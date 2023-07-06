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「圓仔」10歲生日值假孕期 吃完蛋糕轉身曬太陽

中央社／ 台北6日電

台北市立動物園明星動物大貓熊「圓仔」今天滿10歲，園方以牠喜歡的食材特製一顆冰塊蛋糕，吸引近百名遊客爭睹，正值假孕期的「圓仔」也配合地吃了幾口蛋糕才轉身回棲架休息。

台北市立動物園上午替「圓仔」慶祝10歲生日，現場湧入近百名遊客共襄盛舉，不僅有資深大貓熊粉絲自製寫著「圓仔大公主生日快樂」的卡片祝賀，還有粉絲特地從香港飛來送上祝福。

與朋友一起逛動物園的林同學說，因為在網路上看到「圓仔」生日的訊息，就選在今天約大家出來玩，不然平常不會特別來看大貓熊。

跟兒子都恰巧穿著黑、白色服裝的張小姐說，本來不知道今天有慶生活動，剛好出門就穿這樣，幸運拿到園方準備的棒棒糖，且她覺得「圓仔」的生日蛋糕很特別、很驚艷。

保育員們佈置好冰塊蛋糕後，準時在上午9時30分讓「圓仔」進場，「圓仔」筆直地朝蛋糕走去，不斷嗅聞、觀察，遊客則開始齊唱生日快樂歌，還有粉絲大喊「圓仔我愛你」。

不過，「圓仔」聞一聞就把蛋糕推倒到地上，引發現場一陣驚呼，而蛋糕則裂成兩半，「圓仔」這時彷彿確認內容物是自己熟悉的食物，才開始大快朵頤，吃沒多久又跑回棲架上背對遊客曬太陽。

動物園發言人曹先紹接受媒體聯訪表示，「圓仔」最近正在假孕期，食慾、活動量都降低，但牠今天表現出乎意料地好，能夠靠近保育員並品嘗蛋糕，就像是個明星，知道有遊客在等待演出。

保育員趙蘭軒說，今年的蛋糕是以台北景點為設計概念，共5人花費約5天時間，用「圓仔」喜歡的奇異果、紅蘿蔔、葡萄等食材純手工打造，中間有一棟冰塊做的台北101，旁邊則是貓纜及溫泉，並用竹筍及蘋果雕刻出貓熊館及穿山甲館。

趙蘭軒指出，由於「圓仔」蛋糕吃不多，將會分給妹妹「圓寶」及媽媽「圓圓」吃，也會邀請與「圓仔」同年的黑猩猩及白頸狐猴共享，不浪費任何食材。

動物園表示，「圓仔」的10歲生日對園方而言不只是慶典，因為牠是首隻在台灣誕生的大貓熊，也是動物園長期在大貓熊照養、醫療等專業技術精進的里程碑，相關專業人脈與技術已大幅嘉惠其餘照養的瀕危動物，並為社會帶來溫馨、和諧及療癒氛圍。

圓仔 生日
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