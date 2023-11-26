Mizuno馬拉松接力賽 蔣介文率大腳丫龍隊奪冠

因疫情停辦3年的美津濃馬拉松接力賽今天在北海岸登場，今年共有來自全國241支隊伍參賽，最終由「黑色閃電」蔣介文領軍的大腳丫龍隊以2小時25分42秒拿下總冠軍。

另外，大專甲組則由國立體大A隊以2小時26分10秒拿下冠軍完成2連霸，而新北市光榮國中以2小時48分09秒完賽，寫下國中組12連霸的紀錄。

這次和往年的路線稍有不同，總距離增加到43公里，儘管昨晚北海岸風強雨驟，但今天一早鳴槍起跑後只剩下海邊間歇的風勢，天氣涼爽帶有些許細雨，讓不少選手跑得十分享受。

今年的賽事按照往例，同樣分為社會組、大專甲組、大專乙組、高中組和國中組。其中國內知名跑團大腳丫就一口氣報名了「龍」、「虎」、「豹」、「狼」、「鷹」5隊。

其中龍隊眾星雲集，由蔣介文領軍，集合了周賢峰、林秋杰、施育佐、陳洪龍、李立軍再搭配游雅君和蘇鳳婷，雖然一開始和大專甲組的國立體育大學A隊彼此拉鋸，但是還沒到半程已拉開差距，最後就以1分鐘左右的差距，由李立軍率先衝線，拿下冠軍。

主辦單位今年祭出豐厚的獎勵，除了參賽選手每人可獲得一套印有各隊隊名的美津濃跑衣之外，前3名還各可獲得新台幣3萬元、2萬元和1萬元的優勝獎金。