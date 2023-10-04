【動物冷知識】被誰教壞？小時候可可愛愛 鮣魚長大天天浪流連「不想努力了」

哈囉大家好，我是帽帽！

我們都聽過「小時候胖不是胖」「女大十八變」「醜小鴨變天鵝」等成長過程中經歷各種變化的形容詞。

今天我們就來看看3種動物小時候與長大後有什麼不一樣吧！









小時候我一直以為，蝦子長大後會變成螃蟹……

當然不是！！雖然螃蟹跟蝦子是近親，都屬於截肢動物門，但蝦子長大就還是蝦子，並不會變成螃蟹！

不過螃蟹小時候倒是跟蝦子有87%像！有著尖尖的頭部與長長的尾巴，但隨著成長過程，螃蟹經歷幾次蛻皮後，就會變成我們所熟知的模樣了！

New #Free Report @ESAEcology Fish #kairomones induce spine elongation and reduce #predation in #marine crab larvae https://t.co/RvMKWwOLY4 pic.twitter.com/1uktWSZtuI — Ecology (@ESAEcology) 2017年5月18日









剛出生的翻車魚，其幼體只有0.25公分，體重不到1克。成魚後大小是魚苗的6000萬倍，是所有脊椎動物中最極端的體型變化，同時他也是最重的硬骨魚之一！

翻車魚幼魚原本有尾巴，但成長過程中尾巴慢慢消失不見，取而代之的是一片塊狀的假尾。

從骨骼來看，假尾是由背鰭與臀鰭匯合形成的，可以稱為「舵鰭」，用來控制方向的。 鮣魚又被稱為吸盤魚，因為成魚頭上有一個背鰭長成的吸盤而得名。

Day 12: The sunfish



A common visitor in Irish offshore waters. If you think the adult state looks quirky look at their larvae!



I have witnessed this guy hoovering up some by-the-wind sailors during @MarineInst WESPAS survey.#MEESO



📸A.Wieczorek & Frank Baensch pic.twitter.com/anq80S9JkP — Alina Wieczorek (@AlinaMWieczorek) 2020年3月26日









剛出生的鮣魚約0.47-0.75公分，此時他們頭上還是正常的背鰭。他們會自由地生活直到長到3公分左右，背鰭也成長為2毫米的吸盤，這時候他們就會尋找宿主，過上不想努力、浪流連游到哪吃到哪的生活。

參考資料：1／2／3