手作料理日常 口感超特別的甜蜜滋味－「氣泡葡萄」

圖、文/ Nini Tsai

葡萄在我家非常受歡迎，葡萄除了洗來吃之外，還可以做各式甜點，葡萄塔、鮮奶油水果三明治等，最簡易的夏天可以將葡萄洗淨後裝盒冰冷凍，冷凍的葡萄吃起來也別有一番風味，有種吃冰沙的感覺。

今天想跟大家介紹之前在網路上看到的吃法，網路上是將葡萄放進罐中，再注入氣泡水，這樣浸泡幾個小時即可，這樣葡萄吃起來會有氣泡感真的很特別，太太自從試過之後就愛上氣泡葡萄，大家可以試試看唷！

材料：

無籽綠葡萄 1串

氣泡水 500ml

作法：

葡萄洗淨。

將葡萄裝入罐中。

注入氣泡水。

移至冰箱泡至少6小時，即可享用。

會建議用較厚的玻璃容器使用唷。

有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。

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