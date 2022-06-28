跑步小品／跳島777 七天七島七馬一次滿足！

什麼是「跳島777」？7天內，從6月12日至6月18日，挑戰台灣和6座外島，從第一天的蘭嶼開始，接著綠島、台灣大鵬灣、小琉球、金門、澎湖、最後一天到馬祖。每天一島一馬，七天七島七馬一次滿足！

本集〈肉腳的跑步人蔘〉podcast邀請到參賽者之一–江湖人稱「員外」的段繼明，談談這次跳島777的熱辣辣經驗～🌞🌞🌞

員外至今已跑290馬，預計八月份達到300馬，人生目標是八十歲跑千馬！跳島777之前，台灣各縣市他都跑透透，唯獨蘭嶼、小琉球、馬祖還沒跑過，正好這一次可以蒐集完全。

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千馬大哥、一馬姊姊 七天七馬笑著完賽

今年參加跳島777共46位跑者，連著七天要跑七場全馬，員外形容，參加這種級別賽事的大多是馬場老面孔，「老馬」們包括千馬大哥，還有七百馬、六百馬、五百馬…等等馬場常客，員外的近三百馬算小意思了，不過其中也有一位僅十多馬，而且大多是國外馬的美眉，以不錯的速度完賽，拿到女總二。最厲害的要算是一位姊姊，之前只跑過一場全馬，這次七天七馬完賽，讓人為她豎起大拇指！👍👍👍

蘭嶼熱到七竅生煙 金門大雨全身濕透

員外說，這次第一天就碰到最熱的蘭嶼，體感溫度40度！一開始就很悶、無風，一直跑到北邊才漸漸有風，正覺得舒暢時，遇到在地媒體採訪，員外精神為之一振地受訪，表示「原本預期會有大太陽，想不到給了個涼快天氣…」，講完沒多久，太陽公公發威了，越來越熱！手機溫度顯示34度，但一路沒有遮蔭，體感很像在跑台東關山三連馬時的40度以上的高溫，參加這場路跑的大哥們多人熱到打赤膊，員外也不例外，他說自己從不防曬，對於「熱」早就習慣、也早就曬到皮粗肉厚了，人體防曬練得很好！☀️☀️☀️

（這時太陽還沒出來，員外和跑友笑得開心，隨後就知道太陽公公的威力惹...。 照片提供：員外）

👉 2022台灣777跳島馬拉松Day1-蘭嶼站影片

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=767454454411171

第二天綠島–又名「火燒島」🔥，員外笑著說「很熱很熱啊！但比蘭嶼好一點…」，多年以前員外的第六馬就是在綠島，當時跑到快中暑，到了補給站補水後居然再也沒有力氣，足足休息了十多分鐘後也只能繼續「走」，因此這次再跑綠島更是嚴肅面對。這七馬每天都規劃清晨五點起跑，一開始還能享受陽光還沒出來的微風時刻，直到太陽出來就開始真正的考驗。第三天回到台灣本島的大鵬灣，氣溫31度，對於參賽者來說已是小case；第四天小琉球，氣溫更降到29度，員外形容：「涼快！」第五天的金門，溫度只有24度，員外一不小心跑了個總一！第六天澎湖海風吹到飽，第七天馬祖則在風雨中完賽。每一天的關門時間都是八小時，主辦單位鼓勵大家好好享受風景，不以競速為目的，否則連拚七天很容易受傷。最後46位參賽者中大約有七成完賽。

（圖左的員外在金門站不小心拿了個總一 照片提供：員外）

風塵僕僕 7天6趟船5趟飛機 比跑馬還累！

回顧這七馬，除了炎熱的天氣讓心中小劇場不斷起伏，每個島之間的交通更是充滿變數，「跑步本身其實不累，比較累的是交通過程」，搭船時有人會暈船，搭機則容易碰到班機延誤或取消，最後交通總里程數要比七個馬的里程數還高許多；員外最難忘的是金門這一馬，由於結束後必須搭機到台中，再從台中搭機到下一站澎湖，為了配合飛機時間，起跑時間提前到凌晨3:30，當時下著傾盆大雨，全身濕透，路線從海濱到石板路，沿途沒有路燈，途中多處積水、轉彎地方多，伸手不見五指只能靠手機的手電筒照明，多位跑者摔倒，第一圈大夥兒就在摸黑中完成，員外形容那種感覺就像「戰地夜襲障礙賽」，其中兩公里還是軟綿綿的沙灘，直到第一圈21K跑完天才亮。第二圈，員外刻意放慢速度，沒想到直跑到終點後面都沒有人，才知道自己不知不覺跑了總一。

👉 2022台灣777跳島馬拉松Day5-金門站影片

https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=266864518972934

從澎湖飛馬祖的過程更是曲折，原本規劃從澎湖飛到松山機場，再從松機飛往馬祖，沒想到在松山機場等候多時，卻等到班機取消的消息，主辦單位趕緊安排大夥兒遊覽車搭到基隆碼頭，再搭晚上十點起行的夜船「台馬之星」；由於是臨時買的票，只買到坐席，沒有可躺下的位置，跑者們只好在有限的船艙地板找地方睡，半夢半醒搖晃了一夜，隔天早上七點才抵達馬祖，下了船八點就起跑，完成第七馬。員外觀察，參加的跑者大多抱著休閒玩樂的心情享受賽事，沿途拍照、欣賞風景、吃補給，和跑友交流跑馬心得，「比較像八天七夜的旅遊團，只是這個旅遊團比較特別，風景是要用雙腳跑才看得到…」。其中大鵬灣這一站的補給特別豪華，有當地跑團贊助的龍蝦和牛排，澎湖站的補給更有豐富的海鮮，令員外最難忘的是早晨才現撈的新鮮蚵仔，烤了吃，他一連吃了八個！（滿足的笑～😋😋😋「平常吃不到的補給一定要好好享受一下….！」（又滿足的呵呵笑～😋😋😋

（難忘的補給：馬祖的新鮮蚵仔和大鵬灣的大塊牛排 圖片取自臉書）

七天七島七馬跑完的感覺是什麼呢？員外說：「痛快！」

完賽後，手捧三公斤重的完賽獎牌心裡非常滿足！

希望八十歲時完成人生千馬的員外，接下來還有什麼特殊的參賽規劃嗎？他說：「全馬42公里賽事跑多了也會無聊….」，所以用心扳著指頭算著：今年將鎖定幾場100公里的比賽，包括雪霸100、冬山河100、如來神掌100，明年要參加橫台246K、後年則是環台…，他希望人生的千馬中能包括一百場的100K以上超馬。原本週週馬的員外，拜確診之賜，這回可以休一個禮拜了，用馬拉松寫出快意人生，跑步，真好！

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