家鄉美味北門口肉圓和龍髓湯後，下午來到埔里會場緣溪行森林營地領取物資。

賽事心得／看見Taiwan路跑 2023最後一場活動給我滿滿的回憶

提醒過自己一百遍的，在鳴槍那瞬間總是忘記得一乾二淨，在不喘又好不容易康復的地方都最完美的情況下，前五公里根本有如天堂，還覺得，哇噻！我這狀態很好呀，還能在這速度多美妙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。