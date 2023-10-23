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長榮航空馬拉松 曹純玉 女子21公里5連霸

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
長榮航空總經理孫嘉明（中）將獎金及飛機模型頒給全程馬拉松男、女組冠軍肯亞的David及澳洲的Fien。圖／長榮提供
長榮航空總經理孫嘉明（中）將獎金及飛機模型頒給全程馬拉松男、女組冠軍肯亞的David及澳洲的Fien。圖／長榮提供

二○二三長榮航空城市觀光馬拉松」昨在總統府前廣場開跑，共吸引四十二國、逾兩萬四千名海內外跑者共襄盛舉，其中包括兩千名海外跑者參賽。台灣選手曹純玉為台灣首位完賽亞運全程馬拉松賽事女子選手，以一小時十八分卅秒成績，將廿一公里女子冠軍留在台灣，成為長榮航空城市觀光馬拉松廿一公里女子組五連霸霸主。

長榮航空指出，全、半程馬拉松及十公里組皆從總統府前廣場起跑，賽道經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名台北景點，終點再跑到大佳河濱公園。三公里組起、終點皆在大佳河濱公園。

長榮航空表示，今年全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的David（二小時廿四分十八秒）和澳洲的Fien（二小時四十九分○六秒）拿下。泰國長跑精英選手Nattawut Innum與孿生兄弟Nattawat Innum，以兩分之差（一小時○九分十六秒與一小時十一分○五秒）攻下廿一公里男子組冠亞軍寶座。「香港最速情侶檔」黃啓樂和羅映潮聯手以卅一分五十四秒、卅五分五十九秒成績拿下十公里組男、女冠軍。

長榮航空指出，今年分別與溫哥華馬拉松、青森櫻花馬拉松、花卷半程馬拉松、布里斯本馬拉松、澳洲陽光海岸馬拉松等賽事合作，也邀請跑者明年再參加二○二四年長榮航空城市觀光馬拉松，一起「台北起跑，飛向世界」。

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