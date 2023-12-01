賽事心得／斯巴達超級馬拉松 帶點遺憾地放棄比賽

時隔兩年再度參與了希臘斯巴達246公里超級馬拉松，比賽之前就明白缺乏長距離的練習想要完賽的難度不小，即便賽前一個月及時醒悟開始連續幾週臨陣磨槍的50公里長跑，還是來不及在賽前將單次的練習距離堆疊到理想的100～120公里之間，既然完賽機率渺茫為什麼還是義無反顧的投入？我想出國前在心屏姐#肉腳的跑步人蔘訪問裡已經完整說明了。

帶著我的好朋友張詩宜一起懷著忐忑不安的心情飛到希臘，沒想到選手報到時才發現本該在選手證上出現的中華民國國旗被五星旗給取代，現場向主辦單位抗議無效只好委請中華民國駐希臘辦事處介入處理，最後以奧會模式重新印製選手證解決這次的爭議，第一次遇到這樣的狀況真的很傻眼，奧會旗也是折衝之後彼此可以接受的處理方式，沒有失而復得的喜悅，反而有種和那部韓國電影「沒有國家的冠軍」一樣的無奈。

抵達希臘的第二天，比較重要的行程是下午放置補給物資的這趴，神經大條的我竟然到比賽前一天才開始有點緊張的感覺，記取上一回飲食不習慣的教訓，這次在總數75個補給點的14個補給站放了科學麵、零食、電解質膠囊、威德跟沖泡式飯糰，為的就是利用補給將身體能量補好補滿進而提高完賽率，相較於補給來說自己比較擔心的還是肌力不足可能產生的橫紋肌溶解，這應該是影響完賽與否最大的關鍵。

9月30日清晨跟著世界各地的好手一起搭上巴士往衛城山腳下集結，因為新冠疫情趨緩的關係，今年的斯巴達超級馬拉松共有380位選手共襄盛舉，會場的熱血沸騰也讓自己的情緒有點激動，明明有過一次完賽的經驗，怎麼這一次反而對於完賽沒有太多期待，也好，或許這樣還比較容易保持平常心，不管可以跑多遠，就讓自己從開賽的這一刻起沈浸在比賽的氛圍中，好好的享受在賽道上踏出的每一步吧。

我認為自己是一個享受比賽過程的人，緊張的心情在開賽倒數聲後馬上就隨風而逝，等不及腎上腺素爆發，很快就被各國的快腿們一個一個從我身邊刷過，心裡納悶的問：不是才開剛賽嗎？怎麼一下就把強度拉得這麼高？你們還是人嗎？再次回到斯巴達的賽道上掩飾不住內心的興奮，不時的左顧右盼，甚至跟身旁的老外互動起來，經過補給站時也很少忘記拍照這件事，沒錯，這次真的是來玩賽的。

希臘的天亮得晚，起跑後的氣溫也沒有一下子就到很可怕的境界，趁著太陽還沒出來氣候還算涼爽時就盡情的享受希臘的早晨吧。不得不再次稱讚斯巴達超級馬拉松的交管做得非常好，基本上沒有讓跑者停下來等紅綠燈的畫面出現，上次來已經夠讓我吃驚了，這一次還是一樣感受到當地居民對跑者的尊重，也不吝嗇的替跑者加油，在這樣的環境下跑步真的很爽。

賽道上的溫度上升得很快，除了剛喝完水的當下流比較多的汗之外好像就不太出汗了，這個狀況對我來說不是好事，但50公里之內預估身體還不會出現太多狀況，提醒自己按照既定的配速策略穩穩的跑就好。比較惱人的是天氣的變化很大，時而炎熱、時而涼爽，水份的攝取跟電解質的補充還是按表操課，每個補給站至少喝下兩杯水，每小時兩顆電解質膠囊，身上還備著450ml的水就怕自己喝不夠啊。

說實在的，前面的50公里跑得還真的是得心應手，輕鬆面對。天氣雖然熱了一點但在規律補水的狀態下確實也沒有太大的影響，還是能和每一站補給志工玩得很開心，這麼好的狀況一直持續到60公里時還是如此，大概都抓在補給站關門前的一個小時抵達，到了下午2:30分經過74公里CP20補給站的時候那種討厭的感覺又來了，就打了個冷顫的瞬間整個人狀況就不對了，突然之間就排不出尿，身上的汗也不流了，終究還是擺脫不了該死的橫紋肌溶解。

知道身體出現了狀況之後其實沒有很意外，畢竟來到斯巴達前最長的練習也就51公里，肌耐力不夠的狀態下是會有橫紋肌溶解的可能，這個問題我自己倒是不怕，把速度放慢點，多喝點水逼它排尿應該是解得了，但我自己擔心的是另一個問題，在還沒發作之前還是努力撐到CP22跟詩宜碰面再說吧。希臘的天氣會騙人，雖然做好了心理準備但是身體撐不住這還是不行的。

經過77.6公里，編號21號補給點的時間已經是下午3點，信不信，這個時候希臘的天氣還是好熱，而且我的身體已經開始有點不舒服的狀態，現在身體的狀況跟2021年很像，預估是有點小中暑了吧。花了15分鐘的時間抵達CP22，途中還經過第一個大景點科林斯大橋，這裡聚集的攝影師好多，再怎麼痛苦也要擠出笑容優雅的通過，接下來就是跟詩宜討論一下後續了。

跟詩宜碰面之前勉強擠出了一絲笑容，天氣炎熱，排不出尿，體溫升高跑起來有點意識不清，步履蹣跚的走進休息區後第一件事就是到一旁的流動廁所想強迫自己排尿，收不到效果只好回到休息區吃點東西，只是這時候肚子也撐得硬邦邦的，硬塞了幾口補給站拿來的食物還是吞不下去，這會我知道狀況「牙」起來了。更糟糕的消息是補給員乘坐的補給車馬上就要離開CP22直奔斯巴達廣場了。

因為身體不舒服的狀況持續著，腹部的緊繃感也越來越重，為了不讓詩宜擔心也告知了待會會先嘗試走路看能不能緩解緊繃的狀態，稍微休息了一會之後告訴自己走吧，沒辦法跑起來沒關係能走一點是一點，起碼還有里程進帳啊，只能祈禱不舒服只是短暫的，希望很快我又能跑起來，從80公里開始只能靠著步行的方惡式前進，能多跑一站是一站，到了每個補給暫時還是一樣沒忘記補充水份跟電解質，哪怕心裡明白水都卡在肚子裡排不出來。

離開CP22補給站時已經是下午的3:35分，溫度還是嚇死人的高，好多國家的跑友跟我一樣緩緩的走著，曝曬在幾乎沒有地方遮蔭的街道上，距離3.4公里外的CP23竟然用了快30分鐘抵達，雖然盡可能在每一個補給站多喝水也嘗試吃點東西，但緊繃的腹部撐得就好像快炸裂似的，核心溫度降不下來確實影響了身體機能的運作，怎麼辦？繼續依賴步行吧，把運動強度降低希望會有好的結果。

心裡的期盼一直沒有得到預期的效果，連續走了幾個補給點反嘔的頻率越來越嚴重，喝東西想吐、吃東西也想吐，稍微走快一點還是想吐，手指頭開始出現水腫的狀況卻還是無法排尿，這下可麻煩了把這個狀況跟P.TEAM的梁執行長反應，陳博士也給了一些建議，可惜一直沒有改善的跡象，隨著身體越來越不舒服心裡開始有了必須設下停損點的想法，畢竟不是在自己國家比賽，真的出了什麼事會讓一切變得更麻煩。

我的鬥志隨著走路的時間越久對自己就越來越沒有信心，計算著剩餘的時間、評估過身體的狀況，如果堅持到底會怎樣？腦袋裡面的小劇場上演的都是非常負能量的劇情，只能夠走路心情已經很悶了，面對100公里後又即將入夜的多變地形、天候狀態以及隨時可能發生的突發狀況卻是一點把握也沒有。壓垮駱駝的最後一根稻草發生在CP27，就在自己管不住嘴的喝下了一杯可樂之後竟然就吐了…

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哇噻，這一吐可是把我嚇傻了，幾乎是把我從中午之後喝的水一次吐光光，至少1000cc跑不掉。麻煩的是吐了又不敢在現場待太久，很怕被現場工作人才發現就強制沒收我的比賽，吐完之後馬上轉身離開補給點，只是走著走著心裡倒是越來越平靜，是不是該思考棄賽的可能性了。真的，認真的想了一下現在的狀況，吃不下也跑不動，想快走卻止不了橫隔膜的痛，用走的還能走多遠？有機會完賽嗎？沒有的話這樣走還有意義嗎？如果這一關沒賭過去呢？

我一邊走一邊發了訊息給張詩宜告訴他可能要棄賽的決定，本來個性就比較謹慎的他大概能理解我現在的心情，也知道我只要開始吐了接下來一定是沒完沒了的。詩宜跟我說就走到CP28吧，那裡的補給站有醫療人員駐點，也諮詢一下醫生的意見吧。帶著詩宜的建議步行到CP28補給點，我左顧右望就是找不到醫務站，在身體極度不舒服的狀態下趕緊尋求補給站志工的協助，平靜的說出我要放棄比賽。

協助我的志工是一位女性的健身教練，這個背景是後來我們互相加了IG後才知道的，一開始她還鼓勵我要不要休息一下等身體舒服點再試試看，後來詢問我身體的狀況，知道我有橫紋肌溶解的病史後反而積極的幫我協調就醫，因為醫療站設置在CP29所趕快請她男朋友開車載我到CP29請駐點醫師評估是否需要送醫，當然上車之前我的晶片跟號碼布都被現場負責的工作人員收走了。

自己的心情隨著上車後變得更平靜了，抵達CP29後先接受現場醫師的詢問接著就等待大會安排的接駁車載我回到斯巴達再搭計程車到鄰近醫院就醫，帶著遺憾結束了2023年的斯巴達超級馬拉松，至於就醫的過程那又是另外一場故事，有機會再跟大家分享吧。

比賽資訊 https://www.sports-tracker.com/workout/yuminghua/651afc728c53961e763354e5#SUUNTO

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