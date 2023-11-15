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2023新竹馬聯手在地士林市場支持公益 捐晶片送百元抵用券！

運動筆記／ Run For TAIWAN

2023新竹城市馬拉松 X 新竹市士林市場  (圖：2023新竹城市馬拉松)

新竹馬一直以來都被視為是「城市馬」的代表賽事之一，今年賽事路線，緊密結合城市景點，用心規劃展現城市熱情氛圍，深具在地特色。賽事主會場樹林頭公園對面是士林傳統公有零售市場，今年賽事攜手士林市場結合在地店家一同支持公益活動，凡今年新竹馬賽事完賽跑者捐出腳上晶片，即可獲得士林市場 100元現金抵用券，限量共 1000份！當天在士林市場內購物，商家更贈送限量口罩及新竹馬環保提袋！跑者做公益、逛市場的同時也與新竹馬一同為永續賽事獻上一份心力！

新竹市士林市場可說是應有盡有，你想要的一應俱全！餐餐不可或缺的詹記醬菜、沒吃別說你來過新竹的林家摃丸、吃了就幸福又美滿的美滿蔬果、老字號伴手禮順興號肉脯店、不可能錯過的鴨肉許.. 好有好多說不完的好店舖等你來探索，攤位圖一覽表立刻在下方奉上。

新竹市士林市場 攤位圖總覽 (圖：2023新竹城市馬拉松)

2023第6屆新竹城市馬拉松將於11月19日(日)以樹林頭公園及停車場登場，為提供跑者優質安全的活動場域，作為主會場地的停車場於14日開始場地佈設階段，預計11月17日(五)場地整備完成後進行各項安全檢查，考量整體安全及動線，並保障迺夜市的民眾安全，樹林頭夜市於11月17日(五)暫停營業1日。提醒愛逛夜市的市民朋友們多加留意不要撲空！相關營業或活動資訊亦可參考臉書粉絲團：樹林頭觀光夜市，網址：https://www.facebook.com/shulintou

新竹市樹林頭觀光夜市 休市公告 (圖：新竹市政府)

除了夜市外，樹林頭地區可是擁有滿滿的在地美味與人情味，還有濃濃的眷村味呢！新竹樹林頭地區是著名的空軍眷村之一，士林市場就是太太們採買新鮮食材的最佳選擇；不想煮只想吃美食的朋友，也有知名的樹林頭麵店、暖胃必吃的滿溢沙茶石頭火鍋、聚餐首選的荷竹園台式餐廳、文青風格的No.40 北門室食、傳統最對味的陳記胡椒豬肚雞、肉控不能錯過的夯下去新潮和牛燒肉、年輕朋友最愛的豬多好室深夜早午餐及國民美食段純貞牛肉麵..等，多不勝數的美食等你來發掘！

新竹市樹林頭美食地圖 (圖：2023新竹城市馬拉松)

小編胃你著想，此篇除了「士林市場」攤位圖全覽外，還有樹林頭商圈美食地圖，幫跑者們懶人包一次收齊，省去google美食的時間，再多練5K吧！完賽後推薦跑友們一定要感受一下逛傳統市場的人情味與樹林頭商圈的美味哦！2023新竹城市馬拉松有你最對味！

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