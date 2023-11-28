跑步小品／雖然帶球走 也能腳底抹油～

（即使大腹便便，出國旅遊時仍不忘練跑_魏子勛提供）

人稱小勛的魏子勛來到錄音室時懷孕八個多月，再五週就要生寶寶，挺著肚子的她笑容滿面，看來容光煥發，如果不仔細觀察，一身黑衣有型裝扮的她就是個時髦女孩，看不太出來快生了。這位即將臨盆的孕婦一向喜歡運動，日常運動頻率之高，可能會令很多人汗顏，每週維持重訓、游泳、跑步；開始重訓的初衷是為了跑全馬的肌力訓練，而游泳對孕婦很好，水中浮力讓孕婦比較輕鬆，所以持續地游，在練跑方面，跟教練溝通後，課表做了些許調整，繼續跑步中～

（孕婦的週末日常–河濱練跑_魏子勛提供）

小勛以「弱小勛」之名行走江湖，這個外號跟她輕鬆駕馭跑步這件事完全相反，在我看來，她根本就是天生跑者，即使在還不清楚跑步是什麼的時候，就能輕鬆完賽，開始認真練習、吃課表後更是大爆發！是令人非常羨慕的跑才。

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挺肚運動無礙 跑全馬也OK！

大肚子運動到底是什麼感覺？會感到寶寶很重嗎？小勛笑著說，懷孕前認為寶寶是否會在肚子裡晃動？或寶寶腦震盪？肚子越來越大後，她依舊跑步，肚子完全不會晃，「完全固定在那裏，不用太擔心…」（笑～😊九月底，懷孕七個多月時，她甚至出國跑了場柏林馬，這是原先給自己訂的目標賽事，因為去年台北馬破了PB，想去拚一下最速賽道，沒想到懷孕了；原本一度有放棄的念頭，但又聽其他媽媽說，小孩生下來頭幾年必須花心思在孩子身上，可能哪兒也不能去，於是決定還是要為自己圓夢，拚下去！「如果今年不跑延到明年，萬一明年又不能去，一定會抱怨，所以我跟肚子裡的寶寶商量：讓媽媽好好跑完，以後買好的奶粉給你喔，後來平安完賽…」（笑～😊

（小勛與光頭教練一起在福和橋河濱同跑_魏子勛提供）

難道孕婦賽前訓練也如常？小勛說，教練從四五月起為她調整了課表，賽前她自覺狀況良好，在福和橋河濱練長距離時，一不小心跑了半馬還破2，所以很有信心！雖然不忘提醒自己要hold住，但出國前突然感到左臀疼痛不適，似乎梨狀肌有點受傷，「最後過程滿痛苦的，摸著屁股跑完了，心裡有點小小遺憾，覺得應該在四小時內跑完的…」。我覺得，以她挺著肚子，身體又有疼痛的情況下，柏林馬跑出4:32:56這樣的成績已經非常不錯，沒懷孕的人也未必會跑出這樣的成績啊！「跟寶寶一起完成的馬拉松，非常開心！感謝寶寶跟我一起努力完成，以前我破PB時想哭，這次雖然過程有些不舒服，但是笑著進終點，以後可以跟孩子一起開心地說這件事情」。

（柏林馬號碼布很大片，別上去根本看不出肚子_魏子勛提供）

「我覺得自己可以跑步ㄟ…」

腿長手長的小勛，看起來就像有天生的運動基因，她笑說，全家都算四肢發達，每個孩子的運動表現都不錯，2015年她報名了第一場路跑–Nike女子路跑10K，跑完後覺得自己似乎可以跑步，於是有一搭沒一搭地練，至於真正認真跑步是自2018、2019年才開始，起初覺得好玩、衣服漂亮就報名參賽，常在福和橋紅土操場繞圈圈，當跑到8K覺得可以挑戰了，就決定挑戰半馬。住在新竹的兩個弟弟也都喜歡跑步，彼此有共同話題、一起報名比賽，跑步成為凝聚姊弟感情的活動，越跑越有興趣，也覺得不能輸給弟弟，不知不覺一直跑到現在，跑步已成為生命中一件重要的事。以前她認為，跑全馬就該到國外跑，2019年抽中了名古屋馬，那時沒有訓練的概念，覺得只要跑量能到100K，應該就能完賽吧？她想：「因為100K是很長的距離，只要三個月之內能累積到100K的跑量，去跑42K應該就可以了…」。

賽前三個月，她的累計跑量真的就只有100K，結果，「那一場名古屋馬，前40K我跑得很穩，最後2K怎麼跑也跑不動，最後以4:25:41完賽」。上帝是不公平的，三個月跑量才100K的人，能以這樣的成績完成初全馬，妳說她不是跑才誰是跑才？🤨 🧐🧐後來跑量略有增加，大概三個月150K吧，又去跑富士山馬拉松，不過這一場真的就跑不太動，「因為真的很想進步，再加上又抽中芝加哥馬拉松，我決定參加跑團科學化訓練，發現自己真的能跑得不錯！我以前不知道什麼是配速、間歇、長距離，因為透過訓練，終於了解什麼是『跑步』，也發現自己是個可以跑步的人，相較於其他運動，跑步好像可以成為我拿手的運動，這種感覺很不錯！」

（小勛參加跑班開始科學化訓練後，有明顯的進步_魏子勛提供）

出國跑馬兼旅遊是小勛最嚮往的事，前往芝加哥之前，卻發生了意外，為了搬一塊玻璃，居然一不小心把大腳趾砸斷了！賽前兩天和弟弟一起在芝加哥跑步熱身時感覺似乎還可以，比賽當天還是痛苦撐住，最後以四小時十多分完賽。

跑超馬以賽代訓 「這樣萬金石也不算什麼了！」

和許多跑者一樣，經過幾場虐心的比賽，小勛也曾告訴自己不再跑全馬，2022年的萬金石是自己第一場國內的全馬，讓她很緊張，生怕跑不完；朋友揪她一起先去跑南橫60K，說把這場山路超馬當作是賽前的long run，她一口答應，兩人約好輕鬆跑、維持一定的速度就好，不要衝快，因為隔週就是萬金石。結果這一場小勛跑到女總二，完賽後果然信心大增，認為下一週的全馬42.195K也不算什麼了！這是什麼邏輯？聽到這一段我被打敗😅 只能說小勛和朋友用超馬來練全馬真的很強！小勛笑著說，「後來我被教練唸：沒有人這樣啦！現在想想好像當時太任性了，若沒跑那場南橫，也許萬金石會跑得更好？」（笑～😅跑完萬金石馬拉松，小勛開始針對年底的台北馬認真訓練，大概吃下85%的課表，最後大破PB達到PB 3:22:16，這驚人的好成績也讓她BQ，今年底生完寶寶後，明年四月飛波士頓參賽！

只要醫師允許 孕婦也能照常運動

聊著這精采的跑馬經，懷孕中的小勛說，身邊總會有聲音提醒她別運動，怕對寶寶有影響，但她強調，「只要先請教過婦產科醫生，醫生說OK，就不要放棄之前的運動習慣。不論重訓、跑步，在安全範圍內，都不要放棄自己想做的事。」

「懷孕時的身體狀況畢竟不同，但我本來就是好動的人，只要運動完就感到身心舒暢，當我一直朝著自己的目標去做，完成目標時，非常開心！」「要視情況調整運動強度，一旦不舒服要停下來，只要沒有不舒服就可以運動；運動也不會讓寶寶提前出來，而懷孕期間運動，可以幫助產後身體的恢復和傷口癒合。」我問，以後還會跑超馬嗎？她說，「啊，我想起來還跑過一場棲蘭50K！我參加的是上坡比較多的「跑進組」，不過超馬實在太虐心，虐到我都快忘記它了…」（笑～😅懷孕前的去年，小勛參加了墾丁Ironman 113，也形容自己是虐心完賽，但比完就覺得好開心！如此活躍豐富的運動生活，以後有跟寶寶一起跑步的計劃嗎？這位活力十足的準媽媽說：「我希望寶寶不會在孕期中覺得跑太多了，以後不想跑，呵呵，如果以後能一起跑，一定會很開心～」😁

（懷孕中的小勛照常參賽_魏子勛提供）

孕婦跑者散發不一樣的光彩，小勛的例子提供準媽媽們參考，不過一定要先跟醫師討論過，任何運動都量力而為喔～

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