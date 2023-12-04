賽事心得／ IAU 24H 世界錦標賽-公開組 跑了158公里真的好累

先解釋公開組和國家隊的差別

國家隊是璘選成績優異的選手成為國家代表隊

公開組是成績有達標的選手就可以參加

我剛好跨過門檻就決定報名了

在成績查詢方面是分開的

國家代表隊：IAU

公開組：Open Race

IAU 24H世界錦標賽每個國家輪流舉辦

睽違17年終於又辦在臺灣了

有幸能參與這場賽事與各國好手一起比賽

弱弱的我根本沒有見過這樣大的場面

這些都是頂尖的超馬跑者

我被男友說根本就是來亂的

(我心想就算要亂也得符合資格吧!)

開賽時間是早上10:00

我八點多到會場已經有不少選手在準備

我找到自己的補給桌把補給品整理好

大家聽到我沒有補給員都很熱心的幫忙我

開賽前的選手檢錄

感覺很慎重一個一個核對

沒有參加過國際賽的我覺得很新鮮

檢錄完成的選手就不能超過計時區

起跑了我和大家一起慢慢跑過起跑線

這次的賽道是在大佳河濱公園

繞行一圈是2公里

賽道平緩很適合跑步

動線折返點也規劃的不錯

唯一不足的就是到了晚上燈不夠亮

如果能在增設臨時照明設備就非常棒了

畢竟安全還是首要考量

前5個小時都可以配在5:40內

因為外國人手長腳長很容易就被影響帶著走

但這是我正常馬拉松的配速

再被帶著走就會爆掉

後面就控制在7分速上下

看自己的跑錶8小時總共有72公里的距離

至少我做到了每小時9公里維持8小時

但爆掉的時刻終於還是來了

在80公里左右體能直線下降

100公里花了12多小時

之後的每一公里開始跑跑走走

河濱風大又開始下雨完全無處可躲

我穿上外套跑著

第一件外套濕了就換第二件

實在太冷我把可以保暖的東西全部用上

已經沾水未濕透的外套穿了2件

戴上毛線帽和手套

我還因為穿的太保暖被誤認為不是選手

被要求離開賽道2次

因為我沒有把號碼布露出來這是我的問題

經過一夜的低溫淒風苦雨終於天亮了

失溫又加上腳的痠痛疼痛

我根本已經跑不動了

想著與其待在帳篷吹風受涼

不如回到賽道上增加一點公里數

我手上握著其他選手補給員給我的暖暖包回到賽道

看到大部分選手仍然繼續跑著

我很想跑但我的腳卻使不上力

我用走的腳底也是疼痛的

一圈2公里花了25分鐘

腳的疼痛希望時間快點結束

因為真的撐的好累

倒數2圈腎上腺素爆發什麼痛都忘記

竟然用跑的完成最後的公里數

比賽終於如願結束了

這次的主要目標就是完成24小時

比賽成績低標有破PB就好

高標定在170公里

可惜自己練的不夠

因為天候因素過程也非常辛苦

我仍相信某一天我一定會達到自己的目標

小破PB也是值得高興的事啦

但是看著前三名的成績我真的太弱了

比賽的小確幸

快結束時我厚著臉皮的和世界紀錄保持人合照

Aleksandr Sorokin

已經在走路的他告訴我他不能停下來

所以我只好邊走邊拍但他的笑容很棒

感謝

中華民國超馬協會主辦單位

每一場比賽的主辦活動都是不簡單的

要考慮的因素很多

感謝所有參與活動的長官志工

感謝

長期配合我跑步專車接送的男朋友

自從我開始參加跑步比賽

我只需要報名再告訴男朋友參賽日期

他就會幫我找好住宿和接送服務

是個貼心仔細的人

感謝

重訓教練 張詠宗

賽前拿了一大堆補給品給我並建議使用時機

讓我在能量與精神方面維持正常狀態

感謝

其他參賽選手和他們的補給員

他們知道我只有一個人來參賽沒有補給員後

都主動幫忙我也為我加油

我真心非常感謝

感謝

出現在大會的所有攝影師

辛苦的定點拍照風也沒少吹

還拍到我和Aleksandr Sorokin同框跑步

真的大大大幸運啊

最後我感謝自己的身體

兩個月前檢查出頸椎長骨刺

開刀是最快的方法

但我目前選擇保守療法與他共存

感謝這24小時裡除了頸椎有點僵硬

手稍微痛麻之外沒有比較大的症狀

強效止痛藥一顆都沒用上

對於能夠參與這場世界錦標賽真的很開心

在臺灣看到各國超馬好手一起在場上專注跑著

比出國參加馬拉松比賽更興奮

但我想表達的是不要看到超馬就否定自己跑不了

超馬對於一般人來說真的是慢慢跑

慢慢跑就可以跑很久

不要被距離嚇到

你只要相信自己一步一步的就可以完成了