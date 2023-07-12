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影／挺過貓咪威脅及強大風雨！綠繡眼這一家給了動人啟示

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
綠繡眼兩隻雛鳥逐漸長出羽毛。圖／陳小姐提供
綠繡眼兩隻雛鳥逐漸長出羽毛。圖／陳小姐提供

彰化縣花壇鄉陳小姐家門前的桂花盆景，最近有綠繡眼築巢下蛋，牠們除面對強風大雨，樹下還有四隻貓咪徘徊的威脅，兩顆鳥蛋仍順利孵化、長出羽毛及離巢，陳小姐每天用手機記錄這個過程，感受到生命的神奇，還說從此不再吃鳥蛋了。

陳小姐說，約一個多月前，家門前一棵才一個人高的桂花盆景，出現一對恩愛的綠繡眼，吱吱喳喳、飛上飛下，原來是忙著築巢，沒幾天時間，在稀疏的枝葉間，就築好巢，看來小巧，卻十分堅實。

再沒幾天，母鳥在鳥巢下了3顆蛋，當時正值強風大雨，其中1顆疑遭風雨打落，陳小姐為避免被吹落，把盆景轉到接近屋簷處，既可防風吹雨打，也可避免日曬，為綠繡眼一家做好安全維護。

公鳥與母鳥日夜輪流守護，在母鳥辛苦孵蛋下，兩雛鳥破殼，陳小姐說，乍看之下，無羽的雛鳥有點恐怖，但在公鳥及母鳥悉心照顧下，雛鳥逐漸張開嘴巴，嗷嗷待哺樣子，讓鳥爸爸鳥媽媽更忙了，輪流抓蟲子餵食。

夜裡，鳥媽媽守著，白天怕日曬，都用身子覆蓋牠們，鳥爸爸也一旁看著，綠繡眼這一家，看了令人感動。社區鄰居也都覺得好奇，前來關心，但大家都很有默契，就是不要驚擾牠們。

綠繡眼這一家，還面對一大危機，就是桂花樹下，每天都有四隻貓穿梭，距鳥巢才約一公尺，陳小姐則很小心守在周邊，防止貓咪越雷池一步，也許貓咪沒有發現，這段時間都相安無事。

本月初，雛鳥羽翼長成，還能睜大眼睛，陳小姐趨近觀察時，兩隻雛鳥突然飛起來，分別站上枝頭及鐵窗，公鳥及母鳥也陪著牠們，彷彿在做最後叮嚀、告別，牠們就此離巢，遠飛。陳小姐雖然感傷，卻也期待明年此時，牠們能再回來築巢、育雛，再續前緣。

彰化野鳥學會表示，像綠繡眼、白頭翁等鳥類，與人較為親近，常會在住家附近樹木築巢，其實牠們築巢時自會觀察是否安全，如果像人類或貓咪、鳥類等其他物種干擾，就會選擇棄巢，換個地方再築巢。

野鳥學會表示，見到鳥類築巢育雛，大家可以遠遠觀察，切莫干擾牠們，也毋須做一些過度干預的措施，畢竟這是鳥類學習必須的過程與經驗，失敗了才可以重來。

綠繡眼兩隻雛鳥嗷嗷待哺。圖／陳小姐提供
綠繡眼兩隻雛鳥嗷嗷待哺。圖／陳小姐提供
綠繡眼爸爸媽媽彷彿對離巢雛鳥耳提面命。圖／陳小姐提供
綠繡眼爸爸媽媽彷彿對離巢雛鳥耳提面命。圖／陳小姐提供
綠繡眼雛鳥從巢中跳到枝頭。圖／陳小姐提供
綠繡眼雛鳥從巢中跳到枝頭。圖／陳小姐提供
綠繡眼雛鳥從巢中跳到枝頭。圖／陳小姐提供
綠繡眼雛鳥從巢中跳到枝頭。圖／陳小姐提供
綠繡眼兩隻雛鳥嗷嗷待哺。圖／陳小姐提供
綠繡眼兩隻雛鳥嗷嗷待哺。圖／陳小姐提供
綠繡眼母鳥生下的兩顆蛋，先是一顆孵出。圖／陳小姐提供
綠繡眼母鳥生下的兩顆蛋，先是一顆孵出。圖／陳小姐提供
綠繡眼爸爸媽媽彷彿對離巢雛鳥耳提面命。圖／陳小姐提供
綠繡眼爸爸媽媽彷彿對離巢雛鳥耳提面命。圖／陳小姐提供
綠繡眼母鳥生下的兩顆蛋。圖／陳小姐提供
綠繡眼母鳥生下的兩顆蛋。圖／陳小姐提供

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