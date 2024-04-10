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領角鴞寶寶呆萌迫降暨大 鴞媽「超殺眼神」盯梢10小時

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
領角鴞寶寶疑為躲雨迫降暨大，躲進行政大樓窗台，模樣相當可愛，師生驚喜，卻也發現鴞媽媽在高處用超殺眼神盯梢。圖／潘樵提供
領角鴞寶寶疑為躲雨迫降暨大，躲進行政大樓窗台，模樣相當可愛，師生驚喜，卻也發現鴞媽媽在高處用超殺眼神盯梢。圖／潘樵提供

國立暨南國際大學校園生態豐富，近日更有珍稀保育動物「領角鴞」現身，研判是為了躲雨，讓師生超驚喜。有趣的是，師生起初看見1隻領角鴞寶寶在大樓窗台好奇張望，模樣呆萌可愛，鴞媽媽則在高處用超殺眼神盯梢，護雛達10小時。

暨大位居南投埔里淺山地區，環境宜人，常有野生動物拜訪，校方為此致力推動綠色校園，營造友善生態棲地環境，有「萌獸」之稱的瀕危物種穿山甲是常客，也曾有山羌現蹤，校內行政大樓昨更出現1對珍貴稀有保育野生動物「領角鴞」。

「張著圓滾滾的大眼，也太萌了！」校內人員昨天在行政大樓發現有貓頭鷹躲在1樓窗台，仔細一看竟是1隻領角鴞寶寶，一雙骨碌碌的大眼還不時好奇的看向辦公室，呆萌可愛模樣，瞬間融化眾人心房，而能近距離直擊也讓師生超驚喜。

不過，領角鴞寶寶獨自落單，現場師生一度以為可能需要協助，環視附近才發現，鴞媽媽原來在2樓的窗台上用超殺眼神守護，且因領角鴞寶寶遲未離去，從上午停留到下午，鴞媽媽就一直站在高處盯梢長達約10小時，護雛畫面感動又有趣。

長期關注暨大環境的生態文史工作者潘樵研判，應該是領角鴞媽媽陪著幼鳥離巢練飛，但因近期天氣不穩定，期間遇雨才會迫降行政大樓走廊，但因校內人員進出頻繁，鴞媽媽才讓寶寶躲進窗台，自己則在高處守護，讓人感受到母愛的偉大。

潘樵表示，暨大近年營造友善生態的校園環境，提供了野生動物的絕佳棲地，所以校內其實都有領角鴞棲息，過去也有現蹤紀錄，但能近距離觀察仍相當難得。

領角鴞寶寶疑為躲雨迫降暨大，躲進行政大樓窗台，模樣相當可愛，師生驚喜，卻也發現鴞媽媽在高處用超殺眼神盯梢。圖／潘樵提供
領角鴞寶寶疑為躲雨迫降暨大，躲進行政大樓窗台，模樣相當可愛，師生驚喜，卻也發現鴞媽媽在高處用超殺眼神盯梢。圖／潘樵提供

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