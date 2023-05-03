賽事心得／波士頓馬拉松 市民跑者最高殿堂的圓夢之旅

波士頓馬拉松

無數跑者心中的偉大殿堂

有幸於2020年達標BQ

卻不幸因疫情成為太平洋岸的虛擬波馬

引頸期盼了三年終於在今年成行：我的海外初馬4/13搭乘大韓航空於仁川機場轉機

這個航線還不錯

讓我們可以搶在第一天抵達EXP

O4/14抵達

行李領了就直接殺到海因斯會議中心Hynes Convention Center

EXPO讓人大開眼界

購物現場一片混亂

舉凡帽子、各式上衣與褲子、杯子、背包印上獨角獸的通通成了熱門商品

還有必買的獨角獸娃娃

看到喜歡的就先下手了

以免缺貨缺尺寸

長長的結帳隊伍人手滿滿戰利品

資本主義的力量不容小覷

我也不落人後

信用卡帳單回去再煩惱

住宿地點選了個Boston common旁的好位置，日租套房(我可是一年前就上Booking.com下訂)

此行，天數安排很短 除了馬拉松還要把握機會逛逛波士頓

一二三代FAST42合照 整個城市沉浸在馬拉松嘉年華的氣息之中

查爾斯河是晨跑的好地方

本屆台灣跑者賽前聚餐，巧遇柯P

必遊哈佛和MIT的美麗校園

必走自由之路

4/17當日一早買了杯星巴克

悠哉地走向集合點

寄物車依照號碼布分車寄物

再通過安檢進入搭車區

今年的最強母子拍檔

踏上美國經典黃色校車

才驚覺我拿錯補給包

賽前再三規劃的起點必帶用品連同賽中補給

通通丟在終點寄物區 晴天霹靂

沒錯，鹽糖/電解質粉/果膠/咖啡因錠通通沒帶

前往Hopkinton的整路我都籠罩在滿滿的負面情緒之中...

直到抵達選手村想了想，也沒有回頭路了，就勇往直前吧

選手村就是幾頂大帳棚席地而坐 食物寥寥無幾

等待時間蠻無聊的

9:15AM 前往1公里外的起點 搶廁所兼暖身

第一次口袋空空踏入起點

特別空虛 一切聽天由命吧

我從Wave1 Corral2出發

起跑微下坡，大家都好速

兩旁滿滿加油民眾，即使下著雨仍全家大小出動

這陣仗在台灣跑馬不曾見識過

約8K我開始側腹痛，心想也太快了，應該是剛剛吃了不熟悉的補給0.0

只能不斷的告訴自己 專心在每個步伐

撐了幾公里後奇蹟似的恢復正常

整個波馬的重頭戲 衛斯理尖叫隧道 Wellsley Scream Tunnel

通過半馬，時間竟然在預期內

比賽後段，不曉得是補給失能還是時差因素，我進入恍神狀態

夾道不間斷的歡呼聲 讓我雙腳本能的持續前進

好幾次上上下下 我只能目送身旁跑者往前遠去

NewtonHeartbreak Hill 心碎坡之頂

進入市區，終點近了

僅存的記憶 是越來越少的倒數里程數字

然後突然下了一陣雨

瞥見海因斯會場，轉個彎剩最後衝刺了

跟路旁加油的台灣人要了支國旗

帶著青天白日滿地紅進入終點

2:47:48差強人意的成績

順利回到終點我已十分感激

彷彿一場夢 心心念念好久好久的夢實現了

儘管賽前數據以及各方面狀態 都讓我知道很難破PB

但最遺憾的是重大失誤 讓我不敢全力拼戰

賽後Party

賽後沒有顧忌了 大吃一頓

感謝此行的旅伴 炳哥和娟姊

踏入馬場滿十年累積40+全馬

每一場賽事我都懷抱感恩

感謝一路上每位夥伴、家人和專屬陪跑小密酥

從一開始跌跌撞撞只求完賽

2018年加入NIKE FAST42 吃了第一份課表後順利破三

曾經以為波馬達標是高不可攀的目標

達標後才知道這是另一個起點

跑馬 讓我的生命增添了更多色彩

希望我可以一直一直快樂地跑下去