賽事心得／MGC 2023 & 東京遺產半程馬拉松 場邊觀賽

嗨嗨，我是愛跑步的艾伯特，話說馬拉松的賽季到了，除了台灣本地陸續開始有賽事外，海外的馬拉松比賽也一樣同步展開，今天在日本東京有兩場不同賽事但辦在同一個賽道上的特殊比賽，首先是決定日本巴黎奧運馬拉松參賽權的 MGC 2023，這個只有日本達標的精英選手才能參加的比賽，其男女前兩名可以獲得明年代表日本參加巴黎奧運馬拉松項目的名額，在日本馬拉松界算是相當受關注的一場賽事。

另一場則是去年小弟有跑過也在運筆介紹過的比賽：東京遺產半程馬拉松。

這兩場賽事都是從新國立競技館出發，在東京繞行後再跑回新國立競技館，MGC因為是全馬比賽所以會在須田町處開始要重複往返跑兩次，而東京遺產半馬則是不需要重複跑。為了避免菁英選手被人群影響，所以MGC是早上八點男子起跑，八點十分女子起跑，而東京遺產半馬則是晚近兩個小時起跑，確保賽事不會彼此影響。

今年因為賽事安排這場半馬賽事我就沒有選擇參賽，所以今天是要用觀賽者的角度來帶大家看看這兩場精彩的賽事。如果要現場觀看賽事一定要事前做好功課，首要的就是要找到觀賽點，今天我選擇的觀賽點是位於神田站附近，因為這裡MGC選手會在此往返各兩次，而半馬比賽的人則是會往返一次，加上在車站附近，如果這個點看完想衝去終點看，搭電車就相對很近可以節省很多時間。

早上七點到達神田站，此時交通已開始管制，今天東京天氣很糟，14度下著大雨，體感溫度遠低於14度，算是相當冷的天氣。

這裡要特別注意日本大型比賽的交通管制除了一般車輛會被擋在兩個路口外，一般行人也會有限制不能穿越賽道的管制喔，所以要穿越賽道只能找地鐵的地下通道，如果你這個點看完想去對面看選手折返，去對面的路線也是要在賽前先確認好喔。

大約八點多首先出現的是輪椅組的選手，在大雨天靠雙手前進也是相當辛苦。

隔沒多久遠方就出現震天的加油聲，隨著前導車、轉播車的經過，男子選手的領先集團緊接著就出現在我眼前，首先出現的是今天前段帥氣領跑的川內優輝。

大約距離100m後方則是第一追趕集團，台灣跑者熟知的大迫傑也在這個集團的前段。

這裡有用手機錄一小段領先集團出現時周圍觀眾的鼓噪聲，不得不說下這麼大的雨站在場邊淋雨觀戰真的是要非常有愛呀，但日本觀眾不但多而且很熱情，不愧是田徑大國。

第一追趕集團之後出現的是日本紀錄保持者鈴木健吾，不過他今天狀態非常不好，跑得非常掙扎，通過這裡沒多久就選擇棄賽了。

男子選手通過一陣子後賽道又開始鼓譟起來，又一台轉播車出現代表的是女子領先集團要來了。

由前田穂南、日本馬拉松一姊一山麻緒、Youtube跑者岩出玲亜與忍者跑法著名的安藤友香四人帶領著集團往前跑。

看完男子的加油聲，來看看女子領先集團經過時的加油聲吧

女子選手剛經過沒多久，男子選手的第一趟折返就回來了。

首先折返的依舊是那個對粉絲超級親切的川內優輝，辣個在雨天都會特別威猛的男人今天真的是一路一個人扛著風雨跑。

川內優輝經過後第一追擊集團才遠遠出現在眼前。

由於比賽還不到20k這時候大家體力都還行，所以集團還是非常大一團。

此時大迫傑也還在集團的前段，厲害厲害（迷弟模式開啟～）

比賽進行一小時九分，此時前導車又從我前面經過，代表男子選手已經開始第二趟的去程，好快呀！！女子的第一趟返程都還沒回來耶。

領先者依舊是川內，此時差距有更拉開一點，當下看到還想說川內今天也太猛越拉越開，但最後結果大家都知道的，比賽果然是30k之後才正式開始呀。

沒過多久第一追擊集團出現，集團人數已經沒有第一趟經過時來的多了。

沒過多久對面也出現前導車了，為何前導車出現的時間較晚但上面顯示的時間還比男子少呢？那是因為女子起跑時間晚了男子十分鐘所以會有這個時間差喔。

此時領跑的是所屬天滿屋的松下菜摘選手，而前段選手大致沒有什麼變化，依舊是剛剛去程時看到的那幾位。

女子選手的體態真的很美，每位選手的每一步都是力與美的呈現。

男子第二趟折返還沒回來，此時女子的第二趟去程則是開始了。這次出來領跑的是日本馬拉松一姊一山麻緒，後面跟著的是前田穗南與2022名古屋女子馬獲得日本人第二的細田あい。

開賽後一小時半，男子組的第二趟回程已經準備完成，經過這裡後就可以彎出去一路朝向新國立競技館前進了。

辣個週跑量比你月跑量還高的男人又出現啦～一路一個人獨扛風雨有夠狂！！

而此時追擊的第一集團隊伍已經開始有點拉長，現在正是考驗體能的時候了，這次這個賽道有個特點，開賽的前5k是下坡，但最後的5k則是上坡，所以對於選手的體能也是一大挑戰。

女子組開賽後一小時四十七分，女子領先集團第二趟回程即將結束！

領先的依舊是一山麻緒，後面緊跟著的是細田あい。

前田穗南不知道是不是前面開太快了，第二趟返程就掉到後面去了，最後以第七名作收。

最終男子組小山直城後來追上拿下第一，第二則是赤﨑暁，女子組部分則是由鈴木優花反超拿下第一，一山麻緒拿下第二，這四人都拿到奧運代表權。台灣人熟知的大迫傑則是含淚跑了個第三，看來明年東馬還有可能再看到他參戰挑戰最後一個奧運選手權。看完了MGC緊接來的是東京遺產半程馬拉松，男子領先者真的是遙遙領先一人獨跑，由於來得太快我也只拍到背影而已。

女子領先者的髮型則是非常帥！！！

由於半馬選手我就不太熟悉，所以接下來的半馬賽事我就介紹幾個我認識的人，首先登場的是日本跑步抖音追蹤人數最多的三津家貴也，這位網紅型跑者每次看他跑步都跟路旁粉絲互動熱烈，很少看到他跑得這麼痛苦的，他今天的配速應該是在75分台內，天氣又這麼糟，不痛苦也難呀。

折返後感覺狀態起來了表情就正常多了，也開始跟對向的跑友互動。

這場比賽還有幾個台灣跑友有參賽，首先抓到的是小美教練，沒想到在日本跑比賽也會被我抓到吧。

看前面看前面呀～～感覺一聽到中文加油體力馬上充滿囉。

再來是有上過跑步不要聽與肉腳的跑步人蔘的佳芳！沒想到不在福和橋跑步還是有照片吧。

看著她踏著六親不認的步伐前進，就讓我們看看她的配速到底是多少吧，配4分32秒還可以笑得那麼開心，看來這場是沒問題了啦。（誒～不要偷拍人家手錶啦

隔沒多久小美折返了本以為沒人會幫你加油吧，沒想到我早就準備好穿越到對面的計畫，所以再給你一次驚喜吧（表情表示「我沒看錯吧，怎麼又出現了」）

誒～可以這樣不用嘴巴呼吸嗎？？？？？（感覺又滿血復活了

有別於小美教練的訝異，佳芳就展現出拍照專業戶啦，遠遠就看到我然後馬上擺好姿勢，專業度一百分！

不是吧～不是吧～不會剛剛還在10k處加油現在會出現在終點前1k處吧，遠遠就看到小美穩穩地跑向終點。

再度幫你補血啦～～～加油～～最後一公里啦！！！

嘿嘿～這次沒看到我了吧！！超專注在跑耶！

記得去年跑到這我都笑不出來了，果然是高手呀！

最後說一下這場半馬比賽，主辦單位跟東京馬拉松是同一個，所以賽事規格跟東馬幾乎一樣，除了交管相當好外，沿路都是志工與工作人員幫你加油或是給你幫助，大會也有配速列車可以跟，是一場很棒的比賽，除了報名費貴了一點（荷包越來越瘦了）

照慣例這比賽也會有人變裝，不過變裝比例沒有東馬多就是了，整體上來說我覺得算是好跑的比賽，但由於前五公里與最後五公里分別是下坡與上坡，所以尾段體能還是要預留一點，如果想跑明年六七月記得關注一下東馬ＦＢ粉專，差不多是那個時間報名喔，好啦，今天就介紹到這，有機會再介紹其他有趣的比賽給大家，掰掰。

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