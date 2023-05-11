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路跑／渣打公益馬拉松相隔2年復辦 陳彥博要擔任配速員

中央社／ 台北11日電
陳彥博(右二)要當渣打馬配速員。 陳彥博臉書
陳彥博(右二)要當渣打馬配速員。 陳彥博臉書

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）取消2年的渣打台北公益馬拉松，將於今年11月12日復辦。台灣超馬好手陳彥博也將擔任這次全馬的配速員，要引領跑者跟著他的腳步打破3小時的門檻。

4月底才剛完成撒哈拉沙漠250公里超馬賽的陳彥博，返台休息過後，今天就出席渣打台北公益馬拉松記者會，並且宣布自己將在相隔10年後，重返平地馬拉松賽事。

陳彥博2月完成極冷的加拿大育空700公里超馬賽，休息2個月後又長征極熱的摩洛哥撒哈拉沙漠250公里超馬賽，這2場賽事，陳彥博都是自己一個人對抗惡劣天氣和路線完賽，但這次重返平地馬拉松，他將會有許多跑友陪伴。

陳彥博在接受聯訪時提到：「跑馬拉松最困難的部分，就是要自己一個人跑這麼長的距離，不過當你有人陪伴時，彼此都能互相激勵，跑起來就會輕鬆許多。」

也因此陳彥博允諾，將擔任這場賽事全程馬拉松的配速員，只要參賽跑者能跟得上陳彥博的腳步，就有機會挑戰馬拉松的3小時完賽門檻。

陳彥博笑說：「我還有半年的時間可以準備，畢竟已經好久沒有跑馬拉松，可能還會找我的恩師潘瑞根求救，請他再幫我打造訓練課表。」

渣打台北公益馬拉松共分為全程馬拉松、半程馬拉松、13公里組、Fun Run的3公里組，今天起開放早鳥報名，5月18日開放全部報名。

陳彥博 超馬

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