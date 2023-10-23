長榮航城市馬拉松開跑 42國24,000名跑者共襄盛舉

2023長榮航空城市觀光馬拉松昨（22）日在總統府前廣場盛大開跑，現場超過24,000名海內外跑者共同參與，長榮航空總經理孫嘉明邀請交通部觀光署國際組組長黃易成、台北市政府體育局副局長蔡培林、臺北市政府觀光傳播局副局長薛秋火、日本青森縣知事宮下宗一郎、美國休士頓旅遊局局長Jorge Franz等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內外跑者參賽，共吸引來自42個國家24,000名跑者，其中包含2,000名海外跑者前來參賽。包括全、半程馬拉松及10公里組皆從總統府前廣場起跑，賽道沿經過中正紀念堂、華山文創園區、花博公園、林安泰古厝民俗文物館等著名台北景點，最後再跑到大佳河濱公園。闔家歡樂的3公里組的起、終點皆在大佳河濱公園，與長榮航空一起用雙腳體驗台北之美。

本次參賽的台灣選手曹純玉，也是台灣首位完賽亞運全程馬拉松賽事的女子選手，她昨以1小時18分30秒的成績將21公里女子冠軍留在台灣，完成長榮航空城市觀光馬拉松21公里女子組五連霸霸主。今年賽事不只集結了國內優秀跑者，海外跑者也紛紛搶先衝線。

全程馬拉松男、女組冠軍分別由來自肯亞的David（2小時24分18秒）和澳洲的Fien（2小時49分06秒）拿下。泰國長跑精英選手NATTAWUT INNUM 與孿生兄弟NATTAWAT INNUM，手牽手以兩分之差（1小時09分16秒與1小時11分05秒）攻下21公里男子組冠亞軍寶座。「香港最速情侶檔」黃啓樂和羅映潮聯手以31分54秒和35分59秒的成績拿下10公里組男、女冠軍。

為了鼓勵更多青少年跑者挑戰自我，長榮航空城市觀光馬拉松從去年開始增設10公里「幼苗組」獎項。幼苗組男子冠軍為年僅13歲的李簡念宸，以36分26秒的成績衝線，同時也是10公里組第十名；女子組冠軍則由14歲的林采頡以40分30秒摘下，位居女子10公里總排名第三名，邁向國手之路指日可待。

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