賽事心得／Girls on the Run 5K路跑賽 跑步的女孩

近來常想:除了單純地跑步和比賽,在這項運動上,我還能多做些什麼呢?上週南下佛州後,發現週六有一場「跑步的女孩」(Girls on the Run)公益路跑賽---主辦單位在全美各地集訓一批義工教練後,分派他們到當地學校或社區去提供小女孩一套課餘的訓練課程,希望透過跑步幫助她們培養運動習慣,課程結束後則以一場5K路跑賽作為「結業式」。當下覺得這項活動很有意義的我,立馬報了名。比賽在「達利美術館」前的海灣公園舉行,距離南方的住家只約1.5英里,我決定騎車前往,省去停車的麻煩。

週六清晨,沿著港灣而騎,一旁的海裡,兩隻嬉戲的海豚吸引了早起散步的居民駐足。十二月初的佛州依然溫熱,早上的濕氣高達96%,濃霧將停泊的船隻與摩天樓頂完全籠罩住,大地一片迷濛。騎車的另一個好處是可以不受交管的限制,沿著港灣步道和特別規劃的單行車道直行,我很快便抵達會場,並順利地在領號碼布的帳篷旁找到可鎖車的欄杆,方便極了。

放眼所及,現場盡是身著鮮豔色彩上衣的小女生和他們的老師及家人跑伴。近千名完成了10週訓練課程的小學和國中女孩,或身穿蓬蓬裙、超人披風或聖誕馴鹿裝扮,盡情地發揮個人的創意與特色。為了帶動氣氛、鼓勵小參賽者,主辦單位還號召了一群活力十足的高中女孩當拉拉隊,以及一些身穿紫色披風的(閃亮隊伍)「Sparklers」成年女子,有的負責陪同沒有伴的孩子、作為她們的「跑伴」(runny buddy),有的則在起終點和沿途為孩子們加油歡呼。

「Girls on the Run」成立於1996年。這個遍及全美主要城市的慈善組織有感於女孩進入青春期後,身材與體能產生急遽變化,如果缺乏健康的運動、飲食觀念和習慣,這個年紀的女孩們(尤其在美國)不但開始發胖,相較於同齡男孩,體能也會弱很多。因此,這個組織希望透過每期十週(一週兩次,一次75-90分鐘,收費極為便宜,低收入家庭可獲得補助)的課後跑步課程,引導女孩們建立運動習慣與生活能力(比如如何解決與同儕的問題、認識和表達自己的情緒等等),希望能藉此幫助小女孩們建立身心健康的觀念,以及同伴之間互助的連繫感。訓練結束後,則以一場路跑賽作為總結,讓女孩們有一份確實的成就感、激發更多的自信心。

由於這是一場親和、不計時的活動,大家都輕鬆地跑。開跑後,我很快便發現,埋頭跑的自己,竟是帶頭的幾名跑者之一,在我前方,除了兩名年輕的男跑者,只有一個小學模樣的小男孩和一個小女孩,拔腿力奔。過了約一英里,在街底折回時,我趕上了黃上衣背上寫著名字「安娜」、綁著兩束長辮子的小女孩。「我可以和妳一起跑一段嗎?」我問她。飛奔的她,把同學遠遠地拋在後頭,一個人跑著。「OK,」安娜說。迎面而來,一波波的參賽者一ㄧ伸出手掌與安娜擊掌,認識她的同學們則高喊她的名字「Go, Anna!!」。

除此,不知是跑得太用力了,還是因為我是陌生人,安娜安靜地跑著。「你隨時要超前就超前歐,」我對她說。「OK,」她說。可惜不久,安娜就停下腳步,改用走的。「你繼續跑,」她對我說。「好,等妳感覺好一點,你再繼續,好嗎?」我說。「Ok,」安娜說。我放慢速度,試著等她,但安娜依然用走的,我心想:「這孩子一定一開始衝太快了,後繼乏力。」

大小賽者陸陸續續地超過我們。我頻頻後顧、等了一會兒後,決定繼續向前跑,來到離終點約半英里,在另一個管制點前二度折回時時,我終於再度看到安娜,還來不及開口鼓舞她,安娜已對著我喊:「You got this!(你可以的!)」我心底不由興起一股讚賞:「多麼正面的孩子啊。」「You got this too,終點見!」我對她大喊,然後轉向終點線前的大馬路,在兩旁熱情群眾的鼓掌呼喊聲中,跨過終線。領過獎牌後,在我前頭完賽的年輕黑人男子轉過身來,和我輕碰拳頭,互道恭喜。不久,我看到安娜也朝著終點跑來了。這時,我想起每次和兒子參賽的經驗,便奔向安娜,在終點前約50公尺處,四周歡聲雷動中,陪著她一起衝過終點。幫她拿了一瓶水,互相擊掌,我恭喜安娜奮戰、不放棄的精神。「謝謝妳。」女孩說,一張漲紅的臉。

陸續地,所有孩子或是在手持相機的爸爸的錄影下,或是在教練和老師的帶領下,一群群向終點衝刺而來。賽前,主辦單位就要求觀眾和參賽者盡量待到比賽的最後,「不管速度如何,不讓任何女孩落單,讓即使是最後一個抵達終點的孩子,都有人為她歡呼。」熱鬧吱喳的終點線外,到處是竭力完賽、難掩自豪的孩子,以及肯定讚賞他們的成人。跟安娜道別時,我不免心想:真希望小時候有這種這麼好玩的活動;也慶幸現在還有機會與孩子們一起飆汗飛奔,獲得滿滿的樂趣。We believe that every girl can embrace who she is,can define who she wants to be,can rise to any challenge,can change the world.我們相信每個女孩都能欣然接受自己,能夠明確地知道自己想成為什麼樣的人,能夠應對任何挑戰,能夠改變這個世界。女孩的力量!!