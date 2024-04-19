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部落雞遭熊吃 疑是慣犯

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東海端鄉霧鹿部落一處農園近日傳遭台灣黑熊入侵，破壞未通電電圍網，還吃9隻雞，林業保育署台東分署指已全額補償農民損失，頒發通報與後續監測獎勵金，並重新架設紅外線監測，提供熊鈴、驅離炮、防熊噴霧等物讓族人防範黑熊入侵，資深獵人吉亞努研判，「凶手」不排除是2018年8月在延平武陵山區闖入雞舍殺死22隻雞的那隻黑熊。

林保署台東分署據影像及現場勘驗，昨確認闖入雞舍的是黑熊無誤，已依據台灣黑熊生態給付計畫，發獎勵金給2名通報者，也發放農損補償金給農戶，經農友同意，已在果園架設2台紅外線監測，恢復電圍網運作。

海端鄉霧鹿部落近日傳有野生動物入侵雞舍及甜柿園，破壞電圍網、果樹，還吃9隻雞，受害余姓青農及邱姓表哥認為不單純，架監視器揪兇手，從影像赫然發現疑似台灣黑熊，向上通報，經專家研析，確認是黑熊所為，馬上提供族人防身、驅熊物品，同時提醒農民收妥飼料與食物，也提供改良式獵具供申請。

林保署台東分署指海端、延平、卑南等鄉中高海拔山區原是黑熊棲地，近年黑熊出現淺山及平地紀錄增加，為防範衝突，2020年起與3個鄉公所成立黑熊通報平台，降低人熊傷害。布農族資深獵人吉亞努說，2018年8月延平武陵山區曾發生雞舍遭黑熊闖入殺死22隻雞事件，據地緣，海端鄉入侵事件不排除同一隻黑熊所為；但強調，是人類侵犯熊的棲地，須更友善與牠們共存。

台東 台灣黑熊 武陵
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