跑步小品／七十歲完成初馬的滋味

（捧著初馬獎座站上舞台，這真是人生值得紀念的一刻！_毛小薇提供）

芳齡七十、擁有六個孫子的毛小薇剛剛完成了人生初馬，「人生目標達成，太開心了！」小薇選擇風景優美，但賽道高低起伏，途中有不少越野路段的烏來馬拉松做為自己的初馬，實在很勇敢！不過她笑說，烏來馬關門時間長達八個半小時，再加上要在這一場參與跑友的兩百馬盛事，跑起來很享受。賽前的周末假日，她都在福和橋河濱進行長距離訓練，抓到自己跑步的節奏和可以承受的心率，「心跳只要超過160我就會沒力，所以我會控制心跳在150左右，才能繼續跑長距離」。教練也問她，跑完半馬後是否覺得還有力氣再往前跑？她想想覺得可以，自己準備好了！

👂聆聽本集《肉腳的跑步人蔘》podcast請點 這裡 （約32分鐘）

👀繼續閱讀請往下滑👇

烏來馬賽道人情濃 邊跑邊聊完賽

烏來馬賽中需要爬階梯、部分路段還要拉繩，真的很硬！不過因為關門時間為八個半小時，小薇不求快，只要完賽就好，慢慢跑著享受賽道，穩穩地一步步向前；沿途不斷有跑友提醒她小心腳步，讓她想起來心頭還是暖暖的。一位跑了五百馬的前輩指導她該如何呼吸、還有位七十五歲先生也陪跑了一段，小薇穿著台大EMBA門外社跑衣，不少跑友問：「什麼是門外社？」就這樣邊跑邊聊，更有不少已經折返的跑友和門外社學長姊迎面對她喊著：「小薇，加油！」她笑著說，「我在這條路上一點也不寂寞，很快樂的跑！」後來碰到一位資深跑友跟她說：「姊姊，妳一定可以跑完，下坡時不要衝，跟著我堅持下去！」還有兩位也是初馬的二十多歲年輕人，他們就作伴一起跑向終點～接近終點線時已經將近關門時間，工作人員看到她，高喊著：「小薇來了！小薇來了！」拿著初馬獎牌迎接，令她很感動！

「你的能量超過你的想像」 跑步小白一跑十二年

跑齡已有十二年的小薇，回想十二年前是一股想去戈壁的衝動，讓她參加了第六屆戈壁挑戰賽C隊–單日體驗組，當隊友們從戈壁回台後仍繼續跑步，她也跟著跑，不過真正開始訓練是六十五歲退休了才專注於練跑，兩三年以前更跟著Hank教練的跑班學習跑步技術和正確跑姿。原本的跑步小白，為何能持續跑了十二年不間斷？小薇說，記得在戈壁時遇見很大的風沙，眼前一片茫茫根本看不清楚，只聽到隊友頻頻向她喊著：「快點、快點，妳是最後一個！」當時她看不到人覺得很害怕，但即使如此，她仍記得戈壁上的一句標語：「你的能量超過你的想像」，這句話對她起到鼓勵的作用，心裡默默想著，自己只要能走，一定也能跑；只要一步步慢慢循序漸進，一定會進步，相信自己仍然有能量！這句話也彷彿像顆種子，從此在她心裡種下了…。她身邊有一群不斷鼓勵的跑友學長姊，讓她覺得雖然已經六十多歲，還是可以繼續跑下去，隨著卸下工作的擔子，她從每週只跑一天，慢慢變為每週練跑四天。

（儘管跑道是濕的，小薇仍認真練跑不懈！_毛小薇提供）

跟著跑班練間歇時，小薇會量力而為，教練若要求八圈，她會跑一休一，或跑個兩圈後休息，等下一圈的人跑過來了再上車，不會勉強自己。她強調，雖然心態年齡自己可以決定，但還是要考慮生理上是否能負擔，仔細覺察心跳數，一旦心跳太高就先慢下來，待心跳降低了再跟上。我問小薇，從六十多歲跑到七十歲，這段時間感到自己的體能是可以提升的嗎？得到的答案是肯定的。小薇每一年都參加台大校園馬拉松接力賽，每一棒三公里，已連續參加十一年，「記得第一年參加時心裡很害怕，不確定能否完賽，是戈六隊友馬拉桑全程陪跑才完成；後來每一年都順利完成，更感到游刃有餘，這證明了體能的進步。」

（連續11年都參加台大校園馬拉松接力賽，今年將是第12年_毛小薇提供）

因為年齡優勢，小薇也曾在路跑賽中表現優異上過凸台，她笑著說，能上凸台當然高興，但這些年下來，跑步已成為一種習慣，在規律訓練後，跑起來更有把握、開心，完賽的喜悅讓她非常享受。記得第一次參加半馬賽事時也是沒把握，跑友學弟山羊帶著她跑初半馬，一路提醒如何補給、控制速度，當時她根本不知道跑馬該吃鹽錠，被叮嚀一定要吃，否則會抽筋，這些協助過的人都讓她永遠記得，初半馬順利完賽後，便有信心再跑第二場、第三場，至今完成二十多個半馬。小薇強調，六七十歲跑者的肌力與核心訓練很重要，這個年齡若沒有運動的話，肌肉容易流失、肌力更是不足，當肌肉力量不夠就容易摔倒，一旦摔倒臥床休養，肌肉將流失更多。「我想維持好的肌肉力量，所以在社團活動跟著教練鍛練下肢肌力和活動度以後，回家一定會自己練」。教練的指導她都積極跟上，「把運動當成目標，人就會有活力；每個人都有跑步的DNA，至於能發揮多少就看自己。」

（毛小薇提供）

現在的小薇出國旅行一定拎一雙跑鞋，在義大利跑過葡萄園和橄欖園，去葡萄牙則在海邊慢跑，在澎湖旅遊時特別跑到海邊看漁夫如何整理魚獲，以跑步帶著自己欣賞不同的城市與風景。「跑步讓我更有信心，雖然已經七十歲，但潛在的能力還是可以再發揮！跑過42.195公里就是完成了一個里程碑，覺得自己什麼都可以嘗試，不會再因為年齡限制自己什麼不能做。」「社會總視七十歲為『老婦』，常叮囑什麼事不能做，但只要在自己可控制範圍內慢慢增加運動量，都能促進健康。」「家人問我，跑步快樂嗎？當然快樂！有一年參加台南芒果馬，全家一起順道旅遊，住在民宿時，民宿老闆一聽到是阿嬤要跑，其他人是加油團，簡直跌破眼鏡！」

小薇有六個孫子，最大的已經唸國二，她笑著說：「以身作則，這也是對孩子們的身教～」（笑😊下一場全馬就在十二月，小薇準備跑沒有關門時間的夏威夷馬拉松，「家人跑10K，只有我這個阿嬤跑全馬！」（笑～😊「聽說當地電視台會特別採訪最後一個抵達終點線的跑者，不過我不要，我要認真跑！」💪🏻💪🏻💪🏻小薇希望自己到時的完賽成績能比烏來馬進步，讓我們為她加油，像她一樣一直跑下去！🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃‍♂️

**歡迎點擊連結收聽👉《肉腳的跑步人蔘》podcast節目，並訂閱、留下五星評論、分享喔～😁😁😁