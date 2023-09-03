驚！家中掛畫詭異傾斜傳怪聲 「不速之客」探頭屋主急召救兵

澳洲昆士蘭1名女屋主近期發現家中客廳的掛畫傾斜了，且搖來搖去，並傳出詭異的聲音，似是背後有人在搞鬼似的，於是查探究竟。想不到有個蛇頭突然從掛畫旁邊探頭出來，嚇得她立即走入睡房求救。捕蛇專家接報到場，成功捕獲該條1.5米長的不速之客，並將牠帶到野外放生。

綜合外媒報道，事發於澳洲昆士蘭陽光海岸（Sunshine Coast），女屋主上月在家發現掛在客廳的畫作不太對勁，突然傾側向一邊，於是上前查看究竟，卻聽到掛畫後方傳來詭異的聲音。她感到奇怪但不敢再移動掛畫，數幾分鐘後，畫的側邊竟有蛇頭探出來，嚇得她立刻衝入房間，致電向捕蛇公司求救。

剛好身處附近的捕蛇專員庫爾特（Kurt）很快抵達女屋主寓所，他向女屋主稍為了解一下現場情況，接着上前查看畫框的縫隙，希望刺激藏在畫作後方的蟒蛇，讓牠自動出來。庫爾特的計劃很快奏效，蟒蛇不勝其擾，在畫的另一邊探頭出來，然後用身體盤纏在畫框上。身經百戰的庫爾特淡定地把整幅畫取下，並徒手捉蛇，即使蟒蛇纏上手臂也不感害怕。庫爾特最終將這條1.5米的「不速之客」放進袋子，將牠帶往安全的野外區域放生。

庫爾特指出，這條「不速之客」為地毯蟒（Morelia bBredli），屬樹棲型的無毒蟒蛇，主要分布在澳洲或乾燥的沙漠地帶，牠們成年後體長最長可達2米，顏色多以棕色為主，佈滿豐富花紋，腹部則是白色或淡黃色。

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文章授權轉載自《香港01》