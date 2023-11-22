旅跑記趣／斯洛伐克 追溯多瑙河

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運動筆記／ Jack Chan

由於很多時工作忙要海外出差，或旅行徒步穿梭城市多了，在歐洲看教堂看膩了，想跑跑步， 又或未來要參加馬拉松，要儲里數。  所以抽點時間跑步。夏天較易，在放行箱，放雙跑鞋，運動衣衭即可；冬天帶多件風衣，少過十度要帶領巾和手套。有空即可外出跑步。

我喜歡選擇沿海岸，河岸跑，一般大城市，海邊河邊風景很美，可以一條直路再來跑，不用彎彎轉轉，不怕走失路。或在市內的公園。一般大城市市公園很大，更有水機。 很容易跑到十多二十公里或更長里數。

不過，緊記離酒店前拿張酒店名片，和帶備已充滿電的手機和小量現金。 因為試過幾次跑十多公里以外，去時的觀景和回程的觀景角度不一樣，很容易走錯路，又或者手機無電，找不到回程方向和酒店。 你出示名片，一般當地人會知道，就算英語溝通有問題，他們的身體語言都可指示到，又或可以問最近流行的外賣速遞員，他一定知道。

最近旅遊捷克後到鄰國斯洛伐克的首都布拉提斯拉瓦 Bratislava  當時看膩了教堂，第二天上午想行行山，下午跑跑步。 我們常聽到藍色多瑙河。很浪漫。

第一天到斯的首都，沿多瑙河岸，風景很美，有人跑步、有人散步，騎車，… ，所以決定第二天跑深入一點，追溯多瑙河的更深處，跑十二公里到德文城堡 Devine Castle 。

多瑙河二千八百多公里長，是歐洲第二最長河流，比俄羅斯的伏爾加河短些。源頭經德國、奧地利，第三到斯洛伐克，…最後到烏克蘭流入黑海。斯洛伐克Slovakia 位於東歐，是三國國家的首都最接近的國家，去奧地利維也納（距離65公里）去匈牙利布達佩斯（135公里）或 捷克布拉格（328公里）。所以到三國順路走，不妨考慮去多一個。斯1989通過通天鵝絨革命脱離蘇聯，1993年正式脫離捷克聯邦宣報獨立，成為斯洛伐克共和國。斯都很細367平方公里，比香港還細，人口有四十七萬。

近多瑙河邊，有很多新型建築物，有新商場；旅遊車總站也很新很大。使費與捷克相約。 城市不算太舊，花一兩天可值得一遊。貨幣用歐元。我試過問路，英語是可以。用google Translate 可以幫到手。歐洲冬季時間四點多已日落，跑到德文城堡已四時已關門。不過，欣賞城堡外晚景很美，特別是多瑙河晚霞，黃色，紅色，加上行雲流水，更美，浪漫陶醉。 這樣閒跑一樣會有很大驚喜和滿足感。

多瑙河岸

德文城堡 Devine Castle

多瑙河日落

突然來了隻大猫

上午行另一城堡Pajstun Castle 

多瑙河

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