個性穩不挑食！北市動物園小貓熊「可頌」赴日相親

小貓熊「未來」從日本來台後，台北市立動物園的「可頌」昨天啟程赴日，園方表示，「可頌」個性穩定且不挑食，祝福身負域外族群繁衍重責大任的「可頌」能相親成功、開枝散葉。

台北市立動物園目前照養的小貓熊族群親緣關係接近，為拓展遺傳多樣性，園方去年底在日本動物園暨水族館協會（Japanese Association of Zoos andAquariums，JAZA）協調下，自濱松市動物園引進一隻雄性4歲個體「未來」，目前尚未對外展示。

動物園昨天在臉書發文表示，2017年出生的「可頌」已經搭上飛機，前往日本進行交換血緣任務。日本東京多摩動物公園也在今天透過官網宣布，「可頌」已經順利抵達。

動物園表示，「可頌」個性膽大心細，是相對穩定、敏感度低且不挑食的個體，因此成為赴日相親的最佳人選，期盼民眾在送別同時，把對「可頌」的思念化為祝福，希望「可頌」在日本繁衍順利，讓這個瀕危物種的域外族群持續健康發展。