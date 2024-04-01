馬欣／在低谷中仍歌詠生命的感人絕唱，「坂本龍一：OPUS」

必須承認在大銀幕上看到「坂本龍一：OPUS」的感覺是震撼的。因此片是以4K攝影機拍攝，彈奏者的纖毫、關節動作與各種表情都可以一覽無遺，因此你會很明確知道這是一場有死神在場的演奏會，坂本龍一瘦削的背影與動作，可感到病體的吃力，但教授仍專注在他最虔誠的事情上，彷彿病重之際，這位音樂家仍為自己熱愛的事情而感到幸福。

當下我自問生命中是否也有這樣熱情的事情，能拋開命運的威脅？因此「坂本龍一：OPUS」這部演奏紀錄片，我想即便不是他的樂迷，都會感受到有人是這麼熱愛自己的生命，即便演奏到最後，他都不忘嘗試變奏與創新。

坂本龍一一生創作了不少樂風的音樂，晚期時尤其對環境聲響的開發相當執著。因此這部片最後的畫外音：坂本離開的腳步聲，也像是以有始有終的終章呈現。而為何說是「有始有終」呢？因為這次演奏會的選曲橫跨了他人生不同階段的代表作。

如說曲目第十首「Aqua」是其1999年發行的專輯「BTTB」（指的是Back To The Basic）。他在疫情期間彈奏過，有著祝福之意。片中演奏的20 首代表作品，從他在YMO時期的實驗電子音樂，到他為市川準「東尼瀧谷」、大島渚「俘虜」、貝托魯奇「末代皇帝」、「遮蔽的天空」所創作的電影配樂。

特別的是你可以聽到他教授在彈奏他重編的「Tong Poo」（東風）時暫停了一會兒，與在彈奏「Bibo No Aoroza」（美貌的青空）這首他常演奏的曲子時，他平常都會即興想找出適用的和絃，但也茫然了一下，之後要求「再來一次」，這些片段照理說會被刪除，但教授與他的家人仍保留下來了。

如坂本龍一堅持被311海嘯調過音的鋼琴尤為可貴般，他也不迴避發生錯誤的人生，與被疾病改變過的身體所彈出聲音的忠實可貴。

我想，人生少有機會能在戲院靜靜聽著一知名音樂家為其所相信的而做「天鵝之舞」般；是歌詠生命的演出。這樣的一個巨人在這次演奏會不久後便去世了，留下這次的演奏會，就如坂本喜歡的俳句中所寫的「蝴蝶墜，其聲轟然。」一個生命以他最美的方式落幕了。我覺得，在這混亂的時代，沒有比這部片更勵志的了。