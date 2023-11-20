彰化縣馬拉松嘉年華第四場 鹿港馬拉松睽違3年熱情開跑

(圖︱ 2023鹿港馬拉松)

2023鹿港馬拉松19日一早在鹿港體育場熱鬧展開，彰化縣副縣長林田富代表縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、二鹿慢跑協會理事長陳信仲、沃旭能源台灣區董事長汪欣潔等貴賓，共同為起跑鳴槍，為選手加油打氣，活動因疫情停辦三年，今年首次復辦，吸引四千多名跑友熱情開跑。

林副縣長表示，歡迎海內外愛好跑步的好朋友來到鹿港經典小鎮，一起參加馬拉松路跑，鹿港馬拉松沿路經過古蹟、文化、歷史建築最多的馬拉松之一，這次路跑路線將經過鹿港古蹟區，再經過鹿港濱海區沿路的風車大道及觀光博物館景點，再進入秀水鄉的龍騰公園及絕美打卡景點秀水綠色隧道，期望大家有一個愉快的慢跑行程，沿途設補給站，也有鄉親為大家加油，別忘了多補充水分及注意自身的身體健康。

(圖︱ 2023鹿港馬拉松)

鹿港鎮長許志宏表示，歡迎大家來到鹿港小鎮，鹿港有很多的人文、古蹟、小吃，歡迎大家跑完賽程之後，留下來鹿港走一走，欣賞鹿港的古蹟，品嘗在地美食小吃，也歡迎大家常來鹿港旅遊。

(圖︱ 2023鹿港馬拉松)

二鹿慢跑協會理事長陳信仲表示，因為疫情，沉寂了3年，這3年來，他們都一直在努力規劃全新的路線，這次路跑路線會經過福興、鹿港、秀水，三鄉鎮大家都一起共同來舉辦這場盛事，今年志工就有5百多位，占了選手的十分之一以上，為的就是希望大家跑出健康、跑出快樂。

(圖︱ 2023鹿港馬拉松)

沃旭能源台灣區董事長汪欣潔表示，沃旭能源很高興能重回鹿港馬拉松的主要贊助商，這次贊助的是5K親子路跑，因為沃旭能源非常關心下一代的健康環境及綠能教育，希望透過贊助及參與，讓鹿港馬拉松能長長久久。

(圖︱ 2023鹿港馬拉松)

教育處表示，縣府非常重視鄉親的健康，特別規劃辦理5場「2023彰化縣政府馬拉松嘉年活動」，今天已是第4場，接下來壓軸場是11月26日的「2023第十屆伯立歐公益馬拉松」，為使活動內容更加豐富，分別在各場馬拉松賽事前一日，結合各地特色規劃一系列精彩活動，昨天是「四季紅-冬歡系列活動」，二林則是「二林蕎麥文化季」，歡迎全國鄉親一起來共襄盛舉，一起用跑步認識彰化的地景與人文風光，感受彰化的熱情！

(圖︱ 2023鹿港馬拉松)

與會貴賓有立法委員陳秀寳、縣議員施佩妤、楊妙月議員服務團隊、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈、沃旭能源台灣區董事長汪欣潔、亨將精密工業股份有限公司創辦人賴銀柱、NISSAN匯聯汽車營業處副總經理林正宗、白蘭氏健康博物館館長謝佩伶、縣府教育處長蔡金田、秘書王錦銓、各級民意代表與地方仕紳。