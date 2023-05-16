跑步小品／十一級強陣風拚了 A+老戈兒超狂！

（台大戈十七A+挑戰隊的七人在沙塵暴中挺進）

時隔多年，又回到了最初讓自己走上馬拉松這條不歸路的起點，那裡不是容易去到的地方，而是三千公里之外，位在甘肅與新疆交界的戈壁；一千三百多年前，玄奘從戈壁上的阿育王寺出發，西行到印度取經，戈壁挑戰賽就是循著玄奘之路進行四天三夜121公里的越野賽事。其中，特別設計給參加過挑戰賽老戈兒的A+賽（註1），難度更高–得在22小時內跑完121公里，等於是把原本四天三夜挑戰賽的路程，濃縮在不到一天的時間中完成。

（戈十七A+賽事賽道地圖，沿途行經多處漢唐古蹟；而且，請注意：公里數為 直線距離 ，就看你有沒有本事以最短距離穿越那多變的地形…照片提供：譚漢儒）

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（曾參加過戈五的老戈兒珍珍、Apen再度勇闖戈壁挑戰A+）

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十三年前的2010年，台大參加第五屆戈壁挑戰賽（戈五），是台灣第一支參加戈壁挑戰賽的隊伍，十三年後的戈十七A+，台大七位老戈兒報名參加，又創台灣首度參加A+的紀錄，他們是戈五的鐵雄、珍珍、Apen、條子，以及戈十一的小傑、戈十二賴打、戈十四的安執（註2）。懷抱著雄心壯志，賽前多次在台灣練習跨夜長跑，當一行人長途跋涉，飛到敦煌，參加組委會舉辦的點將台活動，看到參賽各校旗幟飄揚，挑戰隊員們壯盛的軍容，其中有一百零六位準備挑戰A+的老戈友，大夥兒的心情都激動興奮萬分，他們沒有想到，5月3日傍晚4點起跑的A+賽，將遭逢歷年最強陣風和沙塵暴，成為A+舉辦以來最難的一次…。

（組委會為參賽者拍的照片，個個帥翻！左：珍珍–盧純霞，右：條子–陳錦源）

（左：賴打–賴國揚，右：鐵雄–任中杰）

121K自導航自補給 22小時完賽的戈壁A+越野賽

5月3日傍晚，一身戰袍的帥氣老戈兒們，早已揹著裝備準備就緒，在陣陣強風和沙塵暴中聽到組委會宣布，賽事延後一小時舉行，大夥兒只能無奈上車等待，心裡暗暗想著，萬一天氣情況再壞下去，賽事宣布「熔斷」，只好打包回家？巴士被狂風吹得搖搖晃晃，起跑時間越往後延，越靠近天黑，夜裡的戈壁情況只怕更為嚴峻…珍珍是這次A+少數幾位女性參賽者，十三年前參加戈五A隊（競賽組）的時候，第一天腳就受傷，忍著疼痛撐完四天完賽，也讓台大戈五挑戰隊順利取得第三名的好成績，但戈壁到底長什麼樣子她都無心欣賞，這回是抱著補足13年前的遺憾來的。Apen在戈五時是B隊（完賽組）的成員，十三年來的淬鍊，全馬PB已經進化到3:24，也參加過四次226和多次超馬，121K將是他挑戰自我的公里數。傍晚五點，A+起跑，由於A+是個人賽，許多大陸戈友都是參加A+多次的老手，起跑後單獨行動，很快就跑得不見蹤影；台大七人以「一起出發 一起到達」的傳統，結伴同跑，依賽前策略，分為3-2-2三個小隊，第一集團由昔日超馬世界冠軍小傑，與曾經參加斯巴達松246K賽事的賴打，與Apen同行，由唯一有在夜間沙漠跑步經驗的小傑，發揮他「人肉GPS」功力領軍，其他四人則兩兩一組，在漫天風沙中前進。

（第一集團之後的四人由前至後分別為：鐵雄–任中杰、安執–蔡晉暉、條子–陳錦源，以及唯一的女生珍珍–盧純霞）

大逆風！ 小傑直攻捷徑 珍珍follow大陸戈友

小傑過去的極地超馬經驗，使得他雖然和大家一樣手持GPS，但他不看賽道軌跡，而是看電子羅盤，他只要確定下一個CP的方向，就有本事直取捷徑，因此，最初十多公里，台大第一集團因為小傑而取得不錯的優勢。在強陣風中逆風而跑，阻力使得跑者的心率升高，Apen雖有小傑和賴打在前為他破風，仍感吃力，股四頭肌快要抽筋！過了雅丹地形（註3），進入戈壁沙漠相對好跑的路段，CP2之後進入黑夜，四周一片漆黑感覺格外神祕，Apen突然看見一隻尾巴很長的生物從眼前跳過，經驗豐富的小傑說「那是沙漠跳鼠，有跳鼠就代表有蛇…😱」

（原來，戈壁的生物是入夜後才會出現的，所幸一路上並沒有碰到蛇）

（夜裡同行的鐵雄和安執）

一行人搶時間撐過前三十公里的強逆風，然而每個CP都有嚴格的關門時間，已經陸續有人被關門。

（這121公里中，全程必須自補給，跑者身上都揹負1.5公升的水及強制裝備，除了CP4（註4）開放親友團提供熱食補給，其他的CP只提供飲用水。）

（台北「戰情室」夜未眠，老戈兒心在戈壁，關注筆電螢幕上夥伴們的軌跡）

鏡頭轉到後方的珍珍與條子二人組，他們一度跟著一位看來是識途老馬的大陸戈友，於是放心地以跑走follow，然而途中的軟沙路段幾度讓雙腳陷下去，相當吃力。

氣候驟變 猝不及防 吃沙吃到飽和難測的人心

CP4到CP7之前無風的峽谷，跑來很舒服，沒想到CP7才一個轉彎就碰到沙塵暴，強烈的風使人走五步就退一步，能見度只有眼前十公尺，氣候的劇烈變化讓人猝不及防，砂石狂飛，打在身上喊痛都來不及！珍珍說，雖然大夥兒都戴著大型的防風鏡，並以頭巾蒙住口鼻，但還是吃了很多沙，戈壁的細沙鑽進風鏡，很想點眼藥水，但又不能把風鏡拿下來，只能在惡劣的環境中忍耐。變化多端的天氣，令人無法掌握，珍珍的同伴因腰傷退賽，原本一路跟著的大陸戈友竟然在此時頭也不回的加速前進，當時身上沒有手機（因為覺得有人可以跟，把手機丟在CP4）的珍珍落單獨行在恐怖的公墓區，茫然無助完全不知方向，所幸天無絕人之路，後來突然又有一位大陸戈友出現，帶著她跑，並教她如何辨識方向。珍珍幽幽地說，｢人心中都有個小惡魔，我是年紀最長的參賽女生，後來沒有風，可以跑了，我幻想自己可能有機會進前三名，但大陸同伴當時卻累了，他前兩個禮拜才參加倫敦馬，想用走的就好，我開始有點想拋棄他…。」

可是，怎能拋棄恩人？珍珍的理智戰勝了惡魔，但在CP7，這位大陸戈友決定棄賽，珍珍又開始一個人的獨行，整段過程實在戲劇化…。到了CP8黃古驛，風勢大到不行，許多跑者都跑進避難帳躲風沙，這才發現原來帳內已經躲了三十多位戈友，此時組委會為安全考量宣布賽事「熔斷」，所有在CP8的跑者必須上回收車，眼看著只剩不到三十公里，時間還有五個小時，應該可以完賽，兩部車上滿滿都是被熔斷的參賽者，珍珍心裡萬般不願地上車，實在很想咬著牙繼續上路，直到她看到其他夥伴賴打、鐵雄和安執也在車上，心中所有焦慮不安才宣洩了。

（賽事熔斷後，坐在大巴士上向外望的視角，漫天風沙，眼前是一片灰白）

堅持到底的雙人組 名列前十為台大爭光

鏡頭再轉到前方，比較早通過CP8的小傑和Apen，一過了CP8就遇到大風，連走一步都感到困難，Apen心裡「好想回家啊」，逆風中奮力前進的他倆，在距離CP9還有三公里的地方，組委會派車來勸退賽道上的跑者，此時Apen拿出手機，看到群組訊息才知道原來後方的夥伴已經全部上車，賽道上的台大成員只剩他和小傑，「我跟小傑說，我們不可以上車！我一定要繼續往前！」

兩人繼續奮勇向前，距終點大約十公里，身上的疲勞越來越明顯，小傑展現堅強的意志力，要Apen跑起來，使得Apen不得不跟上，就這樣被帶著，沿途遇上正規賽的B隊跑者，眾人為他倆加油：「太神了，你們居然還跑得起來，神人啊，太牛啦！…」聽到這樣的激勵，他們超越了兩名A+大陸跑者，也被對方稱讚太強了！最後終於在風沙中看見終點，小傑舉著台大黑風旗穿越終點線，Apen心頭激動不已！受到疫情影響，台大已暌違戈壁三年，今年全員參加的是更升一級的A+賽事，能完賽格外有意義！最終小傑和Apen以相同的成績：19小時46分28秒，名列第九/十名；而第一名大陸跑者成績為16:05:34。

Apen：「我們完賽後，媒體採訪我們，我開玩笑的說，這次跟著世界冠軍跑，所以我應該算世界亞軍！」（笑～😁Apen說，算一算，這次均速約9:30，而拿到第一名的選手均速約7:24，笑著說：「不難啊！」

（戈十七A+最終完賽成績，其中第九名的林瀚駩即為小傑–林義傑，第十名是Apen–譚漢儒）

這次賽事因為天氣而熔斷，組委會特別宣布，所有A+選手可以免費再參加一次！猜猜，他們會再回去那變化莫測的大漠，再挑戰一次22小時/121公里嗎？🧐😉😉

最後來看一段影片，由戈十一的戈友Sky伴唱、剪輯製作，讓人一窺戈十七A+，難嗎？🧐🤨🤨

（在地形多變的戈壁，該穿什麼樣的鞋呢？錄音當天，Apen穿著他的戈十七A+戰鞋–大陸品牌的軟底跑鞋，他說，同伴賴打是穿Next%😬）

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註1：A+賽事的參賽資格為曾經參加過戈壁挑戰賽的戈友，此外，還必須擁有六小時內完成50K超馬證明，年齡必須在60歲以下。

註2：參加戈壁挑戰賽者都會為自己取一個聽起來很厲害的「大漠花名」，文中的這些稱號就是他們的大漠花名。

註3：「雅丹」的維吾爾語意是「有陡壁的小丘」，此處不僅有陡壁，還有形狀各異的土丘，有戈友形容：「明明隊友還在眼前的，轉眼間可能就土丘被擋住了，若不留心，極易失去方向。」

註4：「走過茫茫戈壁，都是姊妹兄弟」，這次在幕後服務的有四位補給員，台大A+領隊–戈五王子說，原本想四人應該足夠，實際在CP4服務七位跑者後，深覺人不夠！補給員和跑者人數應為1:1，才能在CP4兼顧引導、拍照、錄影，協助參賽者補給、更換裝備…等繁複細緻的作業。