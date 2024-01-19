澳網／梅德維夫激戰5盤晉第3輪 與對手拚到凌晨3時半

俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）在澳洲網球公開賽男單次輪，與芬蘭選手魯蘇沃里（Emil Ruusuvuori）大戰5盤，最終在今天凌晨3時40分左右勝出，成功晉級第3輪。

法新社報導，世界排名第3的梅德維夫「讓2追3」，在場上拚戰超過4小時20分鐘，最終以3比6、6比7（1/7）、6比4、7比6（7/1）、6比0逆轉勝。

路透社報導，梅德維夫對現場稀稀落落的觀眾說：「假如我是網球迷，我會待在家。謝謝你們還在這裡，你們很堅定。」

梅德維夫是2021、2022年澳網亞軍，但他今天第4盤一度以4比5落居下風，差點輸給世界排名53的魯蘇沃里。

梅德維夫接下來將與第27種子、加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）爭取16強門票。

至於其他第2輪比賽，西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）順利擊敗義大利選手索內戈（Lorenzo Sonego）；波蘭籍世界球后斯威雅蒂（IgaSwiatek）、德國網球選手茲韋列夫（AlexanderZverev）則是驚險晉級第3輪。