不求高薪只盼野生動物健康 北市揭獸醫工作秘辛

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中央社／ 台北26日電

北市動物園表示，野生動物獸醫師職業衛生危害因子複雜、待遇比不上開業同行等，目前投入野生動物臨床醫療的獸醫師，占台灣整體從業人數的不到3%，待在崗位上是以熱情及拯救瀕危野生動物的志業支撐。

台北市立動物園今天發布新聞稿指出，很多人認為野生動物獸醫師的工作很夢幻，但動物園或其他公部門的獸醫師付出與待遇不成正比。

新聞稿中，台北市立動物園長諶亦聰表示，動物醫療就好比小兒科，生病的對象無法用言語表達出真正感受，需要靠照顧者或保育員轉述觀察到與平常不一樣的現象，包括精神、食慾、排泄與行為表現等，讓獸醫師得以推測可能方向，再來安排相關的檢查與治療。

大多數動物在接受檢查或治療時，獸醫師可能面臨動物吼叫、玩躲貓貓、直接把工具搶走等挑戰，甚至有些黑猩猩在接受到吹箭注射後，還會立即拔起針頭朝獸醫師丟回去，獸醫師若反應不夠靈敏，可能會被吹箭扎到。

動物園指出，負責野生動物醫療的獸醫師們常會面對危險場面，例如獸醫師在大象鎮靜或保持穩定情形下，徒手深入大象肛門內進行藥物治療；馬來長吻鱷「酷龍」搬家時，獸醫師與保育員多人一起跨坐在「酷龍」身上讓牠保持穩定等。

此外，在麻醉動物時，考量安全性，有時麻醉劑量不能下太重，就曾經發生過麻醉中的孟加拉虎、山獅、金剛猩猩、黑猩猩等動物突然甦醒，獸醫師們只能七手八腳趕緊幫忙壓制或再麻醉。

野生動物的體型大小胖瘦迴異，動物園表示，較難有客製化的醫療設備或器材，獸醫師常常只能根據原理，靠腦力激盪及自己動手改造合用的工具等。

動物園指出，目前投入野生動物臨床醫療的獸醫師，占台灣整體從業人數的不到3%，加上野生動物的種類繁多，文獻資料不足時必須從其他動物或相關醫療學理著手，勇於嘗試並背負可能結果，必須具備高強度的抗壓能力才能累積出經驗。

動物園獸醫師薪資比照公務人員，動物園表示，但薪資沒有辦法與開業的寵物獸醫師相比，能堅持下去無非是熱情及拯救瀕危野生動物的志業。雖然一路艱辛，但獸醫師們只要看到動物能夠再次健健康康，也就甘之如飴。

動物園表示，每名投入職場的野生動物獸醫師都是珍貴種子，在各自領域開枝散葉，期待能將永續精神與保育核心代代傳承下去，讓台北市立動物園野生動物醫療照護的精緻程度能持續發光發熱，與全球其他現代化動物園並駕齊驅。

獸醫師 動物園 北市
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