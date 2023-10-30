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賽事心得／全運會馬拉松 人生第一面全國性質獎牌

運動筆記／ Zheng Xuan Tsai

112年全國運動會就這樣結束了，也很開心自己終於辦到了也替自己縣市拿下一面銅牌，練了那麼久終於拿到人生第一面全國最大性質獎牌。這故事要怎麼說起呢？原本自己是很不想出賽的，因為自己不知道為什麼比完長榮半程馬拉松，回到家快篩竟然確診，我當下直接傻眼。想說比賽都快到了，卻發生這種事情。

與事就跟教練說我很想棄賽，這樣我全馬也跑不完，但教練就說好好休息。 我就真的那幾天狂喝水補充維他命C，到了禮拜二下台南才慢慢好起來，但身體還是有點累累得，於是我心裡就想這一次不上救護車就不錯了。當天開賽是早上六點，自己也提早到了比賽會場，那時也遇到了大學教練許績勝老師，他那時就對我說，等等比賽就穩穩跑，堅持到底 不要放棄。於是到開賽我都一直記在腦海裡。

六點準時開跑，因為有了2021年全運會那次經驗，這一次一鳴槍我就衝了出去，反正教練賽前也對我說你就當路跑賽去跑就好，搞不好會跑得比較好，一出去黃威衡就獨走了非常的帥氣，我們這集團就我 林秋杰 鄧欣詮 葉日鴻 黃華凡周賢峰 蔣介文我們第二集團。我大概跟他們8公里左右我發現自己根本沒辦法用一公里3:30-3:35秒左右配速跑完全程於是我就開始降速，因為全馬總長42.195公里變數非常的大，我就穩穩地跑我自己配速了。                                                                                                                   

過程中心裡一直出現想跳車的念頭，因為真的好喘，又想到賽前許老師跟我說的那句話，讓我繼續堅持下去，我的教練也一直在旁鼓勵，也很感謝路旁的加油聲讓我更有動力撐下去。跑到快30幾公里就看到了3 4名，先看到學弟在路旁拉筋 再來就看到老鄧在我前面了，讓我更有動力了於是我就從原本的第八名 一路慢慢追趕到了第三名位置。後面我也不慌不急穩穩的配速，一路回到終點，到了41公里左右雙腳已經疲憊了，也快抽筋了，後面也有追兵來自彰化縣的趙宥瑞，於是快進終點前拼命的加速，不管會不會抽筋了，就這樣讓我拿下人生的第一面獎牌。也跟父親兌現承諾要拿下人生第一面全國性質獎牌，我真的辦到了，真的很開心。

最後，還是很感謝這一路幫助我的人，沒有你們我也沒辦法拿下這面銅牌真的很謝謝大家。自己也會繼續努力，朝著自己目標邁進。

全運會 馬拉松

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