快訊

諾貝爾化學獎得主名單提早外洩？瑞典皇家科學院：尚未做出正式決定

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【動物冷知識】被誰教壞？小時候可可愛愛 鮣魚長大天天浪流連「不想努力了」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

我們都聽過「小時候胖不是胖」「女大十八變」「醜小鴨變天鵝」等成長過程中經歷各種變化的形容詞。

今天我們就來看看3種動物小時候與長大後有什麼不一樣吧！




小時候我一直以為，蝦子長大後會變成螃蟹……

當然不是！！雖然螃蟹跟蝦子是近親，都屬於截肢動物門，但蝦子長大就還是蝦子，並不會變成螃蟹！

不過螃蟹小時候倒是跟蝦子有87%像！有著尖尖的頭部與長長的尾巴，但隨著成長過程，螃蟹經歷幾次蛻皮後，就會變成我們所熟知的模樣了！




剛出生的翻車魚，其幼體只有0.25公分，體重不到1克。成魚後大小是魚苗的6000萬倍，是所有脊椎動物中最極端的體型變化，同時他也是最重的硬骨魚之一！

翻車魚幼魚原本有尾巴，但成長過程中尾巴慢慢消失不見，取而代之的是一片塊狀的假尾。

從骨骼來看，假尾是由背鰭與臀鰭匯合形成的，可以稱為「舵鰭」，用來控制方向的。 鮣魚又被稱為吸盤魚，因為成魚頭上有一個背鰭長成的吸盤而得名。




剛出生的鮣魚約0.47-0.75公分，此時他們頭上還是正常的背鰭。他們會自由地生活直到長到3公分左右，背鰭也成長為2毫米的吸盤，這時候他們就會尋找宿主，過上不想努力、浪流連游到哪吃到哪的生活。

參考資料：123

蝦子 螃蟹 翻車魚
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價逾3萬 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

路邊「不會飛的炸毛怪鳥」踮腳尖螃蟹走路！學者揭罕見國寶身分：看到牠很幸運

妹子為吃螃蟹砸瞎iPhone 網笑用錯手機：這支才是砸蟹神器

螃蟹煮成「滿鍋白絲綠黃汁」螯疑爛掉 內行人揭真相：能吃

相關新聞

他收編1窩浪貓被獸醫打臉是狗！長大越看越怪 鑑定後「身世三段式鬼轉」傻了

所以到底是什麼生物？一名網友發文表示姐姐公司的同事在草叢中看到一窩剛出生的小貓發出喵喵叫的求救聲，於心不忍帶回家收養，結果帶去給獸醫看竟被說是狗，後來這一窩小狗健康茁壯長大卻又變成另一種生物，事後被告知真相直呼根本鬼轉。

【動物冷知識】被誰教壞？小時候可可愛愛 鮣魚長大天天浪流連「不想努力了」

哈囉大家好，我是帽帽！ 我們都聽過「小時候胖不是胖」「女大十八變」「醜小鴨變天鵝」等成長過程中經歷各種變化的形容詞。 今天我們就來看看3種動物小時候與長大後有什麼不一樣吧！

北市保育員30年沒調危險加給 政院同意調高3千至5千

國民黨立委王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會，針對台北市立動物園保育員危險加給超過30年未做調整之議題進行質詢。行政院人...

家裡廁所鬧鬼「瘋狂無限自動沖水」！專家撬開水箱當場看傻：這比阿飄還可怕

有時候乍看是鬧鬼，實際上真相比鬧鬼恐怖。一名屋主發現自家廁所一個人都沒有，但馬桶卻無限循環自己狂沖水，屋主一家全嚇壞了，打開水箱終於找到鬧鬼元兇，發現裡面竟然躲一隻4米長的不速之客，他們只好請來專業人士幫忙驅趕。

打破30年凍漲 北市動物園保育員薪資有望達4萬

台北市立動物園企業工會5月抗議保育員薪資凍漲超過30年。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今天說，已經與台北市立動物園達成共...

浪浪亂入足球場趕不走！大秀神級控球能力球員全傻了 教練破例秒欽點牠入隊

天生的才能。一隻黃色流浪狗亂入打得火熱的足球賽，沒想到這隻狗狗並不是在場上亂晃，竟在所有觀眾跟球員面前展現出強大的盤帶能力，讓球隊教練決定當下收編這隻狗狗成為球隊吉祥物，狗狗從此便脫離了沒有家的生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。