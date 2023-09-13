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【動物冷知識】被喇牙尿尿噴到皮會爛掉？研究曝牠「有心無力」

聯合新聞網／ 綜合報導

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？波蘭會將馴鹿尿尿作為紀錄距離的單位喔！ 今天一起來看看動物尿尿的冷知識吧！




Poronkusema是以馴鹿Poron+尿kusema組合而來。

因為馴鹿和馬牛羊一樣，沒辦法邊走邊尿尿，便便倒是可以！ 所以波蘭人便將馴鹿跑到憋不住要停下來尿尿的行駛距離作為單位，大約為7.5公里。




白額高腳蛛也就是我們台語稱的「喇牙」，民間流傳被喇牙的尿液噴到會導致皮膚潰爛。現今許多研究指出，喇牙根本沒有腎臟，所以他們也沒辦法尿尿，排泄物基本上對人類也是無害的。

而且！他是許多人心中的益蟲，平常躲在家裡的角落，遇到蟑螂馬上跳出來捕食，根本最佳室友！

如果你家裡一定會出現一種，蟑螂跟喇牙你怎麼選？




駱駝的腎臟非常強大，由於沙漠地區讓他們無法隨時補充水分，強大的腎臟將駱駝身體的水分壓榨到極致，最後排出體外的都是呈現濃汁狀的尿液。

拉伯遊牧民族生活離不開駱駝，除了運輸、食用外，還會將駱駝尿液作為洗髮精或保養品使用。因為沙漠區域缺少水資源，幾十天不能洗澡是家常便飯，但頭髮就會長滿頭蝨，而駱駝尿恰好有極佳的滅蝨功能！駱駝尿液中的鐵含量高於牛尿，鐵具有造血功能，參與血蛋白、細胞色素及各種酶的合成，促進生長。最重要的一點是鐵能增加對疾病的抵抗力，因此作為保養品塗抹也能增加身體保健，生活在氣候嚴峻的沙漠地區，駱駝真的是當地遊牧民族的聖品！

你想試試駱駝尿嗎？我OK，你先請！


參考連結：123

駱駝 喇牙 白額高腳蛛
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