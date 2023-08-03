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魚虎橫行日月潭 南投縣府4年移除6.6萬尾幼魚

中央社／ 南投縣3日電

南投縣政府移除日月潭水庫魚虎，發現成群幼魚出現就以電氣設備捕撈，2020年至今移除逾6萬6000尾幼魚，縣府強調，使用電撈需經過申請才能作業，目前僅由固定人員執行移除。

相較其他縣市水庫，南投縣政府積極防治、移除日月潭水庫魚虎，除縣府函報農業部漁業署、台灣電力公司大觀發電廠獲同意執行電撈捕捉人員，也有部分民眾「自主加入」抓魚虎行動，但縣府農業處林務保育科長張景富提醒，民眾在日月潭捕魚應向台電公司申請。

張景富今天接受中央社記者訪問表示，日月潭是台電管理水庫，使用釣具或其他工具捕魚應向台電申請許可，並在許可區域進行，若是電魚也須向漁業署申請，由於日月潭水庫位於日月潭國家風景區，也應遵守日月潭國家風景特定區管理處管有設施禁止從事垂釣事項。

另外，近日有民眾質疑為何不針對成魚移除，張景富指出，相較電撈一次移除數百、上千條幼魚，捕捉成魚需耗費相當高人力與物力且效果難掌握，當前目標應以有限經費及資源盡力減少族群數量，降低生態衝擊。

張景富表示，使用電氣設備捕魚需經申請才能作業，目前僅由固定人員進行移除工作，呼籲民眾切勿以身試法，避免受罰；日月潭區漁會也表示，在日月潭垂釣應避開日管處設施如公有碼頭、觀景平台、自行車道及步道等，一般遊客搭船筏進入水域釣魚也應申請。

縣府農業處指出，有「魚虎」之稱的外來物種小盾鱧生長快速且凶猛，嚴重破壞生態環境，日月潭遭魚虎入侵後，已對當地漁業資源及生態造成衝擊，縣府2018年起針對日月潭魚虎進行監測及移除作業，經與委外單位不斷測試捕捉手段，發現以電魚移除幼苗最有效率。

農業處表示，經蒐集相關資料及觀察發現，孵化後的幼魚會集結成一團團「魚球」，因此縣府每年在魚虎繁殖季節展開監測，一旦發現成群幼魚就會以電氣設備移除，2020年至今移除超過6萬6000尾幼魚。

日月潭 水庫 台電
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