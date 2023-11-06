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帶小比旅跑台灣／扮媽祖跑馬祖馬拉松

運動筆記／ 陳嘉齡

馬祖列島以「媽祖」而得名，由南竿、北竿、莒光及東引等數十座島嶼所構成，為目前臺澎金馬地區最北端之領土，位於臺灣海峽西北西方，面臨閩江口、連江口及羅源灣，與大陸僅呎水之隔，在反共復國的年代，這裡更曾擔綱保衛臺澎的前哨，標語、坑道、阿兵哥，形塑了極特殊的戰地風貌。賽道環繞南竿全島，經馬祖境天后宮、鐵堡、大砲連、12據點等南竿鄉著名景點，沿途啦啦隊熱情應援，除了基本補給，還提供馬祖美食；馬祖防衛指揮部大力支援活動，特別開放「南北坑道」作為比賽賽道，跑者們對第一次「坑道路跑」體驗感到新鮮，也感受馬祖軍事氛圍。

==以上為賽事介紹==不廢話，進入主題…因從來沒有來過馬祖，這次應主辦單位邀請，來參加這次的南竿馬拉松賽事，真的非常感謝主辦單位。我們在前一天早上從高雄開車到台中搭飛機到馬祖，一到馬祖就被這裡上上下下的坡嚇到，心想明天的賽事完蕩了，怎麼那麼多的坡，難道真的又要爬到去見玄天上帝了嗎😥

到了民宿，放下行李，便騎車去晃晃，順便勘查路線，越騎越怕，這裡的坡真的誇張的多😱今天也去了巨大媽祖像和一些景點，晚上小比也格外的安靜，因為回到民宿後，我跟他說，明天我們可能要奮戰哦，他也乖巧的嗯了二聲，表示他知道了，然後晚上幸運的有炮火射擊，看完演習後，我們在民宿裡安穩的睡了一晚。

隔天早上，帶上我準備的道具，民宿老闆娘開車帶我們前往會場參加今天的賽事。還未開賽前，遇到很多位跑友，大家開心的拍照，等待出發。

因為穿著厚重的衣物，加上頭冠，加上真的好難跑，所以我到約一公里的地方，便把那些裝備脫掉。

一開始是小江幫推，因為小江是全馬，他要跑二圈，怕耽誤他完賽的時間，所以約莫5K左右，我就叫他快走，留下我和鄭倫大哥一起走。每到補給站便有當地的加油團為大家加油，補給也非常豐富，可惜因為生病的關係，我沒有辦法多吃，只能含淚的跟它們說再見。

一路上我們說說笑笑便完成了這次的賽事。

到達終點前，主辦單位還特地準備了藍眼淚地毯，讓大家感受踏上藍眼淚的感覺。

完賽餐點也細心準備了當地風味餐，讓大家食用。

再次謝謝主辦單位的邀請，讓我能夠有機會帶小比來這裡跑旅。也謝謝辛苦的主辦單位，非常用心地策劃執行這場活動，能讓活動能如此圓滿成功。謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。更謝謝小江和鄭倫大哥一路上陪跑幫推。

#2023第八屆馬祖馬拉松#展通虹#清水灣民宿#小比跑旅札記#為不能跑的人而跑

馬拉松

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