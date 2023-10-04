聽新聞
test
0:00 / 0:00
【動物冷知識】被誰教壞？小時候可可愛愛 鮣魚長大天天浪流連「不想努力了」
哈囉大家好，我是帽帽！
我們都聽過「小時候胖不是胖」「女大十八變」「醜小鴨變天鵝」等成長過程中經歷各種變化的形容詞。
今天我們就來看看3種動物小時候與長大後有什麼不一樣吧！
當然不是！！雖然螃蟹跟蝦子是近親，都屬於截肢動物門，但蝦子長大就還是蝦子，並不會變成螃蟹！
不過螃蟹小時候倒是跟蝦子有87%像！有著尖尖的頭部與長長的尾巴，但隨著成長過程，螃蟹經歷幾次蛻皮後，就會變成我們所熟知的模樣了！
剛出生的翻車魚，其幼體只有0.25公分，體重不到1克。成魚後大小是魚苗的6000萬倍，是所有脊椎動物中最極端的體型變化，同時他也是最重的硬骨魚之一！
翻車魚幼魚原本有尾巴，但成長過程中尾巴慢慢消失不見，取而代之的是一片塊狀的假尾。
從骨骼來看，假尾是由背鰭與臀鰭匯合形成的，可以稱為「舵鰭」，用來控制方向的。 鮣魚又被稱為吸盤魚，因為成魚頭上有一個背鰭長成的吸盤而得名。
剛出生的鮣魚約0.47-0.75公分，此時他們頭上還是正常的背鰭。他們會自由地生活直到長到3公分左右，背鰭也成長為2毫米的吸盤，這時候他們就會尋找宿主，過上不想努力、浪流連游到哪吃到哪的生活。
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言