跑步小品／那些年我們一起穿國旗裝跑步的日子！

2023年最後的一次連假（雙十節連假），看了這場電影（沒有國家的冠軍），其中有三句台詞：1、靠跑步撫平傷痛！2、理直氣壯的去跑吧！3、規則是用來打破的！這三句話充分貫穿整個劇情的節奏，頓時讓自己感佩主角們對“達成目標”的堅毅精神，尤其是那個艱困的時空背景下，1940年代不僅克服保證人、保證金限制，並穿著繡上自己國家的國旗，在波士頓馬拉松如願以償的奪得冠軍，達成了所有人的心願，強烈的推薦跑友們進戲院，一起感受這感人肺腑的劇碼！（記得要帶面紙）

時空背景回到了2023年10月，在地球的另一端美國-芝加哥，「新世一誕生」肯亞 Kelvin Kiptum 跑出 2:00:35 刷新世界 紀錄！2023芝加哥馬拉松是 23 歲肯亞跑手 Kelvin Kiptum 的第三場賽事，在 32 公里處加速甩開同胞選手 Daniel Mateiko 後，便一路直奔終點。完成時間是 2:00:35，即平均每公里 2 分 51.47 秒，不只刷新世界紀錄，也成為正式在馬拉松賽跑進 2:01 大關的第一人。（真是太神奇了“傑克”） 反觀我們一般的“市民跑者”來說，跑步就先從興趣、健身開始，記得自己也有一次穿著“國旗裝”跑步，在2018嘉義國際管樂馬拉松：半馬40歲組獲得了第四名！當天穿著“國旗裝”和一群熱愛跑步的跑友，一同參與在嘉義市棒球場舉行的路跑，一同奔回終點跑步的感覺非常開心！

最後趁著假日結束前，參加在台中市政府前廣場上，歡慶中華民國112年雙十節，所舉行-萬人升旗典禮，升旗典禮並以「閃耀台中、綻放幸福」為主題，10/10上午8時在台灣大道市政大樓府前廣場盛大舉行邀請市民前往共同慶祝。

現場活動亮點：

1、重量級領唱嘉賓U12世界盃選手葉壘、羅宇彥及陳昶叡，搭配重量級嘉賓消防局特搜大隊搜救毛英雄「腿腿」與「Melody」與消防隊員齊聚領唱國歌。

2、全國最大巨幅國旗登場：60位來自消防局的消防員、義消夥伴、婦宣志工與消防役男展護巨幅國旗，接受全體市民致敬。

3、現場熱氣球展演迷你熱氣球及石岡水滴寶寶造型熱氣球首度移師府前廣場展演。

4、光華高工樂儀隊精彩的操槍演出。

5、台中少兒人聲樂團。

6、妙璇舞蹈團展現青春活力，藉由這些一同慶祝2023雙十節！

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