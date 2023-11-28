賽事心得／伯立歐路跑半馬組 這絕對是障礙賽

傳說中的龍蝦

伯立歐路跑已經是第十屆囉，原本是公益路跑，現在也還是，但似乎悄悄轉型成障礙賽，到底有多障礙，翻開秩序冊，到7公里組折返處短短3.5公里竟然有9個補給站，而且每個都不簡單，有海鮮、咖啡、水果、牛排、壽司、啤酒、紅酒等等，讓人忘記自己還有十幾公里要跑，能夠忍痛跟補給站說再見，才能順利往前。

一早抵達二林工商，已經來過很多次了，熟門熟路，在後門停車，穿越操場來到會場，這場人數剛剛好，不會太多也不會太少，排廁所非常快速，跑得時候不會塞車也不會前後都沒有人，這是最理想的狀況。準備好之後就前往起點，半馬組六點半起跑，起跑之後，不到一公里就出現第一個補給站，只見大家都被吸進去補給站，也有眼不見為淨的跑者先跑走了，我也趕緊拿出手機拍了不少照片，接下來很快又有很多補給站，說真的，吃不太下，但志工那麼熱情不捧場一下不好意思，終於到了七公里組折返處(也才跑了3.5公里)，可以脫離補給區，開始跑步，後段補給站距離比較遠一點，還是一樣澎派，折返後完全可以努力跑，因為補給站都在另一邊，加油團和志工超熱情，想混都不好意思。沿路有很漂亮的蕎麥花田可以欣賞。

回到終點之後，順利領到一大包完賽禮(有米、醬油、濾掛式咖啡、涼感巾、手工肥皂)，還有炒米粉、茶葉蛋、烤大豬、雞蛋糕(要排隊所以沒領)，早鳥禮是收納盒和沖泡式的豆奶一盒，退晶片可以換一串衛生紙或兩杯咖啡或夾娃娃代幣等等。還有獎項超多的摸彩，我抽中芝麻粉兩包，可以補鈣質，相當不錯。

補給配置圖

牛排壽司

好大的干貝

啤酒有很多種(志工也太美)

有時候太多選擇也很煩惱

澎派的完賽禮

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康