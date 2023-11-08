賽事心得／北京馬拉松 2400人破3！

2023北京馬拉松10/29是大陸馬拉松的超級週末，因為有超過20場賽事同時開賽，有近35萬人一起跑!!2023北京馬拉松有3萬人規模，而且這場馬拉松賽事有2402人破3!! 大陸的馬拉松水準有厲害!!全國馬拉松錦標賽·北京站是本賽季第四站錦標賽系列賽，也是國內創辦歷史最悠久的賽事之一。

這場比賽大陸選手陳天宇最終以2小時08分11秒完賽獲得第七名，獲得北京馬拉松國內冠軍，也創造了國內選手在北馬賽道的最好成績。距離奧運資格僅有 1 秒。此次也是中國馬拉松第三好成績，大幅刷新PB（2:13:15）。

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10月29日7時30分，2023貝殼北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽（北京站）在天安門廣場鳴槍起跑。

被跑友譽為「國馬」賽事的2023北京馬拉松自然賦予了跑友更多的期待，這也是賽事闊別4年之後，再次面向全世界跑友參賽，參賽選手終於再次從北京天安門跑向北京鳥巢，感受屬於北馬的經典比賽線路今日7:30，2023北京馬拉松在天安門廣場前鳴槍開跑，賽事氣溫在13度左右，氣溫適合選手發揮，但今日北京的空氣品質不佳（為中度污染），整體來說會對參賽選手造成一定程度的影響。

經過激烈角逐，男子組方面，來自衣索比亞的選手包攬冠亞軍，Deresa Geleta Ulfata以2:07:41的成績奪冠，Yihunilign Adane Amsalu以2:07:42的成績獲得亞軍，來自肯亞的選手Felix Kipkoech以2:07:44的成績獲得季軍。

女子組的冠亞季軍被肯亞包攬：Vibian Chepkirui以2:21:57的成績奪冠，JANET RUGURU GICHUMBI以2:23:00的成績獲得亞軍，HELAH JELAGAT KIPROP以2:23:36的成績獲得季軍。

2023貝殼北京馬拉松同時也是全國馬拉松錦標賽的重要一站。賽事在延續往年經典路線的基礎上，對賽道進行了優化升級，減少了39公里後賽道轉彎及折返點，以助力全國馬拉松錦標賽專業運動員及大眾參賽選手創造佳績。在全國馬拉松錦標賽（北京站）的比賽中，來自雲南的選手陳天宇在比賽開始後就確立了中國選手中的絕對領先優勢，在與多達7人的第一集團國際精英選手焦灼對抗後，以2小時08分11秒成績完賽，該成績打破了任龍雲在2007年第27屆北京馬拉松創造的2:08:15的中國男子選手賽會紀錄，成為中國男子馬拉松專案歷史第三好成績。來自雲南的高鵬以2:09:34的成績獲得亞軍，來自安徽的吳向東以2:10:02的成績獲得季軍。

女子組方面，來自河南的路穎以2:27:49的成績奪冠，來自北京的劉敏以2:32:05的成績獲得亞軍，來自雲南的李應美以2:32:47的成績獲得季軍。

在大眾選手成績方面，近年來進步也十分之快，根據此前北京馬拉松報名資料顯示，有4300人的全馬報名成績在三小時以內，還有3400人全馬報名成績在3小時0分-10分成績段，這意味著有7700名跑者具備“破三”的實力和潛力。

而從今天北京馬拉松3小時終點統計情況獲悉，今年北京馬拉松3小時內完賽選手人數為2402人，破3人數超越今年無錫馬拉松上的1262人，單場賽事破3人數紀錄再次被刷新，具體破3人數需以北京馬拉松組委會後續公佈為准。選手們留下奪目成績的同時，也將燃情和溫暖的美好回憶留在了2023年的北馬賽道上。

10月29日，天光微亮時，就已經有選手來到了天安門廣場進行存包和參賽準備。臨近開賽時，專業教練帶領選手完成了熱身運動，三萬人分區列隊、蓄勢待發，2023年的北馬在井然有序中拉開了序幕。

伴隨著發令槍的響起，選手們沖出起點，向著42.195公里的奮力之旅邁進。挑戰自我、拼搏向前是馬拉松恒久的主題。賽道上的每一個人都全力以赴，在古都的賽道上為更好的成績、更穩健的突破挑戰著成為更好的自己。

在最後的衝刺賽段中，選手們無論在體力上還是精神上，都承受著巨大的壓力，但這也正是真正考驗自己的時刻。沖過終點線的一刻，選手舉起勝利的雙手，一個又一個個人最好成績的誕生見證著自我的突破與夢想的實現。隨著最後一名選手抵達終點，2023貝殼北京馬拉松成功落下了帷幕。

2023年北京馬拉松的成功舉辦離不開合作單位的協作聚力，在賽道背後還有無數人在為賽事的順利舉辦默默付出。誠摯感謝每一位為2023貝殼北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽（北京站）作出貢獻的「北馬人」。

2023貝殼北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽（北京站）共招募了超過6000位志願者，志願者盡心盡力的付出是選手們創造佳績的最大支持。感謝志願者，是你們的辛勤付出讓賽事得以圓滿舉辦。領跑員是賽道上流動的路標，是專業的象徵和選手的目之所向。有了領跑員，選手們在動態的奮進之旅中才能遊刃有餘。感謝領跑員，是你們的一路相伴讓選手們有了前進的「燈塔」。

賽事的順利舉辦，離不開北京市民的大力支持。無論是在家中的守候，還是在賽道旁的助威，都流動著故都最深的暖意。感謝北京市民，是你們的鼎力支持成就了三萬跑者的相聚。

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