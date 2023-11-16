太魯閣馬保證不再缺水！明年補水量增倍 更改賽道路線紓解人流

前兩週於花蓮落幕的太魯閣峽谷馬拉松，有許多跑友賽後反應賽道供水不足，嚴重缺水、各組跑者擠在一起導致賽道擁擠、賽道上沒有噴劑服務等負評，引發跑界熱論！面對眾多跑者的聲音，主辦單位－花蓮縣馬拉松路跑協會 深刻檢討，理事長麥彥彬也請辭負責，此外協會也於官網發布初步檢討結果，表示下一屆會大幅增加補水量，保證「不缺水」，並且更改賽道路線來解決人流的問題。

首先針對跑友最在意的缺水部分，花蓮縣馬拉松路跑協會執行長 張志強表示：「原先為了環保，於賽前發給參賽者水杯至各水站裝水來補給，不過卻造成補給站擁擠、水箱的水閥未關緊等問題。對此，明年會改用無淋膜環保紙杯提供選手使用，補給站也會從原先的 5 桌延長到 10 桌來舒緩進站的人流，補水量也會增加兩到三倍，並且在前、中、後段增加行動水箱補給車，保證不再讓跑者缺水。」

2023 年參賽的跑者以環保杯自行裝水補給。圖/花蓮縣政府提供

在賽道路線上明年更是大改革！原先跑者出發後會先往下跑到太魯閣大橋，繞行一圈約 7 公里後才進入峽谷路段。為了紓解各組人流擠在錦文橋的狀況，明年將調整為「全峽谷」賽道，出發後便直接往峽谷內來跑，全馬組別的折返點也將從天祥移至文山溫泉。面對接駁地點離會場過遠的老問題，明年會將參賽者接送至錦文橋北端下車，而非原先離會場 1-2 公里遠的富士派出所。新城火車站的接駁班次也將提早，紓解人潮集結時過度擁擠現象。

主辦單位於官網發布初步檢討結果。截圖/太魯閣峽谷馬拉松

此外，肌肉噴劑準備部分，大會將遵循衛生單位指引，配合藥事法規定在提供指示用藥成分的肌肉噴劑時，會配置合格藥師在旁指引，全線12K 途中、21K 途中、42K 途中及總站將專設噴劑站提供跑者依需要使用。噴劑站將為獨立設置與太魯閣馬拉松全線醫護站（有醫師、護理師）、救護站（護理師）、物理治療站等功能分開，以保持醫護服務量能。主辦單位致歉：「今日起我們將賡續虛心檢討，廣泛接受各界檢討建議事項，隨時滾動式修正，會在明年太魯閣馬拉松報名前，提供選手最完善的活動實施計畫，我們將努力打造耳目一新的太魯閣峽谷馬拉松，最後在此向 2023 所有的太魯閣馬拉松參賽選手再次致上最誠摯的歉意。」

｜精彩影片

新聞來源：太魯閣峽谷馬拉松責任編輯：Eulla

＊賽事話題，盡在運動筆記