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警方託管公雞 叫聲尖銳成鄰居惡夢

中央社／ 台東縣13日電

台東市1隻公雞深夜在路上閒逛，民眾擔心影響交通，員警獲報後和民眾合力抓住交由民眾託管。不過公雞叫聲尖銳，民眾受不了盼飼主快認領。農政單位籲觀賞雞勿任意棄養

陳姓民眾表示，昨晚11時許，台東縣警察局台東分局寶桑派出所接獲民眾「報案」，寶桑路上有1隻公雞閒逛，深夜可能危及機車騎士安全，希望警方能協助排除。

2名員警趕到現場查訪附近民眾，但找不到飼主，於是決定先捉住雞，公雞飛到自小客車上，2員警拿警棍請公雞站上去，公雞不為所動；接著敲打發出聲音，公雞也未驚嚇。旁邊1名路過長輩見狀，走到公雞旁忽然迅速出手捉住雞交給警方。

警方請附近民眾暫時代管公雞，等待飼主認領。今天上午照顧雞的民眾告訴媒體，這隻公雞叫了一整晚，叫聲又尖銳，附近鄰居一大早反映「被吵得睡不著」，再這樣下去要請警方帶回自己管理，呼籲飼主趕快帶回。

台東縣政府農業處長許家豪表示，從雞的羽毛和小型雞研判，應該不是食用或下蛋，有可能觀賞雞的一種，呼籲飼主盡快出面認領。

許家豪表示，過去養雞是供食用或是吃蛋，現在飼養觀賞雞已蔚為風氣，還有專屬的網路交流，在台東觀賞雞的品種有日本矮雞、長尾雞、鳳梨雞、富貴雞等，羽毛都很華麗，最近最熱門的是體型大的梵天雞，呼籲民眾飼養觀賞雞要符合相關規定和注意傳染病的防治，且勿任意棄養。

公雞 台東 棄養
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