田中馬拉松完美落幕 日本長野縣組隊為台灣跑者加油！

圖：2023台灣米倉田中馬拉松

圖：2023台灣米倉田中馬拉松

台灣四大國際品牌馬拉松之一的「台灣米倉田中馬拉松」（以下簡稱田中馬），今年持續往綠色賽事指標邁進，12日海內外共計16,500名跑者於彰化縣田中鎮景崧文化教育園區共襄盛舉。當天一早彰化縣大家長 王惠美縣長就抵達主會場，不僅為參賽選手打氣，更親自為參與田中馬全馬組的領跑新人證婚，天還沒亮就為賽事揭開閃耀的序幕；田中馬今天在彰化縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬、民眾黨主席柯文哲、立委陳素月、縣議員鄭俊雄、縣議員張雪如等人為選手鳴槍開跑。

而今年田中火車站賽道前有最特別的日本加油團，擁有極富盛名的長野馬拉松的長野縣與信濃鐵道，特別組團前來跨國為台灣跑者加油！吃素的朋友們不孤單了，慈濟素食今年也首度參與田中馬與大家同樂，吸睛烤乳豬讓跑者們忍不住停下飛奔的腳步，東協異國料理的美食補給一直也都是大家參與田中馬印象深刻的其中一站！去年董事長樂團的主唱吳永吉 吉董 完賽半馬後，發下2023年跑全馬的豪語，而今年他依約回到田中，不僅晉升「全馬」領跑員並成功跑完全程；此外，同團的鼓手林俊民、吉他手杜文祥及男子漢樂團何政毅也被推坑，與神棍樂團的嗩吶手張智彥、前中華職棒祕書長馮勝賢等人也為賽事領跑半馬；而首度參與田中馬的白吉勝（阿Ben），則與神棍樂團的吉他手張竣傑跟鼓手潘睿翊、葛萊美獎設計師李政瀚等人領跑健跑組，一起感受田中鄉親的活力與熱情，大家也與跑者們同樣的深深被田中馬的獨有魅力所吸引，約好明年田中馬再以跑聚首！

圖：2023台灣米倉田中馬拉松

田中馬拉松創辦人暨舒康總幹事鄭宗政表示，今年田中馬的主軸是推動永續賽事，在國立清華大學的號召及國科會的支持下，今年在賽事轉播中特別加入「田中馬運動轉型路跑永續」的特輯，目前也與H2U永悅健康旗下運動筆記團隊與許多賽會主辦單位共同籌組「路跑賽事環境永續聯盟」，未來擬邀請國內指標型賽事聯手倡議路跑賽事環境永續聯盟，也期望跑友共同加入淨零碳排的行列。

圖：2023台灣米倉田中馬拉松

馬場外的環境守護也不馬虎，與富邦金控合作的「Run For Green™」ESG倡議計畫，實行兩年來已廣為人知，凡參與包含田中馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要累積跑滿40公里，富邦金控便為跑者種下一棵樹，讓跑者的每一步都算「樹」；另外，參加田中馬雲端跑，也可以參與 Run For Green 跑步植樹活動喔！而為彰顯地方特色，富邦金控也於八堡圳賽道旁設立「八堡圳快閃分行」，讓穿著制服的行員位跑者奉茶，展現最貼心且誠摯的加油打氣。

圖：2023台灣米倉田中馬拉松

連續十二年不缺席的泰山企業表示，賽事的主力贊助水「泰山Twist Water 環保水」原本就是訴求友善環境、垃圾減量的產品，不僅塑料最輕，「一扭一回收」還可輕易壓扁不佔空間。今年更加碼宣布：每回收1公斤的寶特瓶，就捐贈1罐八寶粥給家扶基金會，泰山今年贊助大會用水將近4萬7,000瓶,今日現場共回收96.6公斤寶特瓶,約可再製成715件跑衣;共計贈96箱八粥給家扶基金會,泰山企業直接加足至100箱,以感謝民眾的熱情支持,讓弱勢家庭也能感受來自田中馬的溫暖補給。

圖：2023台灣米倉田中馬拉松

今日的起跑氣溫22度舒適宜人，跑者都有極佳的參賽表現。全馬男總一 吳洧騰以 02:46:09 成績拿下，全馬女總一則是邱麗卿以 03:06:52 成績再度奪下后冠，她笑說希望有機會明年挑戰三連霸！