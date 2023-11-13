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路跑／台中舒跑杯40周年峮峮助威 超跑領跑1.6萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
第40屆舒跑杯台中場，峮峮助陣。 舒跑杯提供
第40屆舒跑杯台中場，峮峮助陣。 舒跑杯提供

歷史最悠久並且累計最多人參加的「台中市舒跑杯路跑活動」今年邁入第40週年，日前假台中市政府前廣場熱鬧開跑，此活動由台中市政府運動局與維他露集團長期攜手舉辦多屆，今年以「健康加鹼動」為主軸，鼓勵全民多運動促進身體健康，邀請全民共同參與。今年為慶祝舒跑杯40周年，40年來鼓勵全台超過百萬人參加路跑，今年人數也多達16,000人，主辦單位今年派出舒跑杯紀念超跑帶領民眾起跑!!並邀啦啦隊女神『峮峮』也來到會場為跑者加油打氣，讓舒跑杯40周年現場活力炸裂，堪稱台中的超級路跑！

舒跑杯早已成為臺中市一年一度的路跑盛會，每年皆有上萬人共襄盛舉，熱鬧非凡，共分為三組，分別是9公里的競賽組、5公里的挑戰組、3公里的簡單組。今年為舒跑杯40週年，同時也是路跑賽事在台舉辦40週年，主辦單位也派出舒跑紀念跑車，除了象徵著台灣路跑賽事將會持續跑下去，更是代表著維他露集團推展『全民健康』的理念，一直跑在最前面！

舒跑杯為推展運動，持續維持100元的報名費，讓專業跑友與新手跑者都譽為「最高CP值」的路跑賽事！本次主辦單位為鼓勵跑者平時保持運的習慣，凡報名繳費成功，今年加贈舒跑杯40週年紀念紋身貼紙！另外還有紀念運動背心、運動毛巾、及維他露飲品，活動當天另有安排摸彩活動，讓民眾有機會帶著健康與獎品滿載而歸！而完賽證明書也以電子檔呈現供民眾下載，不再用紙本，降低資源消耗，此作法將環保觀念落實於活動中，也培養民眾的好習慣。另外大會也貼心準備全台唯一的『舒跑喝到飽』活動，鼓勵民眾自行攜帶環保杯具/水壺前往活動會場，運動後可以馬上補給流失的電解質及水份。

除了路跑活動，舒跑杯更規劃有許多互動遊戲，讓路跑變得更好玩！大會提供免費飲料讓選手們揮灑汗水後回到終點，能快速補充流失的水分與電解質；主舞台活動每位參賽者皆可參加摸彩，現場將抽出多項精美好禮，千萬不要錯過喔！歡迎全家大小、呼朋引伴，一同早起走出戶外享受陽光、擁抱健康，一起參加大臺中的年度運動盛事！活動詳情請洽臺中舒跑杯官網：https://supaucup.com.tw/查詢。

第40屆舒跑杯台中場。 舒跑杯提供
第40屆舒跑杯台中場。 舒跑杯提供

第40屆舒跑杯台中場。 舒跑杯提供
第40屆舒跑杯台中場。 舒跑杯提供

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