北海道驚現黑色狐狸！居民30年沒見過 專家警告：千萬別碰觸

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日本北海道地理位置偏北，相對於其他地區，氣候比較寒冷，因此也孕育出了一些不同的生物。近來就有民眾在北海道，目擊到了一身黑的動物，而這隻動物並不是狗，也不是狸貓，而是毛色比較特殊的「狐狸」。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，27日有民眾在北海道旭川的公園內，拍攝到這隻黑色狐狸。攝影者表示他在旭川住了30年，雖然不時會看到一般褐色狐狸，但是黑色的狐狸還是第一次看到。

札幌北部野生動物園人員梅澤悠介指出，在昭和（1926年起）年代初期，當時會把黑色狐狸拿來製成毛皮，甚至還有專門的製造工廠。少量黑色狐狸得以逃走後，在混血遺傳下，一身黑色也漸漸地沖淡，使得現在難以見到黑色狐狸。

不過雖然相當特別，而且外表非常可愛，但是梅澤也提醒，狐狸身上可能會有寄生蟲。如果人類接觸寄生蟲，甚至還讓蟲子跑進口中，就會對內臟造成傷害。因此就算發現了黑色的狐狸，也絕對不要接近和碰觸。