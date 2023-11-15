賽事心得／田中馬拉松 我最推的馬拉松之一

我2019年跑田中馬的半馬，感受到賽事嘉年華般的歡樂以及補給的豪華澎拜，後來和別人聊起馬拉松，我一定大推田中馬。2023這一年，環島的車友們打算參加田中馬，我也毫不考慮立刻加1報名響應。其實，要真能參賽，也是要靠運氣的，今年田中馬吸引3萬人報名，中籤率不到6成，全馬共2800多人參賽，我是其中一位。

備戰田中馬

沒賽事沒壓力，跑量就會大幅下降的我，從6月份得知中籤之後，稍稍拴緊螺絲，逐步提高月跑量。之前因為腳底筋膜炎，晚上過9點之後跑步又有興奮失眠的問題，晚上5點到8點這段時間跑又覺得車輛多不適合路跑，再加上懶，跑步著實荒廢一段時日。

備戰第一招：有跑就好！

後來我怎麼對付「懶」呢？每次練跑不求距離，有跑就好，15分鐘也好，30分鐘也可以，就像Podcast跑步不要聽節目的名句：「跑步不難，難的是穿上跑鞋出門的那一刻。」不論是跑2公里、3公里、5公里，我都給自己鼓勵和肯定。

備戰第二招：找到固定的場地與時段

怎麼找到合適的跑步場地和時間呢？疫情緩和之後，校園開放，我回到家附近的校園跑步。在校園繞圈跑就可以避開車輛多的問題。而跑步時間我選在下午5點後到吃飯前。有合適的跑步時段、場地以及有跑就好的心態，慢慢累積，我也有100公里左右的月跑量了。

備戰第三招：與其討拍取暖，練了一個全馬卡實在。

賽事逼近，雖然平日有練跑5公里、10公里，但一直沒練長距離的我，還是有點緊張和焦慮。本想到Line群組和朋友討拍取暖一下，但心念一轉，還是穿起跑鞋，自主練習一場全馬卡實在。練全馬的這一天是美國職棒遊騎兵隊拿到世界大賽冠軍的這一天。小兒子支持遊騎兵，我也跟著支持，實在是太緊張太期待太擔心了，有點承受不了，看到比賽八局下半之後，就穿起跑鞋出門。此時已經艷陽高照，很熱很難跑，我告訴自己，就當作是耐熱訓練吧，這次的目標就是跑完全馬，時間不管，無論跑多慢都沒關係，跑到晚上也沒關係。我從新莊家裡出門，先到大稻埕，繞過社子島，到大佳河濱公園，最後跑到南港展覽館，再搭捷運回家。跑這場自主練習全馬很重要，它讓我的身體感受到跑一場全馬是什麼感覺，也讓我對田中馬全馬完賽信心指數倍增。

備戰第四招：行前探勘

2019跑田中半馬時，我是跑界菜鳥，對跑馬路線沒做功課，就是跟著跑，即便跑完了，也不知道跑了什麼路。參加幾場賽事之後，我把跑馬拉松定位為跑旅，藉由跑馬拉松，順道旅行，漫遊馬拉松附近的小鎮。我仔細用Google Map 和主辦單位給的路線圖比對，將路線圖中的每一條路名，左轉右轉看清楚。

這一看不得了了，好奇怪喔，為什麼山腳路五段會和山腳路一段連接，為什麼員集路一段、二段、三段之後又是接員集路一段呢？這不合邏輯啊，後來才發現，原來雖說是田中馬，但其實全馬的路線是由田中先往北跑到社頭，再往南跑經田中到二水鄉，再往北跑經田中到社頭再回到田中。都是員集路，但有田中的員集路，有二水的員集路，也有社頭的員集路。這一想，豁然開朗。我看著google map，在頭腦裡跑了二、三圈田中馬的路線，把整個路線記錄到腦海中。

我提前二天，帶著我的愛車小白坐高鐵到彰化，住在員林的商旅，翌日，先騎小白把田中馬拉松的路線走過一遍。正因為不是賽事，沒有時間壓力，可以悠閒的看風景，感受地形的起伏，有沒有遮蔽物，騎了一圈，就能感受到主辦單位的用心和專業。沿著八堡一圳和鴻門圳跑，一來田中產米社頭產芭樂二水產白柚，灌溉的水圳是地方重要建設，二來清涼消暑，三來避開交通要道，而全台七成織襪來自彰化社頭，所以要繞進來織襪一路、二路、三路跑一圈，田中老街位於員集路，有許多的在地美食小吃也是要介紹給跑者的，由此可以看出主辦單位規劃路線的用心。

莫大恩典：好一個跑馬天

一如心中的印象，田中馬的補給豪華澎湃而且沿途居民加油聲不絕於耳。最開心的是前一天、前二天的田中，很熱很曬，比賽的這一天，是多雲的陰天，涼涼的，跑5小時18分53秒完賽的我，全程都不覺得熱，真的很感謝上帝給跑友們一個合適跑馬拉松的天氣。

42公里太長，運用divide and conquer，切六段

跑齡5年的我，跑全馬仍然不輕鬆。42.195公里很遠，所以，我把全馬分成六大段：田中到高鐵區、八堡一圳、山腳路長青自行車道、鴻門圳、社頭織襪和田中老街員集路，一段一段跑。田中到高鐵區是平路，又是剛起跑，難度不大。八堡一圳是緩上坡，有行道樹遮蔭，有汩汩流水聲，還有黃金稻浪以及結實纍纍的芭樂田可欣賞，難度也不大，從進二水鄉的海豐路、山腳路以及長青自行車道這一段，有明顯的爬坡，開始有難度，我也在這裡看到許多人用走的。

我的原則：再慢也要用跑的

我預設的目標是「開心」無傷平安完賽以及全程用跑的。因此，即便出現上坡路，跑得再慢，我也要用跑的。我注意到許多走在我前面的跑者聽到我的跑步聲，也從走的跑起來。

跑馬的小遊戲

全馬之路漫長，偶爾我會跟自己玩小遊戲，山腳路長春自行車道這一段開始有難度，我是在這段開始玩遊戲的，想到11/18 我要騎單車一日雙塔，於是我設定跑完第21公里和第22公里時，就當作我騎經彰化，跑完第23和第24公里時，我騎完雲林，跑第25公里、第26公里，我騎完嘉義，以此類推，我跑完全馬時，我也環島騎了台灣一圈的想像遊戲。

田中美食大觀園

田中馬的補給令人印象深刻，所以，賽前我完全沒買任何的能量包、果膠等等，倒是好朋友送了我二包果膠。水、舒跑、番茄、香蕉、餅乾、檸檬片、西瓜、柑橘、鹽巴這些是田中馬的基本款，山粉圓、維力炸醬麵、印尼美食、王品牛排、烤全雞、檳榔、啤酒、梅子綠茶、粽子、豆乾、肉乾、豆花、仙草凍、桃酥、烤香腸、地瓜球、豬頭皮、泰式涼拌木瓜絲、紅牛、漢堡、壽司、香檳冰棒…等等，一路上吃吃喝喝，最後來到員集路的補給大街，我都已經飽到吃不下了。即便如此，還是有許多沒吃到，好可惜！下次有機會來跑田中馬，我要記得眼睛的視角要看廣一點，美食雷達要打開。

全村總動員 熱情無比

田中馬幾乎是田中、社頭、二水的居民全動員起來，有些家長抱小孩站在頂樓為我們加油！跑到學校門前，就是全校的師生都出動，或是鼓掌、或是吶喊或是自製加油棒或是擊掌，為每一位跑者加油！校門口前、公司門口前、家門口前、廟口都是滿滿的人潮，用鼓聲、用樂器、用雙手、有人唱歌、有人跳舞、也有樂隊表演來助興來加油！

有跑有吃又有拿 滿載而歸！

大部分的跑者都是穿著主辦單位致贈的T恤跑，今年我沒穿主辦單位的衣服，因為我選的Size有點小，所以，穿平常的練跑衣跑。有些跑者穿的是跑團的跑衣，我看到愛跑者、大腳ㄚ、江湖、蘆洲慢跑、雲林飛虎…等跑團。有位跑者很有經驗，手拿著台式LV，邊跑邊拿贈品，還有人背背包，咦？跑步就跑步，為什麼要背背包呢？原來沿途的贈品也不少，有贈送襪子的，有人拿到社頭芭樂，也有人拿到一手台灣啤酒，真是有吃又有拿。歡樂田中馬無誤！

用心、貼心、專業的田中馬！

賽後，立刻可以查詢自己的成績，而且田中馬還有每一位跑者的一分鐘專屬影片。賽事當天，我們非常快速又順利地從田中高鐵站坐接駁車到會場，跑完想搭車，也是無縫接軌又搭回高鐵站。賽事過程中，無論是寄物、流動廁所、動線安排、賽事補給、完賽禮、選手村、選手之夜…每一項跑者需要的，主辦單位都想到了，真的是感受到主辦單位的用心、貼心和專業了！大大感謝主辦單位以及所有的協辦和贊助單位。感謝！感謝！再感謝！

我最開心的是自己全程保持笑臉，快樂平安無傷跑完田中馬，非常感謝上帝賜下一個涼爽的陰天，非常感謝家人和好朋友們的祝福代禱，也特別感謝我的好朋友們Johnny、嘉慧、快樂和奇育。跑完的當下，奇育帶我們收操，再到johnny家享受高級按摩椅不輸專業按摩師等級的按摩，加上當晚我走了二、三公里去吃員林在地小吃，所以，完賽後的隔天，我的腳和平常沒什麼兩樣。

期待下一次的跑旅

賽事後的隔天，我騎單車去成美文化園區逛逛，田中馬旅跑，在此正式劃上句點。期待下一次的跑旅。